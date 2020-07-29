Даже недорогой скутер прослужит долго, если знать, как его правильно обслуживать

Межсервисный интервал у скутеров довольно скромный. При эксплуатации мопеда в городских условиях он нуждается в обслуживании раз в 700—1000 километров. Ну а ежели на нем то и дело ездят по деревенскому проселку, прикладывать руки к транспорту надо не реже одного раза в 300—500 километров.
Что-то воздуху мне мало
Как бы странно это не звучало, но наиболее частой причиной серьезной поломки мотора скутера становится… воздушный фильтр. Дело в том, что воздухозаборник у подобной техники расположен достаточно низко — в районе заднего колеса. Пыль, поднимаемая при движении, особенно на неасфальтированных дорогах, быстро забивает фильтрующий элемент «воздушника».
В результате, из-за нехватки кислорода в карбюраторе готовится неправильная смесь, образуется нагар, скутер постепенно теряет мощность и в конечном счете умирает цилиндро-поршневая группа. Хотя «кирдык» мотору может настать и раньше: забитый грязью фильтрующий элемент рвется, и вся пыль из-под колес устремляется прямиком в камеру сгорания.
Считанные минуты — и от этого абразива на стенках цилиндра либо появляются задиры, либо, если пыль мелкая и без частичек песка, стирается хон (разнонаправленные мелкие риски на стенках цилиндра, благодаря которым моторное масло задерживается на поверхности). Результат понятен — движок встает.
БОЛЬШАЯ СТИРКА
Именно поэтому столь важно регулярно обслуживать фильтрующий элемент детали. Делается это элементарно: откручиваются саморезы или винты крышки «воздушника» и вот мы видим поролон. Имейте в виду, что пылесосом девственность ему не вернешь. Здесь потребуется специальная химия в виде очистителя воздушных фильтров мототехники. Например, концентрат Motorbike Luft-Filter-Reiniger от немецкой Liqui Moly.
Средство обеспечивает эффективную очистку поролоновых фильтров 2- и 4- тактной мототехники от различных загрязнений, возникающих в процессе эксплуатации. Концентрированный состав эффективен в применении и экономичен в использовании. Он бережно очищает от пыли и жира поролон, не повреждая его структуру. Motorbike Luft-Filter-Reiniger не содержит горючих растворителей и безопасен для окружающей среды. После того, как деталь промыта, ее необходимо обработать средством для пропитки фильтров.
В продуктовой линейке Liqui Moly есть такая средство — Motorbike Luft-Filter-Oil. Это сверхлипкий жидкий синтетический состав для пропитки многоразовых пористых фильтрующих материалов. Необходим он для того, чтобы улучшить улавливание пыли и песка. То есть принцип действия почти такой же, как у ленты для ловли мух
Несмотря на свою сверхлипкость, Motorbike Luft-Filter-Oil не ухудшает прохождение воздуха сквозь поролон, но препятствует проникновению абразива и воды сквозь фильтр. Состав оптимален не только для обслуживания штатных и тюнингованных воздушных фильтров скутеров, но может применяться для кроссовой мототехники.
Жизнь мотора висит на волоске
С фильтром разобрались. Теперь давайте перейдем непосредственно к моторам скутеров, которые бывают двух видов: 2-тактные и 4-тактные. Ахиллесова пята «двухтактников» — маслонасос, перекачивающий масло из специального бачка небольшими дозами в карбюратор, где оно смешивается с бензином, после чего смесь попадает в камеру сгорания. Маслонасос приводится в действие тросом, напрямую связанным с ручкой газа (чем больше откручиваешь рукоять, тем больше производительность маслонасоса).
Но стоит последнему «волоску» приводного тросика перетереться, как «поставщик смазки» перестает получать «команду» доставлять лубрикант к движку. Ну или второй вариант — накрывается сам маслонасос. Но в обоих случаях двигатель не жилец. Свести к нулю подобные риски можно простейшим способом: готовить бензино-масленую смесь самому из расчета 1 часть масла на 25—30 частей «горючки».
Подчеркнем, что эту смесь надо именно готовить в отдельной таре, а не просто добавлять 2-тактное масло в бензобак, ибо плотность масла выше плотности бензина и оно попросту осядет на дне бака быстрее, чем размешается с топливом. А на чистом маслице далеко не уедешь.
Защита даже при малых концентрациях
Что касается выбора масла, то стоит присмотреться к полусинтетическому лубриканту для скутеров Liqui Moly Motorbike 2T Semisynth Scooter L-EGD. Комбинация полусинтетической базы и современных присадок гарантирует оптимальную защиту двигателя на повышенных оборотах. Бездымно сгорает, не дает нагаров в двигателе и глушителе, используется для раздельной и смешанной систем подачи топлива.
В итоге Motorbike 2T Semisynth Scooter Street обеспечивает долговременную работу стандартных 2-тактников скутеров. Это действительно очень достойный продукт, допускающий концентрацию в смеси с топливом до 1:50 (то есть на 50 литров бензина достаточно одного литра масла, чтобы «движок» был под надежной защитой).
Увеличиваем межсервисный интервал
Особенность 4-тактных скутерных двигателей — отсутствие фильтра тонкой очистки масла. То есть все продукты «жизнедеятельности» кривошипно-шатунного механизма и цилиндро-поршневой группы всегда циркулируют по системе. Именно поэтому, повторимся, на мокиках рекомендуется менять масло каждые 500—700 километров.
Впрочем, если лить качественный лубрикант, такой как Liqui Moly Motorbike 4T Synth Scooter 10W-40, то межсервисный интервал можно увеличить. Синтетическая базовая основа с высоким индексом вязкости этого немецкого продукта и сочетание современных присадок обеспечивают легкий запуск, отменную защиту двигателя от износа, стойкость к высоким температурам в режиме Stop&Go и оптимальное давление в системе смазки.
Scooter Motoroil Synth 4T 10W-40 применимо в подавляющем большинстве двигателей 4-тактных стандартных и тюнинговых скутеров от различных производителей, причем -независимо от года выпуска.
Тюбик для редуктора
Еще один немаловажный элемент в конструкции скутера — редуктор. Находится он в районе заднего колеса. Как и любой механизм, передающий крутящий момент, редуктор мопеда нуждается в смазке. Как раз для этого узла у Liqui Moly есть минеральная «трансмиссионка» Motorbike Scooter Gear Oil 80W-90.
Присадки, присутствующие в этом масле, гарантируют надежность эксплуатации средне- и сильно нагруженных агрегатов трансмиссии мототехники, стойкость масляной пленки, а также совместимость с деталями из цветных металлов. Motorbike Scooter Gear Oil 80W-90 облегчает ход редуктора, снижает шумы в работе, увеличивает срок службы узла.
Повышаем безопасность
По мере эксплуатации, амортизаторы мототехники «устают». Особенно у скутеров, удел которых — скачки по пересеченной местности. Передняя вилка мопеда ну никак не рассчитана на беспощадную эксплуатацию, а потому со временем перестает работать как надо. Зачастую проблема решаема заменой масла в «отбойниках». В качестве новой жидкости для амортизаторов скутера можно применить Motorbike Fork Oil Medium/Light 7,5W или Motorbike Fork Oil Medium 10W. В зависимости от вязкости продукта, вы получите более мягкую или чуть более жесткую подвеску.
Motorbike Fork Oil — это современные ПАО-синтетические масла для вилок и амортизаторов, которые можно использовать не только в скутерах, но и серьезных мотоциклах. Эти смазки обеспечивают стабильную работу подвески в широком диапазоне температур, имеют низкий коэффициент теплового расширения, что улучшает демпфирование при высоких нагрузка и повышает плавность хода. А значит, и езда становится комфортнее и безопаснее.