Даже недорогой скутер прослужит долго, если знать, как его правильно обслуживать

Фото avtovzglyad.ru
Благодаря китайским производителям, научившихся выпускать мопеды буквально по цене металлолома, этот вид транспорта стал весьма популярен в нашей стране, и редкий дачный гараж обходится без этого «двухколесного друга». Впрочем, продукция «made in China», увы, не может похвастать долговечностью. Хотя, если о мокике регулярно проявлять заботу и не экономить на смазочных жидкостях, даже самое дешевое китайское изделие способно служить много лет.

Межсервисный интервал у скутеров довольно скромный. При эксплуатации мопеда в городских условиях он нуждается в обслуживании раз в 700—1000 километров. Ну а ежели на нем то и дело ездят по деревенскому проселку, прикладывать руки к транспорту надо не реже одного раза в 300—500 километров.

Что-то воздуху мне мало

Как бы странно это не звучало, но наиболее частой причиной серьезной поломки мотора скутера становится… воздушный фильтр. Дело в том, что воздухозаборник у подобной техники расположен достаточно низко — в районе заднего колеса. Пыль, поднимаемая при движении, особенно на неасфальтированных дорогах, быстро забивает фильтрующий элемент «воздушника».

В результате, из-за нехватки кислорода в карбюраторе готовится неправильная смесь, образуется нагар, скутер постепенно теряет мощность и в конечном счете умирает цилиндро-поршневая группа. Хотя «кирдык» мотору может настать и раньше: забитый грязью фильтрующий элемент рвется, и вся пыль из-под колес устремляется прямиком в камеру сгорания.

Считанные минуты — и от этого абразива на стенках цилиндра либо появляются задиры, либо, если пыль мелкая и без частичек песка, стирается хон (разнонаправленные мелкие риски на стенках цилиндра, благодаря которым моторное масло задерживается на поверхности). Результат понятен — движок встает.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

БОЛЬШАЯ СТИРКА

Именно поэтому столь важно регулярно обслуживать фильтрующий элемент детали. Делается это элементарно: откручиваются саморезы или винты крышки «воздушника» и вот мы видим поролон. Имейте в виду, что пылесосом девственность ему не вернешь. Здесь потребуется специальная химия в виде очистителя воздушных фильтров мототехники. Например, концентрат Motorbike Luft-Filter-Reiniger от немецкой Liqui Moly.

Средство обеспечивает эффективную очистку поролоновых фильтров 2- и 4- тактной мототехники от различных загрязнений, возникающих в процессе эксплуатации. Концентрированный состав эффективен в применении и экономичен в использовании. Он бережно очищает от пыли и жира поролон, не повреждая его структуру. Motorbike Luft-Filter-Reiniger не содержит горючих растворителей и безопасен для окружающей среды. После того, как деталь промыта, ее необходимо обработать средством для пропитки фильтров.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

В продуктовой линейке Liqui Moly есть такая средство — Motorbike Luft-Filter-Oil. Это сверхлипкий жидкий синтетический состав для пропитки многоразовых пористых фильтрующих материалов. Необходим он для того, чтобы улучшить улавливание пыли и песка. То есть принцип действия почти такой же, как у ленты для ловли мух
Несмотря на свою сверхлипкость, Motorbike Luft-Filter-Oil не ухудшает прохождение воздуха сквозь поролон, но препятствует проникновению абразива и воды сквозь фильтр. Состав оптимален не только для обслуживания штатных и тюнингованных воздушных фильтров скутеров, но может применяться для кроссовой мототехники.

Жизнь мотора висит на волоске

С фильтром разобрались. Теперь давайте перейдем непосредственно к моторам скутеров, которые бывают двух видов: 2-тактные и 4-тактные. Ахиллесова пята «двухтактников» — маслонасос, перекачивающий масло из специального бачка небольшими дозами в карбюратор, где оно смешивается с бензином, после чего смесь попадает в камеру сгорания. Маслонасос приводится в действие тросом, напрямую связанным с ручкой газа (чем больше откручиваешь рукоять, тем больше производительность маслонасоса).

Но стоит последнему «волоску» приводного тросика перетереться, как «поставщик смазки» перестает получать «команду» доставлять лубрикант к движку. Ну или второй вариант — накрывается сам маслонасос. Но в обоих случаях двигатель не жилец. Свести к нулю подобные риски можно простейшим способом: готовить бензино-масленую смесь самому из расчета 1 часть масла на 25—30 частей «горючки».

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Подчеркнем, что эту смесь надо именно готовить в отдельной таре, а не просто добавлять 2-тактное масло в бензобак, ибо плотность масла выше плотности бензина и оно попросту осядет на дне бака быстрее, чем размешается с топливом. А на чистом маслице далеко не уедешь.

Защита даже при малых концентрациях

Что касается выбора масла, то стоит присмотреться к полусинтетическому лубриканту для скутеров Liqui Moly Motorbike 2T Semisynth Scooter L-EGD. Комбинация полусинтетической базы и современных присадок гарантирует оптимальную защиту двигателя на повышенных оборотах. Бездымно сгорает, не дает нагаров в двигателе и глушителе, используется для раздельной и смешанной систем подачи топлива.
В итоге Motorbike 2T Semisynth Scooter Street обеспечивает долговременную работу стандартных 2-тактников скутеров. Это действительно очень достойный продукт, допускающий концентрацию в смеси с топливом до 1:50 (то есть на 50 литров бензина достаточно одного литра масла, чтобы «движок» был под надежной защитой).

Увеличиваем межсервисный интервал

Особенность 4-тактных скутерных двигателей — отсутствие фильтра тонкой очистки масла. То есть все продукты «жизнедеятельности» кривошипно-шатунного механизма и цилиндро-поршневой группы всегда циркулируют по системе. Именно поэтому, повторимся, на мокиках рекомендуется менять масло каждые 500—700 километров.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Впрочем, если лить качественный лубрикант, такой как Liqui Moly Motorbike 4T Synth Scooter 10W-40, то межсервисный интервал можно увеличить. Синтетическая базовая основа с высоким индексом вязкости этого немецкого продукта и сочетание современных присадок обеспечивают легкий запуск, отменную защиту двигателя от износа, стойкость к высоким температурам в режиме Stop&Go и оптимальное давление в системе смазки.
Scooter Motoroil Synth 4T 10W-40 применимо в подавляющем большинстве двигателей 4-тактных стандартных и тюнинговых скутеров от различных производителей, причем -независимо от года выпуска.

Тюбик для редуктора

Еще один немаловажный элемент в конструкции скутера — редуктор. Находится он в районе заднего колеса. Как и любой механизм, передающий крутящий момент, редуктор мопеда нуждается в смазке. Как раз для этого узла у Liqui Moly есть минеральная «трансмиссионка» Motorbike Scooter Gear Oil 80W-90.

Присадки, присутствующие в этом масле, гарантируют надежность эксплуатации средне- и сильно нагруженных агрегатов трансмиссии мототехники, стойкость масляной пленки, а также совместимость с деталями из цветных металлов. Motorbike Scooter Gear Oil 80W-90 облегчает ход редуктора, снижает шумы в работе, увеличивает срок службы узла.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Повышаем безопасность

По мере эксплуатации, амортизаторы мототехники «устают». Особенно у скутеров, удел которых — скачки по пересеченной местности. Передняя вилка мопеда ну никак не рассчитана на беспощадную эксплуатацию, а потому со временем перестает работать как надо. Зачастую проблема решаема заменой масла в «отбойниках». В качестве новой жидкости для амортизаторов скутера можно применить Motorbike Fork Oil Medium/Light 7,5W или Motorbike Fork Oil Medium 10W. В зависимости от вязкости продукта, вы получите более мягкую или чуть более жесткую подвеску.

Motorbike Fork Oil — это современные ПАО-синтетические масла для вилок и амортизаторов, которые можно использовать не только в скутерах, но и серьезных мотоциклах. Эти смазки обеспечивают стабильную работу подвески в широком диапазоне температур, имеют низкий коэффициент теплового расширения, что улучшает демпфирование при высоких нагрузка и повышает плавность хода. А значит, и езда становится комфортнее и безопаснее.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание, байки, мототехника, автохимия
7 августа 2020
94