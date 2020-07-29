Даже недорогой скутер прослужит долго, если знать, как его правильно обслуживать

Межсервисный интервал у скутеров довольно скромный. При эксплуатации мопеда в городских условиях он нуждается в обслуживании раз в 700—1000 километров. Ну а ежели на нем то и дело ездят по деревенскому проселку, прикладывать руки к транспорту надо не реже одного раза в 300—500 километров.

Что-то воздуху мне мало

Как бы странно это не звучало, но наиболее частой причиной серьезной поломки мотора скутера становится… воздушный фильтр. Дело в том, что воздухозаборник у подобной техники расположен достаточно низко — в районе заднего колеса. Пыль, поднимаемая при движении, особенно на неасфальтированных дорогах, быстро забивает фильтрующий элемент «воздушника».

В результате, из-за нехватки кислорода в карбюраторе готовится неправильная смесь, образуется нагар, скутер постепенно теряет мощность и в конечном счете умирает цилиндро-поршневая группа. Хотя «кирдык» мотору может настать и раньше: забитый грязью фильтрующий элемент рвется, и вся пыль из-под колес устремляется прямиком в камеру сгорания.

Считанные минуты — и от этого абразива на стенках цилиндра либо появляются задиры, либо, если пыль мелкая и без частичек песка, стирается хон (разнонаправленные мелкие риски на стенках цилиндра, благодаря которым моторное масло задерживается на поверхности). Результат понятен — движок встает.