Цена ошибки: почему для кроссовых мотоциклов и эндуро важно выбирать специальные масла

Внедорожные мотоциклы — к ним относятся питбайки, эндуро и «кроссачи» — преимущественно эксплуатируются на низких скоростях. Однако при этом нагрузка на двигатель куда более высокая, нежели на дорожной технике. Представьте: прямая пыльная дорожка, по которой «мот» мчит во весь опор, сменяется глубокой лужей, в которой раскаленный ДВС мгновенно остывает. Затем начинается глинистая колея, где на первой или второй передаче райдер пытается пробиться вперед, выкручивая ручку газа на всю. Температура движка на повышенных оборотах возрастает, а вот естественного обдува радиатора или цилиндра, увы, нет. В общем как ни крути, а моторы внедорожных мотоциклов работают на износ.

Четыре такта под защитой

Именно поэтому в маслах Liqui Moly из линейки OFFROAD используется специальный комплекс присадок, позволяющих в разы продлить срок службы мотора двухколесного внедорожника. Для 4-тактных движков можно посоветовать синтетическое моторное масло Motorbike 4T Offroad с вязкостью 10W-40. Это лубрикант универсального всесезонного применения и подходит для высоконагруженных мотоциклетных моторов как с «мокрым», так и с «сухим» сцеплением. Система охлаждения — жидкостная или воздушная — для этого масла так же не важна.