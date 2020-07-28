Цена ошибки: почему для кроссовых мотоциклов и эндуро важно выбирать специальные масла

Внедорожные мотоциклы — к ним относятся питбайки, эндуро и «кроссачи» — преимущественно эксплуатируются на низких скоростях. Однако при этом нагрузка на двигатель куда более высокая, нежели на дорожной технике. Представьте: прямая пыльная дорожка, по которой «мот» мчит во весь опор, сменяется глубокой лужей, в которой раскаленный ДВС мгновенно остывает. Затем начинается глинистая колея, где на первой или второй передаче райдер пытается пробиться вперед, выкручивая ручку газа на всю. Температура движка на повышенных оборотах возрастает, а вот естественного обдува радиатора или цилиндра, увы, нет. В общем как ни крути, а моторы внедорожных мотоциклов работают на износ.
Четыре такта под защитой
Именно поэтому в маслах Liqui Moly из линейки OFFROAD используется специальный комплекс присадок, позволяющих в разы продлить срок службы мотора двухколесного внедорожника. Для 4-тактных движков можно посоветовать синтетическое моторное масло Motorbike 4T Offroad с вязкостью 10W-40. Это лубрикант универсального всесезонного применения и подходит для высоконагруженных мотоциклетных моторов как с «мокрым», так и с «сухим» сцеплением. Система охлаждения — жидкостная или воздушная — для этого масла так же не важна.
В его основе — интетическая базовая основа, сочетающая противоизносные свойства с высоким индексом вязкости. Смазка стойко переносит любые невзгоды: перегрев и даже попадание некоторого количества воды или пыли. Современный пакет присадок обеспечивает отменную совместимость с фрикционными материалами и оптимальное смазывание как самого двигателя, так и коробки передач мототехники. Liqui Moly Motorbike 4T 10W-40 Offroad обеспечивает высокую надежность стандартных мотоциклетных двигателей в условиях жесткого бездорожья.
Для тех, кто любит с дымком
Среди «off-road мотаков» частенько встречаются 2-«тактники». И есть настоящие почитатели так называемых кроссачей с дымком. Такое название они получили потому, что в моторах такого типа сгорает не чистый бензин, а бензино-масленная смесь и из выхлопной трубы случается обильное дымовыделение. Хотя если использовать качественное и современное 2-тактное масло, оно сгорает практически бездымно.
И страсть к 2-тактникам отдельных мотоциклистов вполне объяснима, ведь такие моторы, при одинаковом объеме двигателя с 4-тактником, мощнее его примерно на четверть. Да и отзывчивости на открытие дросселя 2-тактникам не занимать, а это очень важная характеристика в мототриале или при штурме крутых подъемов.
В линейке продукции немецкого бренда Liqui Moly есть 2-тактное масло для внедорожных мотоциклов Motorbike 2T Synth Offroad Race L-EGD. Комбинация полностью синтетической базы и современных присадок гарантирует максимальную защиту двигателя при любых оборотах и нагрузках. Оно бездымно сгорает, не оставляя нагар ни в двигателе, ни в выхлопной системе, поддерживает чистоту свечей зажигания и повышает мощность двигателя. И при этом имеет допуски для применения как в малокубатурных движках, так и в высокофорсированных моторах.
Короче говоря, моторное масло, применяемое для внедорожных мотоциклов, довольно сильно отличается по характеристикам и набору присадок от того, что рекомендуется заливать в картеры дорожных и спортивных байков. Но в любом случае перед тем, как проголосовать рублем за тот или иной продукт, ознакомитесь с инструкцией к вашему «железному коню», чтобы подобрать для него лубрикант с рекомендованными производителем характеристиками.