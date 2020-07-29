Почему чрезмерный уход за приводной цепью кроссового мотоцикла убивает ее раньше времени

Именно цепной привод считается мотоциклетной классикой жанра. Ведь в отличие от карданного вала, цепочка более легкая (а малый вес очень важен для спортивных и кроссовых байков), да и стоит в разы дешевле. Правда, чтобы цепь верой и правдой прослужила не один сезон, за ней нужно правильно ухаживать.
Если говорить о дорожных мотоциклах, то обслуживание привода следует проводить примерно каждые 1000 км. Владельцы же «кроссачей» и «эндуриков», рассекающие по бездорожью, должны обслуживать этот узел после каждой покатушки.
Натяженья больше нет
Во-первых, следует проверять, не провисла ли «мудреная железяка». Увы, даже самые качественные японские цепочки от постоянных прыжков по чуть-чуть, но растягиваются и провисают. Ну а если мы говорим о приводных цепях «made in China», то постоянное «увеличение в размерах» считается для них нормой. Провисшая цепь при очередном прыжке запросто может слететь, а чтобы этого не случилось, необходимо ее натянуть с помощью регулировочных болтов на маятнике задней подвески. И тут важно не переусердствовать, ибо перетянутый элемент привода начинает «поджирать» ведущую и ведомую звезды. Да и в целом это чревато разрывом цепи.
Во-вторых, героиню нашего рассказа необходимо очищать и смазывать. Да-да, одна из распространенных ошибок — смазывание цепи специальным составом без предварительной ее очистки. Кто-то возразит, что, мол, есть средства 2 в 1: одновременно и чистящие, и смазывающие цепь. На самом деле, такие составы подходят для мотиков, катающихся по асфальту. Цепи внедорожных мотоциклов нуждаются, так сказать, в раздельном питании. То есть сначала чистим, затем смазываем, так как простое нанесение смазки попросту запечатает песок и пыль меж звеньев.
И зубная щетка
Если вы активно покатались по грязи и песку, то очистку цепи нужно делать не только химическим, но и механическим способом. Для начала нанесите на «оковы» очиститель. В этом смысле отлично себя зарекомендовал состав Liqui Moly Motorbike Ketten-Reiniger. Аэрозоль на основе легких нефтяных растворителей без труда удаляет остатки старой смазки, жиры, грязь. За счет сильной струи он сбивает оставшиеся отложения и великолепно проникает в тонкие зазоры, вытесняя влагу и всякую гадость. При этом, что немаловажно, очиститель не повреждает резиновые уплотнения звеньев цепи.
Впрочем, как показывает опыт эксплуатации кроссовых мотоциклов, одновременно с этим спреем можно использовать… зубную щетку. С ее помощью вы добьетесь максимальной чистоты цепочки. Но ни в коем случае не применяйте металлические щетки, поскольку ими можно повредить резиновые уплотнения втулок звеньев цепи, и удалить заводскую смазку из этих втулок. А это — фиаско.
После того, как мы хорошенько промыли цепь, необходимо дать ей просохнуть, дабы очиститель полностью испарился из всех зазоров. Обычно это занимает около 2—3 минут.
Соблюдайте дозировку
Затем берем флакон со специальным спреем для приводной цепи мотоциклов Motorbike Kettenspray Enduro от Liqui Moly и согласно инструкции наносим состав на звенья. Важное ремарка: данный состав специально окрашен в слегка белый цвет, чтобы хозяину мотоцикла было легче контролировать количество нанесенной смазки.
Не старайтесь добиться чрезмерно белого цвета: подобный итог будет свидетельствовать о том, что вы переборщили с дозировкой. Это кашу маслом не испортишь, а вот приводную цепь — запросто, поскольку излишняя смазка становится своего рода магнитом для пыли и песка. В итоге вы вместо лубриканта получите образивный состав, который раньше времени загубит цепочку.
Так же внимательно следите за тем, чтобы смазка не попала на тормозной диск. Если это все же случилось, то обязательно удалите ее, воспользовавшись быстрым очистителем Liqui Moly Schnell-Reiniger.
После обработки цепи не торопитесь с поездкой, поскольку одним компонентам, входящим в состав спрея Liqui Moly Motorbike Kettenspray Enduro, необходимо образовать равномерную пленку, а другим — испариться, сделав смазку более вязкой. Правильное использование продукта существенно продлевает срок службы приводной цепи. Motorbike Kettenspray Enduro устраняет шум и рывки в движении, ухаживает за сальниками цепи. А содержащаяся в составе микрокерамика снижает трение и позволяет смазке выдерживать высокие нагрузки и температуры при эксплуатации.