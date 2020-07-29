Почему чрезмерный уход за приводной цепью кроссового мотоцикла убивает ее раньше времени

И зубная щетка

Если вы активно покатались по грязи и песку, то очистку цепи нужно делать не только химическим, но и механическим способом. Для начала нанесите на «оковы» очиститель. В этом смысле отлично себя зарекомендовал состав Liqui Moly Motorbike Ketten-Reiniger. Аэрозоль на основе легких нефтяных растворителей без труда удаляет остатки старой смазки, жиры, грязь. За счет сильной струи он сбивает оставшиеся отложения и великолепно проникает в тонкие зазоры, вытесняя влагу и всякую гадость. При этом, что немаловажно, очиститель не повреждает резиновые уплотнения звеньев цепи.

Впрочем, как показывает опыт эксплуатации кроссовых мотоциклов, одновременно с этим спреем можно использовать… зубную щетку. С ее помощью вы добьетесь максимальной чистоты цепочки. Но ни в коем случае не применяйте металлические щетки, поскольку ими можно повредить резиновые уплотнения втулок звеньев цепи, и удалить заводскую смазку из этих втулок. А это — фиаско.

После того, как мы хорошенько промыли цепь, необходимо дать ей просохнуть, дабы очиститель полностью испарился из всех зазоров. Обычно это занимает около 2—3 минут.

Соблюдайте дозировку

Затем берем флакон со специальным спреем для приводной цепи мотоциклов Motorbike Kettenspray Enduro от Liqui Moly и согласно инструкции наносим состав на звенья. Важное ремарка: данный состав специально окрашен в слегка белый цвет, чтобы хозяину мотоцикла было легче контролировать количество нанесенной смазки.