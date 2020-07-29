Четыре обязательных правила по уходу за современным велосипедом

На самом деле, уход за велосипедом не такое уж и муторное мероприятие, если у вас под рукой имеется необходимый инструмент и баночки с правильной химией, от которых во многом и зависит стабильность работы трущихся под нагрузками узлов.

Первое правило. Коррозия металла

Бывает, что покатавшись на велике в сырую погоду и сам изгваздаешься, как поросенок, и «конь» будто грязевые ванны в SPA-салоне принимал… Но вот ни сил, ни желания ополаскивать свой экологически чистый транспорт нет совершенно никаких. И, махнув рукой, ставишь его в гараж, утешая себя мыслью, что, дескать, ничего страшного с ним не случится. Не прогниет же он от этого до дыр! Однако несоблюдение гигиены губительно сказывается на общем состоянии «двухколесного друга» и его «иммунитите» к различным велосипедным «болезням».

Ведь пыль и грязь — своего рода пусковые механизмы разрушительных процессов. Первая работает как наждак и портит трущиеся детали, а вторая провоцирует коррозию металла, облезание хрома и помутнение лакокрасочного покрытия. Именно поэтому после поездки испачканному велосипеду необходимо устроить душ.

Можно воспользоваться мойкой высокого давления, но с ней надо быть осторожным, поскольку мощная струя запросто загонит в подшипники велосипеда грязь, которая была снаружи, а агрессивные средства, использующиеся для безконтактной мойки автомобилей, испортят седло, грипсы, хромированные поверхности. Поэтому классический садовый шланг и щеточка будут идеальным вариантом для купания «железного коня».