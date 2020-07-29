Четыре обязательных правила по уходу за современным велосипедом

На самом деле, уход за велосипедом не такое уж и муторное мероприятие, если у вас под рукой имеется необходимый инструмент и баночки с правильной химией, от которых во многом и зависит стабильность работы трущихся под нагрузками узлов.
Первое правило. Коррозия металла
Бывает, что покатавшись на велике в сырую погоду и сам изгваздаешься, как поросенок, и «конь» будто грязевые ванны в SPA-салоне принимал… Но вот ни сил, ни желания ополаскивать свой экологически чистый транспорт нет совершенно никаких. И, махнув рукой, ставишь его в гараж, утешая себя мыслью, что, дескать, ничего страшного с ним не случится. Не прогниет же он от этого до дыр! Однако несоблюдение гигиены губительно сказывается на общем состоянии «двухколесного друга» и его «иммунитите» к различным велосипедным «болезням».
Ведь пыль и грязь — своего рода пусковые механизмы разрушительных процессов. Первая работает как наждак и портит трущиеся детали, а вторая провоцирует коррозию металла, облезание хрома и помутнение лакокрасочного покрытия. Именно поэтому после поездки испачканному велосипеду необходимо устроить душ.
Можно воспользоваться мойкой высокого давления, но с ней надо быть осторожным, поскольку мощная струя запросто загонит в подшипники велосипеда грязь, которая была снаружи, а агрессивные средства, использующиеся для безконтактной мойки автомобилей, испортят седло, грипсы, хромированные поверхности. Поэтому классический садовый шланг и щеточка будут идеальным вариантом для купания «железного коня».
Второе правило. Только велохимия
Однако обычная мойка водой не всегда приносит желаемый результат: на лакокрасочном покрытии остаются разводы, жировые следы, масленые подтеки или въевшаяся грязь. Чтобы без вреда для своего транспорта удалить все вышеописанные нечистоты, рекомендуем воспользоваться уникальным очистителем Bike Cleaner, разработанным немецкой компанией Liqui Moly специально для велосипедов.
Высокоэффективный биологически разлагаемый состав превосходно удаляет любые загрязнения, не оставляя разводов. При этом Bike Cleaner абсолютно безопасен для резиновых элементов велика и не агрессивен для материалов, которыми обтягивают седла. И даже если вы случайно брызните «Байк Клинером» на тормоза своего «друга», это никак не скажется на их эффективности.
А для ухода за лакокрасочным покрытием байка можно воспользоваться полиролью Liqui Moly Bike Glanz-Spruhwachs. Она обновляет застаревшую краску, нивелирует мелкие царапины и потертости, да и в целом придает даже сильно подержанным велосипедам хорошую глубину цвета. А воск, входящий в состав велополироли, консервирует лак, защищая покрытие от неблагоприятных воздействий среды.
Третье правило. Сначала чистим, затем смазываем
Наиболее подверженный износу, а потому больше остальных нуждающийся в уходе узел велосипеда — приводная цепь. Но как и, главное, чем это делать правильно? Наши дедушки сводили уход за цепочкой к простому поливанию оной отработанным автомобильным маслом или нанесением кистью солидола.
Современные же велосипеды такого издевательства не потерпят, ведь сейчас совершенно другие технологии производства приводных цепей, да и многие байки оснащены коробкой передач. Так что дедушкины способы ухода убьют и цепь, и дорогостоящий механизм велосипедной КП за несколько поездок, ибо такие смазки притягательны для песка и грязи. Благо, в продаже есть отменные альтернативы.
Но прежде, чем смазывать цепочку, ее необходимо к этому подготовить, то есть очистить от старого лубриканта, перемешанного с пылью и песком. Сделать это можно с помощью очистителя цепей велосипеда Bike Kettenreiniger. Специальная комбинация растворителей на нефтяной основе, входящая в состав продукта от Liqui Moly, быстро разъедает загрязнения, очищает детали от смол и смазок, обладает отличным проникающим действием, моментально испаряется и не оставляет следов. Использование этого очистителя цепи велосипеда помогает впоследствии цепным смазкам работать на чистой поверхности, облегчая вращение педалей и существенно продлевая срок службы самой приводной цепи.
После того, как мы отмыли приводной механизм, берем универсальную цепную смазка для велосипеда Liqui Moly Bike Kettenspray и равномерным слоем наносим на поверхность. Биоразлагаемый аэрозоль на растительной основе, благодаря специально подобранной формуле, отменно держится на поверхностях деталей при любых погодных условиях. Bike Kettenspray обладает высокой проникающей способностью, вытесняет влагу, отталкивает воду, обеспечивая ровный ход цепи без рывков.
Четвертое правило. Не верь жене и тормозам
На некоторых моделях велосипедов есть так называемый барабанный тормоз — это когда попытка провернуть педали велика назад приводят к блокировке заднего колеса. Такой тормозной механизм практически не требует ухода, так как защищен от внешнего воздействия. Но хотя бы раз в год требуется проводить инспекцию механизма и удалять продукты износа.
На дорогих моделях производители ставят гидравлические дисковые тормоза. Они надежны и единственный уход, который им требуется, это обслуживание направляющих суппортов. На моделях чуть в более дешевом сегменте устанавливают дисковые тормоза с механическим приводом. В этом случае направляющие суппортов так же нуждаются в регулярном уходе, но ко всему прочему следует проявлять заботу и о тросиках, приводящих тормозной механизм в действие.
Кстати, такие же приводные троса используются и в самых дешевых ободных тормозах (так называемый тип Ви-Брэйк, когда резиновые накладки с двух сторон прижимаются к ободу колеса).
В качестве универсального средства для ухода за приводными тросами велосипеда рекомендуем использовать смазку Bike LM 40. Средство одновременно и очищает от загрязнений, коррозии, вытесняя воду из самых труднодоступных мест, и обеспечивает длительное смазывающее действие. Большой его плюс и в том, что Bike LM 40 не агрессивно к оболочке тросиков. Этим же средством можно обрабатывать и троса привода механизма переключения передач.