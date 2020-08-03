От чего моментально гниет электропроводка квадроциклов

Обслуживание электрики квадроцикла — явление крайне редкое. Ну в самом деле, как в рамках планового ТО можно проявить заботу об электропроводке? Впрочем, когда происходит отказ одной из схем, выясняется, что уход требуется даже проводочкам ATV. Точнее — контактам. Ведь мотовездеходы, в отличии от автомобилей, эксплуатируются в тяжелых условиях, когда вода и грязь не просто капельками попадают на узлы и агрегаты, а зачастую под воду уходит едва ли не весь квадрик.
ВОДНЫМИ ЗАЙМИТЕСЬ ПРОЦЕДУРАМИ
Невзирая на то, что жгуты электропроводки вездехода максимально приспособлены для водных процедур — используются влагозащищенные соединения с резиновыми уплотнителями — вода, как показывает практика, дырочку находит. Ну а дальше контакты внутри «фишек» начинают окисляться, пропадает хороший контакт, в результате чего провода с плохим примыканием друг к дружке греются, а иногда даже и воспламеняются. Если окислившийся контакт не сильно нагружен, то, разумеется, пожара не случится. Однако со временем контакт попросту сгниет и цепь разомкнется.
Иначе говоря, возможен вариант, когда в дали от людей и цивилизации квадроцикл внезапно заглохнет и найти неисправность в полевых условиях будет задачей практически невыполнимой. Дабы избежать подобных неприятностей, за «фишками» мотовездехода, несмотря на их влагозащищенность, нужно регулярно ухаживать.
Если квадроцикл еще не сильно повидал жизнь, то в качестве средства ухода можно использовать спрей для электропроводки Electronic-Spray от немецкой Liqui Moly. Аэрозоль с большим содержанием синтетического масла обладает высокой диэлектрической проницаемостью, а дополнительные компоненты, входящие в состав спрея, вытесняют влагу, очищают от оксидных и сульфидных отложений пины (так правильно именуются контакты внутри разъемов). При этом средство безопасно для пластиков, резины и лаковых покрытий, то есть абсолютно не вредит корпусу и уплотнительным элементам контактной группы. Благодаря обработке фишек квадроцикла составом Liqui Moly Electronic-Spray, из них удаляются влага и окислы, снижается контактное сопротивление, да и в целом продлевается срок безпроблемной службы электрических схем ATV.
СБРИВАЕМ «БОРОДУ»
Впрочем, если владелец квадрика забил, что называется, на обслуживание электрики и с годами на контактах выросла так называемая «борода» (зелено-белые солянистые отложения), то для восстановления нормальной токопроводимости потребуется несколько иное средство. Например, очиститель контактов Liqui Moly Kontaktreiniger — аэрозольный состав комбинированного действия, удаляющий окислы металлов и жировые загрязнения в едином процессе. Особая химическая формула практически моментально разрыхляет и ликвидирует соли окислов, восстанавливает электропроводимость, а еще блокирует токи утечки (это когда при выключенном зажигании и обесточенных потребителях магическим образом высаживается аккумулятор).
Кстати, об аккумуляторах. Клеммы батареи быстрее всего обрастают окислами, особенно если при заливке АКБ на них попал электролит. Наросты на клеммах препятствуют хорошему контакту, от чего при работе двигателя аккумулятор недозаряжается. Что со временем приводит к выходу из строя как самой «батарейки», так и реле-регулятора напряжения, преобразующего переменный ток, выходящий с генератора, в постоянные 12 Вольт.
Кроме того, подобные наросты препятствуют нормальному запуску мотора. Наверняка многие видели, когда владельцы квадроциклов пытаются завести движок, но у них будто бы в мгновение ока сдыхает аккумулятор. Далее они кулаком со всей дури бьют по сиденью квадрика и — о, чудо! — стартер вновь оживает. Секрет в том, что у большинства квадриков аккумулятор находится под сидушкой, и удар кулаком в эту область на какое-то время приводи контакт в чувства.
Согласитесь, со стороны это зрелище выглядит довольно странно. А ведь чтобы не заниматься «рукоприкладством», достаточно нанести на клеммы аккумулятора немножко густой консистентной смазки для электроконтактов Liqui Moly Batterie-Pol-Fett. Состав предотвращает коррозию, повышая стабильность и надежность работы аккумулятора.
Использование Batterie-Pol-Fett снижает потери напряжения батареи, тем самым значительно продлевая срок ее службы. Этот синтетический кислотоупорный вазелин красного цвета полностью блокирует попадание кислоты и влаги к силовым электроконтактам и подходит не только для обработки клемм АКБ, но и других силовых контактов квадрика (например, контактов лебедки, реле лебедки, разъемов электроусилителя руля).
Регулярное и своевременное обслуживание элекрики квадроцикла продлевает срок его службы и гарантирует стабильно надежную работу. Не стоит забывать, что профилактика всегда дешевле ремонта и сомнительная экономия на средствах по уходу за контактами может обернуться куда большими тратами.