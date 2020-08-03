От чего моментально гниет электропроводка квадроциклов

Обслуживание электрики квадроцикла — явление крайне редкое. Ну в самом деле, как в рамках планового ТО можно проявить заботу об электропроводке? Впрочем, когда происходит отказ одной из схем, выясняется, что уход требуется даже проводочкам ATV. Точнее — контактам. Ведь мотовездеходы, в отличии от автомобилей, эксплуатируются в тяжелых условиях, когда вода и грязь не просто капельками попадают на узлы и агрегаты, а зачастую под воду уходит едва ли не весь квадрик.

ВОДНЫМИ ЗАЙМИТЕСЬ ПРОЦЕДУРАМИ

Невзирая на то, что жгуты электропроводки вездехода максимально приспособлены для водных процедур — используются влагозащищенные соединения с резиновыми уплотнителями — вода, как показывает практика, дырочку находит. Ну а дальше контакты внутри «фишек» начинают окисляться, пропадает хороший контакт, в результате чего провода с плохим примыканием друг к дружке греются, а иногда даже и воспламеняются. Если окислившийся контакт не сильно нагружен, то, разумеется, пожара не случится. Однако со временем контакт попросту сгниет и цепь разомкнется.

Иначе говоря, возможен вариант, когда в дали от людей и цивилизации квадроцикл внезапно заглохнет и найти неисправность в полевых условиях будет задачей практически невыполнимой. Дабы избежать подобных неприятностей, за «фишками» мотовездехода, несмотря на их влагозащищенность, нужно регулярно ухаживать.