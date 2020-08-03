Почему категорически нельзя заливать в мотор квадроцикла автомобильные масла

Фото pravdapfo.ru
Наверняка у каждого владельца квадроцикла то и дело возникает мысль мысль залить — чисто из экономических соображений — в картер ATV обыкновенное автомобильное масло. Ну а что, ведь принципиально движок вездехода мало чем отличается от «пламенного сердца» машины. Однако бывалые квадромеханики знают, насколько губителен для мотора мотовездеходов чисто автомобильный лубрикант.

Бытует расхожее мнение, что все масла льют из одной бочки, а потому не принципиально, какую именно смазку использовать: дешевую автомобильную или специальную и дорогую для ATV. В действительности же масла для моторов машин весьма сильно отличаются от масел для квадриков.

Начать хотя бы с того, что двигатели мотовездеходов работают всегда в очень тяжелых условиях. Повышенные температурные режимы (по причине забитого грязью радиатора) и длительные нагрузки приводят к тому, что обычное автомобильное масло, залитое в мотор ATV, быстро теряет вязкость, становясь более жидким, а значит — не обеспечивает необходимое давление в системе. Что сулит скорую смерть мотору.

ОБОРОТЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

Вторая особенность квадроциклетного «двигла» — работа на высоких оборотах. К примеру, для автомобиля среднестатистической нормой считается диапазон в 2500—3500 об/мин. А вот ATV только начинает трогаться с места по достижению этих порогов. Средний же рабочий режим лежит в пределах 6000—7500 об/мин.

И обыкновенное автомасло не в состоянии длительно работать в таких условиях: оно не просто теряет свои смазывающие свойства, а начинает выгорать, оставляя нагар на внутренностях мотора и образуя шлам (густые отложения), который забивает масленые каналы ДВС. Дальше идет цепная реакция: залегают поршневые кольца, двигатель начинает со страшной силой «жрать» масло и в конечном счете поршень колом встает в сухом цилиндре.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

СИНТЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛ

Но и это еще не все. В большинстве моторов современных квадроциклов присутствует так называемое сцепление в масляной ванне (его еще называют «мокрым сцеплением»). Обыкновенное автомобильное масло является для фрикционных накладок сцепления убийственной жидкостью. Для нормальной работы мотора с «мокрым сцеплением» маслу требуется целый комплекс присадок, благодаря которым сцепление не буксует, и не разрушаются его фрикционы.

Подобные добавки присутствуют лишь в маслах для мотоциклетных двигателей и моторов ATV. Например, синтетическое моторное масло Liqui Moly ATV 4T Motoroil Offroad 10W-40 специально создавалось для высоконагруженной внедорожной мототехники. То есть его можно заливать как в моторы квадроциклов side-by-side (вездеходы с автомобильной компановкой органов управления), так и в двигатели кроссовых мотоциклов, питбайков и эндуро.

Эта смазка универсальна, и благодаря комплексу особых присадок подходит для моторов с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения, и даже для движков, у которых вариатор «мокрого» типа.Вязкостные характеристики продукта обеспечивают стабильную работу системы смазки мотора в любой сезон. Кроме того, Liqui Moly ATV 4T Motoroil Offroad 10W-40 обладает отличной стойкостю к высоким температурам, попаданию воды и пыли.

РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ МАГНЕТО

Вместе с тем, перед покупкой даже специализированного масла для квадроцикла, обязательно изучите рекомендации производителя техники по допускам температурных, вязкостных и иных характеристик. Ведь движки аппаратов для «гряземеса» в 70 процентах случаев имеют еще один нюанс в виде коробки передач, объединенной с картером мотора. То есть при таком конструктиве, КП смазывается не трансмиссионным маслом, а тем же, что и кривошипно-шатунный механизм.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Кроме того, в квадроциклетных силовых агрегатах отсутствуют генераторы. Ток для зарядки АКБ и подпитки бортовых систем вырабатывает магнето, которое в большинстве случаев не «сухое», а «мокрое», то есть находится внутри двигателя и со всех сторон омывается моторным маслом. Не секрет, что обмотка магнето покрыта тонким слоем лака, который вымывается, взаимодействуя с обычным автомобильным маслом.

Таким образом, эксплуатация квадрика на автомасле неизбежно приведет к тому, что магнето со временем замкнет и оно перестанет выдавать заряд. Замена этого узла, в зависимости от модели и марки квадроцикла, легко может влететь в копеечку. Если же применять специальное масло для квадроциклов, то проблем с вымыванием лака с обмотки магнето происходить не будет, поскольку в таком лубриканте присутствует специальная присадка, столь необходимая для защиты лака.

ЛУБРИКАНТ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛОВ

Кстати сказать, в линейке продуктов от немецкой Liqui Moly найдется моторная смазка, подходящая даже для эксклюзивных моторов, для которых масло с вязкостью 10W-40 не значится в списке рекомендаций изготовителя. Для высоко форсированных и турбированных квадроциклетных моторов обычно применяется масло с максимальной степенью защиты. Да, оно стоит дороже среднестатистического лубриканта для ATV, но зато гарантирует бесперебойную работу самых современных моторов. Синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей Liqui Moly ATV 4T Motoroil 5W-50 — это «топ».

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Ведь комплекс противоизносных присадок и базовая основа обеспечивают правильную и безотказную работу мотора квадроцикла или UTV в широчайшем диапазоне температур и нагрузок, обеспечивая максимальную производительность и защиту двигателя при любых, даже экстремальных, условиях эксплуатации.

Использование такой смазки позволяет обеспечить высокую надежность агрегатов квадроциклов и легкость пуска двигателя даже при сильно отрицательных температура. Она, между тем, легко смешивается со всеми стандартными маслами. Моющие присадки содержат двигатель в идеальной чистоте, очищая не только маслоканалы, но и стенки мотора.

ПОДВОДИМ ИТОГИ

Заливать автомобильное масло в мотор квадроцикла категорически противопоказано, ибо это приводит к полной и неизбежной гибели силового агрегата вездехода. Да, специальные масла для ATV стоят дороже масел для машин, но когда двигатель любимой игрушки «отравится» противопоказанным ему «лекарством» и отойдет в мир иной, вы поймете, что скупой всегда платит дважды. Увы, но поймете слишком поздно

квадроциклы, бездорожье, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, моторное масло, автохимия, лайфхак
7 августа 2020
94