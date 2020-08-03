Почему категорически нельзя заливать в мотор квадроцикла автомобильные масла

Бытует расхожее мнение, что все масла льют из одной бочки, а потому не принципиально, какую именно смазку использовать: дешевую автомобильную или специальную и дорогую для ATV. В действительности же масла для моторов машин весьма сильно отличаются от масел для квадриков.
Начать хотя бы с того, что двигатели мотовездеходов работают всегда в очень тяжелых условиях. Повышенные температурные режимы (по причине забитого грязью радиатора) и длительные нагрузки приводят к тому, что обычное автомобильное масло, залитое в мотор ATV, быстро теряет вязкость, становясь более жидким, а значит — не обеспечивает необходимое давление в системе. Что сулит скорую смерть мотору.
ОБОРОТЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
Вторая особенность квадроциклетного «двигла» — работа на высоких оборотах. К примеру, для автомобиля среднестатистической нормой считается диапазон в 2500—3500 об/мин. А вот ATV только начинает трогаться с места по достижению этих порогов. Средний же рабочий режим лежит в пределах 6000—7500 об/мин.
И обыкновенное автомасло не в состоянии длительно работать в таких условиях: оно не просто теряет свои смазывающие свойства, а начинает выгорать, оставляя нагар на внутренностях мотора и образуя шлам (густые отложения), который забивает масленые каналы ДВС. Дальше идет цепная реакция: залегают поршневые кольца, двигатель начинает со страшной силой «жрать» масло и в конечном счете поршень колом встает в сухом цилиндре.
СИНТЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛ
Но и это еще не все. В большинстве моторов современных квадроциклов присутствует так называемое сцепление в масляной ванне (его еще называют «мокрым сцеплением»). Обыкновенное автомобильное масло является для фрикционных накладок сцепления убийственной жидкостью. Для нормальной работы мотора с «мокрым сцеплением» маслу требуется целый комплекс присадок, благодаря которым сцепление не буксует, и не разрушаются его фрикционы.
Подобные добавки присутствуют лишь в маслах для мотоциклетных двигателей и моторов ATV. Например, синтетическое моторное масло Liqui Moly ATV 4T Motoroil Offroad 10W-40 специально создавалось для высоконагруженной внедорожной мототехники. То есть его можно заливать как в моторы квадроциклов side-by-side (вездеходы с автомобильной компановкой органов управления), так и в двигатели кроссовых мотоциклов, питбайков и эндуро.
Эта смазка универсальна, и благодаря комплексу особых присадок подходит для моторов с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения, и даже для движков, у которых вариатор «мокрого» типа.Вязкостные характеристики продукта обеспечивают стабильную работу системы смазки мотора в любой сезон. Кроме того, Liqui Moly ATV 4T Motoroil Offroad 10W-40 обладает отличной стойкостю к высоким температурам, попаданию воды и пыли.
РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ МАГНЕТО
Вместе с тем, перед покупкой даже специализированного масла для квадроцикла, обязательно изучите рекомендации производителя техники по допускам температурных, вязкостных и иных характеристик. Ведь движки аппаратов для «гряземеса» в 70 процентах случаев имеют еще один нюанс в виде коробки передач, объединенной с картером мотора. То есть при таком конструктиве, КП смазывается не трансмиссионным маслом, а тем же, что и кривошипно-шатунный механизм.
Кроме того, в квадроциклетных силовых агрегатах отсутствуют генераторы. Ток для зарядки АКБ и подпитки бортовых систем вырабатывает магнето, которое в большинстве случаев не «сухое», а «мокрое», то есть находится внутри двигателя и со всех сторон омывается моторным маслом. Не секрет, что обмотка магнето покрыта тонким слоем лака, который вымывается, взаимодействуя с обычным автомобильным маслом.
Таким образом, эксплуатация квадрика на автомасле неизбежно приведет к тому, что магнето со временем замкнет и оно перестанет выдавать заряд. Замена этого узла, в зависимости от модели и марки квадроцикла, легко может влететь в копеечку. Если же применять специальное масло для квадроциклов, то проблем с вымыванием лака с обмотки магнето происходить не будет, поскольку в таком лубриканте присутствует специальная присадка, столь необходимая для защиты лака.
ЛУБРИКАНТ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛОВ
Кстати сказать, в линейке продуктов от немецкой Liqui Moly найдется моторная смазка, подходящая даже для эксклюзивных моторов, для которых масло с вязкостью 10W-40 не значится в списке рекомендаций изготовителя. Для высоко форсированных и турбированных квадроциклетных моторов обычно применяется масло с максимальной степенью защиты. Да, оно стоит дороже среднестатистического лубриканта для ATV, но зато гарантирует бесперебойную работу самых современных моторов. Синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей Liqui Moly ATV 4T Motoroil 5W-50 — это «топ».
Ведь комплекс противоизносных присадок и базовая основа обеспечивают правильную и безотказную работу мотора квадроцикла или UTV в широчайшем диапазоне температур и нагрузок, обеспечивая максимальную производительность и защиту двигателя при любых, даже экстремальных, условиях эксплуатации.
Использование такой смазки позволяет обеспечить высокую надежность агрегатов квадроциклов и легкость пуска двигателя даже при сильно отрицательных температура. Она, между тем, легко смешивается со всеми стандартными маслами. Моющие присадки содержат двигатель в идеальной чистоте, очищая не только маслоканалы, но и стенки мотора.
ПОДВОДИМ ИТОГИ
Заливать автомобильное масло в мотор квадроцикла категорически противопоказано, ибо это приводит к полной и неизбежной гибели силового агрегата вездехода. Да, специальные масла для ATV стоят дороже масел для машин, но когда двигатель любимой игрушки «отравится» противопоказанным ему «лекарством» и отойдет в мир иной, вы поймете, что скупой всегда платит дважды. Увы, но поймете слишком поздно