Почему категорически нельзя заливать в мотор квадроцикла автомобильные масла

Бытует расхожее мнение, что все масла льют из одной бочки, а потому не принципиально, какую именно смазку использовать: дешевую автомобильную или специальную и дорогую для ATV. В действительности же масла для моторов машин весьма сильно отличаются от масел для квадриков.

Начать хотя бы с того, что двигатели мотовездеходов работают всегда в очень тяжелых условиях. Повышенные температурные режимы (по причине забитого грязью радиатора) и длительные нагрузки приводят к тому, что обычное автомобильное масло, залитое в мотор ATV, быстро теряет вязкость, становясь более жидким, а значит — не обеспечивает необходимое давление в системе. Что сулит скорую смерть мотору.

ОБОРОТЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

Вторая особенность квадроциклетного «двигла» — работа на высоких оборотах. К примеру, для автомобиля среднестатистической нормой считается диапазон в 2500—3500 об/мин. А вот ATV только начинает трогаться с места по достижению этих порогов. Средний же рабочий режим лежит в пределах 6000—7500 об/мин.

И обыкновенное автомасло не в состоянии длительно работать в таких условиях: оно не просто теряет свои смазывающие свойства, а начинает выгорать, оставляя нагар на внутренностях мотора и образуя шлам (густые отложения), который забивает масленые каналы ДВС. Дальше идет цепная реакция: залегают поршневые кольца, двигатель начинает со страшной силой «жрать» масло и в конечном счете поршень колом встает в сухом цилиндре.