Простые решения: как продлить жизнь ходовой квадроцикла, не обращаясь в сервис

Ходовую часть квадроцикле можно, по большому счету, считаеть расходным материалом. Одни производители делают детали и узлы с большим запасом прочности (например, чтобы ушатать ходовку на Yamaha Grizzly, нужно ну о-о-очень постараться), другие намеренно занижают ресурсность, чтобы вынуждать поклонников бренда как можно чаще радовать визитами дилерские сервисные центры.
Особенно грешат таким «клиентоориентированным» подходом китайские, российские и некоторые американские производители. А между тем, чтобы продлить срок службы даже не очень выносливой ходовке, достаточно регулярно ее обслуживать даже недорогими, но крайне эффективными средствами.
НЕ ПОДМАЖЕШЬ — НЕ ПОЕДЕШЬ
Начнем с рычагов подвески. Если в них — рычагах — стоят сайлентблоки, то тут обслуживать ничего не надо, просто катаемся до тех пор, пока сайленты не «устанут». Но гораздо чаще рычаги квадриков работают на запрессованных пластиковых втулках, внутри которых находятся распорные металлические втулки.
При езде по грязи внутрь этой конструкции неизбежно попадает вода с мелкими фракциями песка, и пластиковые втулки начинают стираться, а металлические — ржаветь. Чтобы продлить жизнь рычагам и кулакам подвески, после каждой покатушки нужно шприцевать консистентной смазкой эти узлы. И лучше всего, как показывает практика, делать это надо с помощью высокотемпературной смазки для ступиц подшипников LM 50 Litho HT. Понятно, что температурных аномалий во втулках рычагов подвески не случается, но прелесть препарата в том, что он универсален: то есть этим «гелем» можно обрабатывать как втулки кулаков и рычагов подвески, так и крестовины карданных валов и ступичные подшипники.
При этом надо учитывать, что LM 50 Litho HT хорошо воспринимает ударные нагрузки, великолепно держится на поверхности, обладает высокой стойкостью к воздействию воды. Температурный диапазон ее использования — от −30°С до +140°С. И не забывайте, что регулярное обслуживание ходовки не просто продлевает срок ее службы, но и гарантирует вашу безопасность. Ведь отвалившееся на скорости колесо или вклинивший ступичный подшипник — не такое уж и редкое для квадроциклов явление.
РЖАВОЕ ДЕЛО
Кстати, чтобы густая консистентная смазка заполнила собой свободное пространство между пластиковыми и металлическими втулками, необходимо слегка ослабить рычаги и кулаки, приоткрутив гайки. Правда, сделать эту нехитрую процедуру бывает ой как непросто. Поскольку болты с гайкой имеют свойство ржаветь, иной раз резьбовое соединение вкисает так, что скорее сломается гаечный ключ, чем гайка сорвется с места. Избавит от подобных мучений другой продукт от Liqui Moly — растворитель ржавчины с дисульфидом молибдена MoS2-Rostloser.
Этот спрей специально разработан для удаления ржавчины и облегчения последующего демонтажа деталей резьбового соединения в случаях, когда резьба повреждена коррозией. Средство отлично растворяет окислы железа и обладает высокой проникающей способностью. А специальное вещество — дисульфид молибдена (MoS2) — обеспечивает смазку на резьбе, что нивелирует наличие на ней повреждений, вызванных коррозией. Чтобы открутить закисшую ржавую гайку, достаточно попшикать на соединение, подождать несколько минут и браться за ключи. Между прочим, MoS2-Rostloser, кроме всего прочего, обеспечивает защиту обработанных им деталей от коррозии. Очень полезное средство для любого дачного гаража, ведь оно пригодится не только при ремонте и обслуживании квадроцикла.
ЛИШНЕЕ НЕ ПРИЛИПНЕТ
Есть в квадроциклах и UTV такие узлы, которые, с одной стороны, нуждаются в уходе и смазке, но с другой — использование «жирных», не высыхающих составов не допускают, поскольку это будет пачкать одежду райдеров. Например, замки сиденья квадроциклов, дверные петли багги, педальные узлы на UTV. Но для знающих людей это, честно говоря, не проблема.
Так, в продуктовой линейке Liqui Moly имеется грязеотталкивающая белая смазка Wartungs-Spray weiss. Средство образует смазочный слой, к которому не прилипает грязь, пыль и влага. И более того: оно предотвращает образование ржавчины в местах нанесения, препятствует образованию так называемой фрикционной коррозии. Образованный мягкий слой нелипкой смазки плотно «цепляется» к месту контакта, снижая трение деталей и защищая в том числе от примерзания деталей.
Закономерный вопрос: а можно ли этой смазкой обрабатывать замки зажигания, ведь, как-никак, в них тоже попадает влага и личинка со временем приходит в полную негодность. В принципе, с замком ничего плохого не случится, но белые разводы вокруг едва ли будут радовать. А если рассмотреть замки зажигания квадроциклов BRP, в которые вставляются ключи с чипами, то использование такого состава может, в теории, препятствовать нормальному считыванию кода.
На самом деле, для обслуживания замков зажигания и других контактных зон, где необходима нелипкая смазка и невозможно использование масляных или силиконовых составов, Liqui Moly разработал тефлоновый спрей PTFE-Pulver-Spray. Он образует сухой, прозрачный и при этом водоотталкивающий слой на трущихся поверхностях, к которому совершенно не прилипает грязь и пыль. PTFE-Pulver-Spray не содержит масел, жиров и силикона, нейтрален даже к чувствительным пластикам и резине. Дороговато правда, но вложения, что называется, стоят того…
ХОЧУ СИЛИКОНОВУЮ! СМАЗКУ
Еще один полезный для дачного гаража химсостав — бесцветная смазка-силикон Silicon-Spray. Используется для смазывания контактных зон, содержащих пластиковые или резиновые детали.
Silicon-Spray от Liqui Moly устраняет скрипы пластиков (особенно актуально для квадриков, ведь весь их кузова изготавливаются из пластика, который со временем начинает издавать посторонние звуки в результате трения одной детали, сочлененной с другой. Кроме того, средство защищает резиновые и пластиковые детали от высыхания и воздействия ультрафиолета.
…Своевременное обслуживание узлов квадроцикла, об уходе за которыми редко кто задумывается, с помощью правильных высокотехнологичных составов, однозначно продлевает срок службы техники. А главное, относительно небольшие вложения в покупку различных спреев и смазок позволяет в перспективе существенно экономить на ремонте квадроцикла.