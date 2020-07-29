Простые решения: как продлить жизнь ходовой квадроцикла, не обращаясь в сервис

НЕ ПОДМАЖЕШЬ — НЕ ПОЕДЕШЬ

Начнем с рычагов подвески. Если в них — рычагах — стоят сайлентблоки, то тут обслуживать ничего не надо, просто катаемся до тех пор, пока сайленты не «устанут». Но гораздо чаще рычаги квадриков работают на запрессованных пластиковых втулках, внутри которых находятся распорные металлические втулки.

При езде по грязи внутрь этой конструкции неизбежно попадает вода с мелкими фракциями песка, и пластиковые втулки начинают стираться, а металлические — ржаветь. Чтобы продлить жизнь рычагам и кулакам подвески, после каждой покатушки нужно шприцевать консистентной смазкой эти узлы. И лучше всего, как показывает практика, делать это надо с помощью высокотемпературной смазки для ступиц подшипников LM 50 Litho HT. Понятно, что температурных аномалий во втулках рычагов подвески не случается, но прелесть препарата в том, что он универсален: то есть этим «гелем» можно обрабатывать как втулки кулаков и рычагов подвески, так и крестовины карданных валов и ступичные подшипники.

При этом надо учитывать, что LM 50 Litho HT хорошо воспринимает ударные нагрузки, великолепно держится на поверхности, обладает высокой стойкостью к воздействию воды. Температурный диапазон ее использования — от −30°С до +140°С. И не забывайте, что регулярное обслуживание ходовки не просто продлевает срок ее службы, но и гарантирует вашу безопасность. Ведь отвалившееся на скорости колесо или вклинивший ступичный подшипник — не такое уж и редкое для квадроциклов явление.