Как правильно выбрать масло для редукторов и коробок передач квадроциклов

У механиков по ремонту квадроциклов наиболее популярным считается трансмиссионное масло с вязкостью 75W90. Оно подходит для большинства «квадриков» и заливается как в передние и задние редукторы, так и в коробки передач.
Производители квадроциклов STELS, CFmoto, «Русская механика», BRP, Yamaha, Suzuki, Honda и многие другие рекомендуют для своей техники масло именно с этой вязкостью.
И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ
В продуктовой линейке Liqui Moly есть синтетическое трансмиссионное масло для мототехники Motorbike Gear Oil 75W-90. Эта смазка в некотором смысле универсальная: она всесезонная, а значит подходит для трансмиссий и мотоциклов, и скутеров, и квадроциклов, и снегоходов. Продукт создан на базе — внимание, трудное слово — полиальфаолефинов и специальных присадок, благодаря которым масло не меняет свои свойства ни при отрицательных температурах, ни при повышенных, в том числе ударных нагрузках. Оно обладает так называемой термоокислительной стабильностью и устойчивость к старению: то есть интервал между заменами существенно выше, чем у других производителей масел с аналогичной вязкостью.
Впрочем, редукторы квадроциклов находятся, в некотором смысле, на передовой войны вездехода с бездорожьем. Водные броды — неизменный атрибут практически любой поездки на ATV и как раз редукторы первыми принимают на себя удар. В теории этот узел — что передний, что задний — представляют собой вполне герметичную систему, из которой не вытекает масло, и в которую не попадает H2O. Но есть слабое звено в виде армированных манжет (в простонародье — сальники).
Когда квадроцикл долгое время едет по сухой поверхности, редукторы неизбежно нагреваются, и стоит только стремительно въехать в холодную воду, как внутри редуктора образуется разряжение и через сальники вода засасывается внутрь. Нет, не подумаете, что редуктор до краев наполняется водицей: в него попадает несколько граммов, но и этого достаточно, чтобы изменить цвет и свойства масла. Ну а уж если у вас сальники «сопливят» (это всегда можно определить по маслянистому пятну вокруг редуктора), то при взятии водных преград редуктор нахлебается воды вдоволь.
КОФЕ С МОЛОКОМ
Именно поэтому после каждой поездки рекомендуется откручивать заливные пробки редукторов и обыкновенной коктейльной соломинкой проверять состояние масла. В идеале смазка должна быть золотисто-прозрачной. Если же она мутноватая или почерневшая, «жижу» обязательно нужно поменять. Ну а коли субстанция в редукторе на вид похожа на густое кофе с молоком, то знайте — это эмульсия. И здесь, перед тем как залить новое масло, нужно обязательно несколько раз промыть редуктор. В качестве жидкости для промывки используйте быстрый очиститель спрей Schnell-Reiniger от Liqui Moly. Это средство абсолютно безопасно для сальников и резиновых уплотнителей, прекрасно вымывает все густые маслянистые отложения и обезжиривает поверхности.
Помните, что если своевременно не избавиться от эмульсии в редукторе, то это приведет к быстрому выходу из строя подшиников и разрушению всего узла. Разумеется, необходимо установить и причину появления эмульсии.
Как уже говорилось ранее, вода может попасть через сальники при резком изменении температуры (в этом случае масло лишь слегка почернеет); через текущие сальники (тут воды в редуктор попадает много и «трансмиссионка» из золотисто-прозрачной жидкости превратиться в «кофе с молоком»); через порванный дренажный шланг (резиновая «гармошка» в верхней части редуктора, которая при увеличении давления внутри узла расширяется и предохраняет тем самым сальники от выдавливания); трещины в корпусе редуктора.
БЕЗ ТОРМОЗОВ
Мы уже сказали, что трансмиссионных масел для ATV — великое множество. И это неспроста. Взять, к примеру, квадроцикл Suzuki King Quad, в передний редуктор которого можно заливать 75W90. А вот если это же маслице плеснуть в задний редуктор, то квадрик останется без тормозов! Дело в том, что в заднем мосте «Кинг Куада» находятся тормозные колодки, перестающие выполнять свой функционал, когда на них попадает масло, отличное от рекомендаций изготовителя. Именно по этой причине в задний редуктор нужно лить особый лубрикант.
Из того ассортимента, что предлагает немецкий бренд Liqui Moly, для заднего редуктора Suzuki King Quad идеально подходит минеральное трансмиссионное масло Motorbike Axle Oil ATV 10W-30. Это «трансмиссионка» имеет строго нормированный коэффициент трения для оптимальной работы фрикционных муфт и подходит для круглогодичного использования.
РАЗРЯД, ЕЩЕ РАЗРЯД
Имеет свои особенности и трансмиссия мотовездеходов Polaris. Так, например, подключение переднего моста происходит посредством электромагнитной муфты, установленной в переднем редукторе. Узел требует, чтобы залитое в передок масло было токопроводящим. Влей сюда что-то другое — и выход узла из строя лишь вопрос времени.
Именно поэтому, прежде чем покупать трансмиссионку для своего «внедорожного коня», советуем ознакомиться с рекомендациями завода-изготовителя. В инструкции, как правило, подробно изложены вязкостные и температурыные характеристики масел, а также разного рода допуски. Ну а в фирменных магазинах Liqui Moly вы всегда подберете именно то масло, которой полностью соответствует рекомендациям производителя вашего мотовездехода.