Как правильно выбрать масло для редукторов и коробок передач квадроциклов

И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ

В продуктовой линейке Liqui Moly есть синтетическое трансмиссионное масло для мототехники Motorbike Gear Oil 75W-90. Эта смазка в некотором смысле универсальная: она всесезонная, а значит подходит для трансмиссий и мотоциклов, и скутеров, и квадроциклов, и снегоходов. Продукт создан на базе — внимание, трудное слово — полиальфаолефинов и специальных присадок, благодаря которым масло не меняет свои свойства ни при отрицательных температурах, ни при повышенных, в том числе ударных нагрузках. Оно обладает так называемой термоокислительной стабильностью и устойчивость к старению: то есть интервал между заменами существенно выше, чем у других производителей масел с аналогичной вязкостью.

Впрочем, редукторы квадроциклов находятся, в некотором смысле, на передовой войны вездехода с бездорожьем. Водные броды — неизменный атрибут практически любой поездки на ATV и как раз редукторы первыми принимают на себя удар. В теории этот узел — что передний, что задний — представляют собой вполне герметичную систему, из которой не вытекает масло, и в которую не попадает H2O. Но есть слабое звено в виде армированных манжет (в простонародье — сальники).

Когда квадроцикл долгое время едет по сухой поверхности, редукторы неизбежно нагреваются, и стоит только стремительно въехать в холодную воду, как внутри редуктора образуется разряжение и через сальники вода засасывается внутрь. Нет, не подумаете, что редуктор до краев наполняется водицей: в него попадает несколько граммов, но и этого достаточно, чтобы изменить цвет и свойства масла. Ну а уж если у вас сальники «сопливят» (это всегда можно определить по маслянистому пятну вокруг редуктора), то при взятии водных преград редуктор нахлебается воды вдоволь.