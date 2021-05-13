Три новых скутера сезона-2021, способных скрасить лето на даче

Фото avtovzglyad.ru
Сегодня, когда пандемия коронавируса «заперла» значительную часть россиян на дачных участках, у многих возник вопрос, как скрасить вынужденное летнее затворничество? Хорошим способом борьбы с дачной скукой может стать покупка скутера, который вполне может разнообразить долгое лето. Но вот какой «мотик» предпочесть? Портал «АвтоВзгляд» выбрал самые свежие модели скутеров разных ценовых сегментов, появившихся на рынке этой весной.

Недавно в Москве прошла главная мотоциклетная выставка России — «Мотовесна», которая стала стартовой площадкой для небольшого, увы, числа новинок сезона-2021. И еcли хедлайнерами мотоциклетного раздела были традиционно BMW и Harley-Davidson, то в разделе скутеров заправляли японцы, тайванцы и… белорусы.

M1NSK 50 Vesna
Фото производителя.

Те же, кому важен стиль, но не хватает денег на Vespa, могут присмотреться к скутеру M1NSK 50 Vesna производства белорусской компании «Мотовелозавод». Это — плод сотрудничества белорусов и китайцев. Впрочем, последние поучаствовали в нем, пожалуй, в большей степени. Первые же и не скрывают, что дизайн «Весны» должен отсылать к Vespa. А чтобы сомнений не возникало вовсе, название скутера на задних пластиковых панелях написано практически тем же шрифтом, что и у итальянцев.

Vesna оснащается 49-кубовым одноцилиндровым четырехтактным мотором с воздушным охлаждением мощностью 3,1 л. с., который работает в паре с вариатором. Расход топлива, заявленный производителем, составляет 2 литра АИ-92 на сто километров пути. При объеме топливного бака в 6 литров запас хода составляет аж 300 км. Максимальная скорость — 55 км/ч, что для начинающего байкера вполне достаточно. А уж для перемещений между дачными поселками — и подавно.

Любопытно, что несмотря на ретро-дизайн, скутер оснащен USB-зарядкой и светодиодами в осветительных приборах.

Обойдется китайско-белорусская Vesna в 98 500 рублей.

Yamaha NM-Х 155.
Фото производителя.

Yamaha наконец-то привезла в Россию весьма популярную в «скутеролюбивом» Тайланде модель скутера NM-Х 155. Несмотря на свои компактные габариты, машинка имеет стильный спортивный профиль максискутера, что выделяет ее из толпы себе подобных. Под пластиковым обвесом скрыт 155-кубовый 15-сильный мотор с весьма незаурядным характером, который с легкостью выстреливает аппарат весом немногим более центнера как с места, так и при необходимости обогнать на трассе.

Скутер имеет в своем арсенале дисковые тормоза, антипробуксовочную систему, просторный отсек для шлема под седлом, ЖК-дисплей на приборной панеле и светодиодную оптику.

Модель NM-X 155 — самая доступная в российской линейке Yamaha: 302 000 рублей.

Фото производителя.

Тайваньский SYM TL500 уже год как продается в России, однако к новому мотосезону его слегка обновили, представив в синем окрасе. Этот скутер можно порекомендовать более уверенным пользователям двухколесной техники по ряду причин.

Во-первых, это уже максискутер, с вытекающим из этого весом. Во-вторых, двухцилиндровый оппозитный мотор объемом 500 куб. см. довольно строптив, и выдает аж 40 л. с., что для новичка, мягко скажем, многовато. Зато бывалые скутеристы наверняка оценят и динамику TL500, и отсутствие вибраций, и комфортабельную всепрощающую маятниковую многорычажную заднюю подвеску.

Цена — 679 990 рублей.

новинки рынка, байки, мототехника
13 мая 2021
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