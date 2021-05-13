Три новых скутера сезона-2021, способных скрасить лето на даче

Недавно в Москве прошла главная мотоциклетная выставка России — «Мотовесна», которая стала стартовой площадкой для небольшого, увы, числа новинок сезона-2021. И еcли хедлайнерами мотоциклетного раздела были традиционно BMW и Harley-Davidson, то в разделе скутеров заправляли японцы, тайванцы и… белорусы.
Те же, кому важен стиль, но не хватает денег на Vespa, могут присмотреться к скутеру M1NSK 50 Vesna производства белорусской компании «Мотовелозавод». Это — плод сотрудничества белорусов и китайцев. Впрочем, последние поучаствовали в нем, пожалуй, в большей степени. Первые же и не скрывают, что дизайн «Весны» должен отсылать к Vespa. А чтобы сомнений не возникало вовсе, название скутера на задних пластиковых панелях написано практически тем же шрифтом, что и у итальянцев.
Vesna оснащается 49-кубовым одноцилиндровым четырехтактным мотором с воздушным охлаждением мощностью 3,1 л. с., который работает в паре с вариатором. Расход топлива, заявленный производителем, составляет 2 литра АИ-92 на сто километров пути. При объеме топливного бака в 6 литров запас хода составляет аж 300 км. Максимальная скорость — 55 км/ч, что для начинающего байкера вполне достаточно. А уж для перемещений между дачными поселками — и подавно.
Любопытно, что несмотря на ретро-дизайн, скутер оснащен USB-зарядкой и светодиодами в осветительных приборах.
Обойдется китайско-белорусская Vesna в 98 500 рублей.
Yamaha наконец-то привезла в Россию весьма популярную в «скутеролюбивом» Тайланде модель скутера NM-Х 155. Несмотря на свои компактные габариты, машинка имеет стильный спортивный профиль максискутера, что выделяет ее из толпы себе подобных. Под пластиковым обвесом скрыт 155-кубовый 15-сильный мотор с весьма незаурядным характером, который с легкостью выстреливает аппарат весом немногим более центнера как с места, так и при необходимости обогнать на трассе.
Скутер имеет в своем арсенале дисковые тормоза, антипробуксовочную систему, просторный отсек для шлема под седлом, ЖК-дисплей на приборной панеле и светодиодную оптику.
Модель NM-X 155 — самая доступная в российской линейке Yamaha: 302 000 рублей.
Тайваньский SYM TL500 уже год как продается в России, однако к новому мотосезону его слегка обновили, представив в синем окрасе. Этот скутер можно порекомендовать более уверенным пользователям двухколесной техники по ряду причин.
Во-первых, это уже максискутер, с вытекающим из этого весом. Во-вторых, двухцилиндровый оппозитный мотор объемом 500 куб. см. довольно строптив, и выдает аж 40 л. с., что для новичка, мягко скажем, многовато. Зато бывалые скутеристы наверняка оценят и динамику TL500, и отсутствие вибраций, и комфортабельную всепрощающую маятниковую многорычажную заднюю подвеску.
Цена — 679 990 рублей.