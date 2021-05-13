Три новых скутера сезона-2021, способных скрасить лето на даче

Те же, кому важен стиль, но не хватает денег на Vespa, могут присмотреться к скутеру M1NSK 50 Vesna производства белорусской компании «Мотовелозавод». Это — плод сотрудничества белорусов и китайцев. Впрочем, последние поучаствовали в нем, пожалуй, в большей степени. Первые же и не скрывают, что дизайн «Весны» должен отсылать к Vespa. А чтобы сомнений не возникало вовсе, название скутера на задних пластиковых панелях написано практически тем же шрифтом, что и у итальянцев.

Vesna оснащается 49-кубовым одноцилиндровым четырехтактным мотором с воздушным охлаждением мощностью 3,1 л. с., который работает в паре с вариатором. Расход топлива, заявленный производителем, составляет 2 литра АИ-92 на сто километров пути. При объеме топливного бака в 6 литров запас хода составляет аж 300 км. Максимальная скорость — 55 км/ч, что для начинающего байкера вполне достаточно. А уж для перемещений между дачными поселками — и подавно.

Любопытно, что несмотря на ретро-дизайн, скутер оснащен USB-зарядкой и светодиодами в осветительных приборах.

Обойдется китайско-белорусская Vesna в 98 500 рублей.