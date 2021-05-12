Как понять, что лодочный мотор неудачно перезимовал

Надувная лодка, сделанная из качественного ПВХ, вполне стойко переносит морозы. А вот изделия из низкосортного поливинилхлорида могут потрескаться в местах заломов, которые неизбежны при хранении лодки в спущенном состоянии. Кроме того, если по осени вы плохо помыли «шлюпку», и в нее въелся запах пойманной рыбы, то грызуны запросто могли принять ваше «судно» за нечто съедобное.
Поэтому, прежде чем ехать на водоем, накачайте лодку в гараже. Если ваш «корабль» сразу не сдулся, это еще не говорит о том, что в нем нет дыр. Оставьте лодку в «боевом состоянии» на денек, а затем посмотрите, во всех ли баллонах сохранилось одинаковое давление. Если один из отсеков обмяк — ищите свищ. Не стоит думать, что микроскопическая дырочка не доставит крупных неприятностей, ведь на солнце воздух, закаченный в баллоны, расширяется и небольшой прокол в одну секунду превратится в полноценную пробоину. Так что подобные проблемы нужно решать на берегу.
Чистая работа
Если в конце прошлого сезона вы как следует не помыли лодку, то за время межсезонного хранения грязь могла основательно въесться в борта и удалить ее будет ой как непросто. Хотя, если на полке вашего дачного гаража имеется универсальное средство по уходу за водно-моторной техникой Marine Universal Reiniger K, производства компании Liqui Moly, навести лоск будет не так уж и сложно.
Этот малопенный биоразлагаемый моющий концентрат разводится водой, согласно инструкции, после чего можно приступать к «клинингу». Очиститель без труда удаляет такие сильные загрязнения как, застарелые следы брызг соленой и пресной воды, «отпечатки» обуви, пролитые напитки, жиры от продуктов питания и даже птичий помет. Marine Universal Reiniger K абсолютно не агрессивен к материалам, из которых производят надувные лодки. Более того, это чистящее средство можно без опасения применять для наведения «марафета» на катерах и яхтах, потому как оно не агрессивно ни к пластику, ни к лакированному дереву, ни к резине, ни к алюминию, ни к нежной яхтенной коже…
Первый пуск он трудный самый
Теперь займемся обслуживанием лодочного мотора. В принципе, если в конце прошлого сезона вы его законсервировали, то каких-то особых мероприятий с ним проводить не надо. Но осмотреть состояние шлангов топливной системы, чтобы убедиться в отсутствии трещин, нужно обязательно. Еще следует обратить внимание на систему охлаждения мотора. Ведь если в помпе с осени осталась вода, то с наступлением холодов она замерзла и могла вывести из строя насос для циркуляции забортной воды. Чтобы проверить работоспособность помпы, мотор необходимо установить в бочку с водой, подключить топливный бак, и запустить.
Кстати, после вынужденного зимнего простоя с запуском движка могут возникнуть сложности. Чтобы не дергать шнурок до умопомрачения, воспользуйтесь аэрозолем Liqui Moly Start Fix.
Этот так называемый «быстрый пуск» содержит эфиры, сжиженный газ и антикоррозионные компоненты. За счет хорошей воспламеняемости эфира и сильного влаговытесняющего действия, двигатель заводится даже при очень слабой искре. Start Fix существенно ускоряет запуск мотора после длительного простоя, в условиях низких температур и высокой влажности, при затруднениях в подаче топлива и слабом аккумуляторе. Особо рекомендуется для эксплуатации сезонной техники: лодочных моторов, мотоциклов, снегоходов, газонокосилок и снегоуборщиков. Состав не повреждает клапаны двигателей и обеспечивает отличную антикоррозионную защиту деталям.
Что ж, после того, как движок в бочке затарахтел, наблюдайте за струйкой воды, выходящей из рубашки охлаждения. На холостом ходу она может быть не совсем ровной, но течь должна постоянно, без перебоев. А когда откручиваете ручку газа на румпеле, то напор должен быть уверенным и плотным. Если этого не наблюдаете, то глушите движок и займитесь починкой системы охлаждения.
Это нога, у того у кого надо нога
Если перед зимовьем вы не меняли трансмиссионное масло в «ноге» своего лодочного мотора, то самое время этим заняться. Аккуратно открутите сливную пробку, не потеряйте при этом уплотнительное кольцо, и слейте старое масло. Если у вас в ноге было залито «мариновское» масло — то есть предназначенное для водно-моторной техники — то посмотрите, что начало течь в первую очередь после откручивания пробки. Если полилась вода, а затем масло, то в «ногу» — скорее всего через сальник выходного вала гребного винта — попала H2O и это сигнал к замене манжеты (если же вы заливали в ногу автомобильную или какую-либо другую трансмиссионку, то при попадании в нее воды вы увидите мутную эмульсию). Перед тем, как менять сальник, промойте «ногу» быстрым очистителем Liqui Moly Schnell-Reiniger. Состав обладает отменным проникающим действием, хорошо смывает остатки различных смазок и при этом быстро испаряется, не оставляя следов.
Новая смазка для «сапога», кто бы что не говорил из бывалых «мореплавателей», но должна быть с надписью «Marine». И это не маркетинговый ход производителей, чтобы продать обычную трансмиссионку подороже. Мариновское трансмиссионное масло, помимо того, что оно экологически безопасно и при попадании в водоем не наносит существенного вреда тамошней флоре и фауне, оно обладает очень важным свойством — не перемешивается с водой, то есть не превращается в эмульсию.
Среди продуктов, выпускаемых немецким концерном Liqui Moly, есть минеральная трансмиссионка Marine Gear Oil 80W-90. В этом масле использованы базовая основа наивысшего качества, и современный пакет присадок, которые вкупе обеспечивают оптимальное смазывание и надежную работу агрегатов трансмиссии лодочных моторов при высоких нагрузках, препятствуют пенообразованию на высоких оборотах и обладают отличными водоотделяющими свойствами.
Избавляйтесь от старья
Владельцам 4-тактных «подвесов», кроме выше перечисленных процедур, еще необходимо сменить масло в ДВС. Причем, даже если в прошлом сезоне вы ходили по морям по волнам всего пару-тройку раз, важно помнить, что любое поработавшее масло неизбежно окисляется и частично теряет свои свойства. Поверьте, продукты окисления за месяцы простоя уже успели отложиться на стенках движка и в дальнейшем они могут перерасти в более густые отложения, способные закоксовать элементы цилиндро-поршневой группы и ГРМ.
После того, как прогрели мотор — слейте с него старое масло. В качестве нового лубриканта рекомендуем залить синтетическое моторное масло для лодок Marine 4T Motor Oil 10W-40 от Liqui Moly. Этот качественный немецкий продукт предназначен для работы в 4-тактной морской или речной технике с воздушным и водяным охлаждением. Современный пакет присадок обеспечивает оптимальное смазывание и надежную работу двигателя плавательного средства при самых различных температурах. Marine Motor Oil 4T 10W-40 подходит как для бензиновых подвесных моторов любой мощности, так и для дизельных силовых установок, обеспечивая им высокую надежность работы. Стабильность вязкостных характеристик данного масла, вне зависимости от температурного режима, гарантирует хорошую защиту двигателя от износа. Менять его нужно не реже одного раза в сезон.
Вдохните жизнь в бензин
Ну а коли вы владелец 2-тактного мотора, то замена моторного масла вам не потребуется. Однако, если с прошлого сезона в топливном баке у вас осталась бензино-маслянная смесь, то ее не мешало бы обновить, поскольку горючее за зиму могло, что называется, выдохнуться. Добавьте в бак стабилизатор топлива Liqui Moly Marine Fuel Stabilizer. Данный бензоконсервант, в идеале, нужно было добавить перед зимовкой, но и в начале сезона он поможет вдохнуть жизнь в старое топливо. Комплекс антиоксидантов и антикоррозионных присадок препятствуют осмолению бензина и падению октанового числа. Антикоррозионные присадки создают на металлических поверхностях топливной системы защитный слой, предотвращающий притягивание молекул воды к поверхностям.
Ну и загодя обзаведитесь запасом качественного 2-тактного масла для «подвесов». Liqui Moly Marine 2T DFI Motor Oil — это полусинтетическое моторное масло для водной техники, рекомендованное как для классических 2Т моторов, так и для впрысковых DFI. Химический состав масла предотвращает образование нагара в камере сгорания и выпускных каналах, эффективно смазывает детали, снижает вибрацию и общий уровень шума. И главная изюминка этого экологически безопасного для водной флоры и фауны масла — практически бездымное сгорание.