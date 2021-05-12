Как понять, что лодочный мотор неудачно перезимовал

Надувная лодка, сделанная из качественного ПВХ, вполне стойко переносит морозы. А вот изделия из низкосортного поливинилхлорида могут потрескаться в местах заломов, которые неизбежны при хранении лодки в спущенном состоянии. Кроме того, если по осени вы плохо помыли «шлюпку», и в нее въелся запах пойманной рыбы, то грызуны запросто могли принять ваше «судно» за нечто съедобное.

Поэтому, прежде чем ехать на водоем, накачайте лодку в гараже. Если ваш «корабль» сразу не сдулся, это еще не говорит о том, что в нем нет дыр. Оставьте лодку в «боевом состоянии» на денек, а затем посмотрите, во всех ли баллонах сохранилось одинаковое давление. Если один из отсеков обмяк — ищите свищ. Не стоит думать, что микроскопическая дырочка не доставит крупных неприятностей, ведь на солнце воздух, закаченный в баллоны, расширяется и небольшой прокол в одну секунду превратится в полноценную пробоину. Так что подобные проблемы нужно решать на берегу.