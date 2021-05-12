Руки по локоть в грязи: тонкости эксплуатации ATV в летний период

Температура «плавления» масла

Нужно помнить, что квадроцикл эксплуатируется в крайне суровых условиях, а потому ни автомобильное масло, ни лубрикант для дорожных мотоциклов, и уж тем паче моторная смазка для газонокосилок ему не подойдет. Мотовездеходы как правило ездят по грязи на небольших скоростях, при которых и радиатор системы охлаждения и сам двигатель плохо продуваются набегающими потоками воздуха. Кроме того, у многих квадриков, ныряющих в болотную жижу по самый руль, теплообменник забивается грязью, в результате чего мотор «трудится» за верхними пределами рабочих температур, особенно в жаркую погоду. Масло, не предназначенное для таких условий, неизбежно разжижается до состояния воды, начинает гореть, пропадает давление в системе, и остановка «пламенного сердца» — лишь вопрос времени. Квадроциклетные же масла, в отличии от автомобильных и прочих, «заряжены» пакетом специальных присадок, который сохраняет характеристики смазочного материала в широчайшем диапазоне температур. Кроме того, такие масла способны длительно работать и не выгорать на высоких оборотах.

На сегодняшний день, одним из самых популярных продуктов на рынке масел для квадроциклов является Liqui Moly ATV 4T Motoroil Offroad 10W-40. Это синтетическое моторное масло создавалось специально для высоконагруженной внедорожной мототехники. Его можно заливать как в моторы квадроциклов, side-by-side (вездеходы с автомобильной компановкой органов управления), так и в двигатели кроссовых мотоциклов, питбайков и эндуро. Данное масло универсально и благодаря комплексу присадок, оно подходит для моторов с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения, и даже для движков, у которых вариатор «мокрого» типа.