Руки по локоть в грязи: тонкости эксплуатации ATV в летний период

Если по осени вы забыли поменять масло, то именно сейчас самое время освежить содержимое картера ДВС. Отработавшее масло содержит в себе продукты горения, износа и окисления, и от такого коктейля мотору будет больше вреда, чем пользы. В идеале, перед тем как слить отработку и поменять масляный фильтр, стоит воспользоваться специальной промывкой.
Добавьте в прогретый двигатель квадроцикла специальную промывку для масляной системы Motorbike Engine Flush и дайте мотору поработать на холостом ходу 10 минут. За это время промывка удалит загрязнения из каналов масляной системы, смоет с внутренних поверхностей мотора продукты износа шестерен и фрикционов (ведь во многих ATV присутствует так называемое сцепление в масленой ванне), нагар и, шлам. При этом, что важно, Motorbike Engine Flush не повреждает фрикционные накладки сцепления, их клей и лаковые обмотки генератора. Применение десятиминутной промывки позволит, очистить поршневые кольца и камеру сгорания, это позволит улучшить компрессию. Благодаря тому, что двигатель будет абсолютно чист изнутри, свежезалитое масло прослужит гораздо дольше.
Температура «плавления» масла
Нужно помнить, что квадроцикл эксплуатируется в крайне суровых условиях, а потому ни автомобильное масло, ни лубрикант для дорожных мотоциклов, и уж тем паче моторная смазка для газонокосилок ему не подойдет. Мотовездеходы как правило ездят по грязи на небольших скоростях, при которых и радиатор системы охлаждения и сам двигатель плохо продуваются набегающими потоками воздуха. Кроме того, у многих квадриков, ныряющих в болотную жижу по самый руль, теплообменник забивается грязью, в результате чего мотор «трудится» за верхними пределами рабочих температур, особенно в жаркую погоду. Масло, не предназначенное для таких условий, неизбежно разжижается до состояния воды, начинает гореть, пропадает давление в системе, и остановка «пламенного сердца» — лишь вопрос времени. Квадроциклетные же масла, в отличии от автомобильных и прочих, «заряжены» пакетом специальных присадок, который сохраняет характеристики смазочного материала в широчайшем диапазоне температур. Кроме того, такие масла способны длительно работать и не выгорать на высоких оборотах.
На сегодняшний день, одним из самых популярных продуктов на рынке масел для квадроциклов является Liqui Moly ATV 4T Motoroil Offroad 10W-40. Это синтетическое моторное масло создавалось специально для высоконагруженной внедорожной мототехники. Его можно заливать как в моторы квадроциклов, side-by-side (вездеходы с автомобильной компановкой органов управления), так и в двигатели кроссовых мотоциклов, питбайков и эндуро. Данное масло универсально и благодаря комплексу присадок, оно подходит для моторов с «мокрым» и «сухим» сцеплением, воздушного и водяного охлаждения, и даже для движков, у которых вариатор «мокрого» типа.
Больше мощности, больше защиты
Впрочем, смазка с такими вязкостными характеристиками подходит далеко не для всех типов квадродвижков. Например, высокофорсированные и турбированные моторы требуют масло с большим разбросом по вязкости. Для таких аппаратов немецкий брэнд Liqui Moly предлагает свой топовый синтетический продукт «ATV 4T Motoroil 5W-50». Комплекс противоизносных присадок и базовая основа обеспечивают правильную и безотказную работу мотора вашего квадроцикла или UTV в максимально широком диапазоне температур и нагрузок, обеспечивая производительность и защиту двигателя при любых, даже экстремальных условиях эксплуатации.
Использование моторного масла Liqui Moly ATV Motoroil 4T 5W-50 позволяет обеспечить высокую надежность агрегатов квадроциклов и легкость пуска двигателя при сильно отрицательных температурах (это на тот случай, если вы с квадроцикла не слезаете даже зимой). Данная смазка легко смешивается со всеми стандартными маслами, а потому перед заменой масла, специально промывать мотор не надо.
Избавляемся от накипи
Ну и коль мы коснулись вопроса перегрева, то при подготовке своего ATV к лету, посмотрите состояние сот радиатора. Да и вообще — убедитесь, что в системе охлаждения присутствует достаточное количество антифриза. Если радиатор имеет наливную горловину, то обязательно отверните пробку и убедитесь, что внутри теплообменника нет накипи. Обнаружили «окаменелости» или заметили что антифриз мутный — промывайте систему охлаждения. Недорогое и крайне эффективное средство Motorbike Kuhler Reiniger от производителя Liqui Moly, растворяет накипь и загрязнения в радиаторах, патрубках и водяной рубашке двигателя. Очиститель удаляет эти отложения и обеспечивает нормальную работу системы охлаждения. Motorbike Kuhler Reiniger не содержит агрессивных кислот и щелочей и в целом применять этот состав следует при каждой замене охлаждающей жидкости.
Ну а чтобы известковый налет не появлялся внутри радиатора и не оставлял отложений, пользуйтесь только качественным антифризом, и не забываете его своевременно менять — хотя бы не реже одного раза в два года, а в идеале каждый год. В продуктовой сетке компании Liqui Moly появилась довольно интересная «охлаждайка» — долговременный антифриз Motorbike Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus. Этот антифриз сделан на основе этиленгликоля, комбинации присадок и пакета ингибиторов. Техническая жидкость предназначена для работы в системах охлаждения высоконагруженных двигателей (в том числе и алюминиевых) современных квадроциклов, мотоциклов, снегоходов и другой мототехники. Motorbike Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL 12 Plus мгновенно блокирует возникающие очаги коррозии и надежно защищает движок от перегрева.
Воздушная атака
Само собой разумеется, никакой даже самый современный антифриз не спасет мотор от перегрева, если соты радиатора забиты грязью или семенами травы. Так что перво-наперво очистите теплообменник от того, что мешает ему справляться со своими обязанностями.
В идеале, радиатор надо продуть сжатым воздухом. Но электрический насос для подкачки шин вам едва ли станет хорошим союзником, здесь нужна артиллерия помощнее, такая, как в шиномонтажах. Так же промыть радиатор можно мойкой высокого давления, но с ней надо быть поаккуратнее, поскольку направленная под углом струя воды запросто загнет соты.
Изучаем спецификацию
Не лишней в начале сезона будет замена масла в трансмиссии. В некоторых квадроциклах коробка передач объединена с движком и смазывается тем же маслом, что и кривошипно-шатунный механизм. Но есть вездеходы и с раздельным «коробасом». В такую КПП заливается трансмиссионное масло. У Liqui Moly есть синтетическое трансмиссионное масло для мототехники Motorbike Gear Oil 75W-90, которое просто идеально для данного узла мотовездехода. Трансмиссионка обладает так называемой термоокислительной стабильностью и устойчивостью к старению, а это значит, что интервал между заменами существенно выше, чем у других производителей масел с аналогичной вязкостью. Главная особенность этого масла — высокая толерантность к ударным нагрузкам, что гарантирует максимальную защиту шестерням и валам КПП.
Впрочем, не только в коробку квадроцикла можно заливать этот продукт. Для большей части редукторов ATV трансмиссионка Motorbike Gear Oil 75W-90 так же подходит. Но в любом случае, сперва надо ознакомиться со спецификацией к вашему вездеходу, потому как, например, в задний редуктор Suzuki King Quad 750 этот продукт не подойдет, Туда следует заливать специальное трансмиссионное масло Motorbike Axle Oil ATV с вязкостью 10W-30, предназначенное для работы с фрикционами. Залей туда что-то иное и квадрик в миг останется без задних тормозов. Равно как особой жидкости требует и передний редуктор квадроциклов Polaris, где используется токопроводящее масло, без которого попросту не будет подключаться передний мост. А в передний редуктор квадроцикла Kawasaki BruteForce и вовсе заливается моторное масло с вязкостью 10W-40. В общем, прежде, чем покупать смазку в редукторы своего квадрика, настоятельно рекомендуем познакомится со спецификацией. Не знаете где ее взять? Обратитесь в фирменный магазин Liqui Moly, где вам специалисты помогут подобрать правильные жидкости в нужном объеме.
Смотри в оба!
Независимо от того, какое масло вы используете в своем квадроцикле, после каждой поездки проверяйте его состояние в редукторах. Когда квадроцикл долгое время едет по сухой поверхности, редукторы неизбежно нагреваются, и стоит только въехать в холодную воду, как внутри редуктора образуется разряжение и через сальники водичка засасывается внутрь. Нет, редуктор отнюдь не наполняется до краев болотной жижей, в него попадает лишь несколько граммов. Но и этого количества воды достаточно, чтобы изменить свойства масла. Вы это легко определите по цвету смазки: в идеале она должна быть золотисто-прозрачной.
Если же масло мутное, почерневшее или напоминает кофе с молоком, то эту непригодную для дальнейшего использования жижу надо слить, промыть редуктор с помощью быстрого очистителя Liqui Moly Schnell-Reiniger, и залить свежую трансмиссионку.
Качественная подготовка квадроцикла к сезону и его регулярное обслуживание — это залог долгой и безотказной работы его узлов и агрегатов. Траты на его профилактику гораздо ниже затрат на его дальнейший ремонт.