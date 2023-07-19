Остановка без требования: почему не все корейские авто доезжают до «сотки»

Если говорить о двигателе, что о новом, что об изрядно поработавшем, то главная его «деталь», во многом определяющая надежность и долговечность — это моторное масло. И тот, кто придерживается принципа «масло — оно и в Африке масло, главное, чтоб было», тем самым экономя на лубриканте, рано или поздно начинает жалеть о своей недальновидности.
А уж владельцы современных корейских авто вообще должны с особым трепетом подходить к выбору смазки для ДВС, поскольку «положить» даже абсолютно новый мотор можно за несколько тысяч километров «благодаря» неправильно подобранному по допускам маслу. И это отнюдь не шутка.
Дело в том, что в 2017—2018 году корейские производители обновили свой модельный ряд, причем «апгрэйд» коснулся не только кузовщины, но и движков. В результате модернизации моторы стали более экономичными, экологичными и совершенно не потеряли в мощности. Однако внедренные в силовые установки новые технологически решения потребовали применения смазок с более высокими защитными и моющими свойствами.
Я бы к дилеру пошел…
В принципе, если бы у официальных дилеров Kia и Hyundai (да где ж их сейчас найти?!) были в продаже оригинальные масла, рекомендованные производителями, то автовладельцам не пришлось бы ломать голову над тем, лубрикант с какими параметрами нужен «ласточке». Ну а тот оригинал, что сейчас предлагают в некоторых магазинах запчастей, ей богу, вызывает сильные сомнения в своей подлинности. Но ситуация отнюдь не безвыходная и выбор качественных масел для «корейцев» — как с бензиновыми моторами, так и с дизельными — довольно большой.
Причем, на прилавках есть даже и отечественные высокотехнологичные смазки, например, от бренда reinWell. Для автомобилей, выпущенных до 2017—2018 года (с движками семейств Gamma I, Gamma II и Nu) подходит HC-синтетика ReinWell 5W−40 А3/В4. Данный тип смазки предназначен для дизельных и бензиновых двигателей с непосредственным впрыском топлива. Благодаря современным присадкам масло обладает необходимыми моющими свойствами и продлевает ресурс повидавшим жизнь движкам. А для моторов ранних годов выпуска продление срока службы — теперь ой какая актуальная тема.
Дело в том, что в те времена устанавливались довольно тонкие маслосъемные кольца, которые не обладают должной упругостью, и ближе к пробегу в 100 тысяч километров они «залегают», и движок начинает сильно «жрать» масло. А если вы еще экономите на смазке, да и к тому же меняете ее раз в 15—20 тысяч км, как предписано инструкцией (в то время как опытные мотористы рекомендуют обновлять «жижу» в ДВС не реже одного раза в 7—8 тысяч км), то масложор может начаться и на более ранних пробегах. И хотя сам производитель может считать допустимым расход 400—600 граммов лубриканта на 1000 километров пробега, согласитесь, это перебор даже для видавшего виды «рыдвана».
Российский продукт по вкусу «корейцам»
Если же у вас Hyundai или Kia выпущены после 2017—2018 года, то у вас под капотом прячутся более совершенные моторы SMARTSTREAM из семейств Gamma и Nu. На самом деле, семейство ДВС намного больше (Sigma, Lambda, Sirius, TAU, Mu, Theta…), но Gamma и Nu наиболее часто встречаемые. И для этих движков необходимо масло с иными допусками и вязкостью. В линейке отечественного производителя reinWell есть HC-синтетическое моторное масло 5W−30 API SP, ACEA A5/B5, которое подходит для самых современных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе многоклапапанных, с системой управления фазами газораспределения, турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха (LLK).
Можно рассмотреть турецкую продукцию, которая известна в мире и официально поставляется в Россию. Бренд OPET в Турции на хорошем счету и успел уже себя зарекомендовать и у нас. В ассортименте этого производителя для «корейцев» последних годов выпуска есть энергосберегающее синтетическое масло Opet Fullmax 5W−30. Оно обладает сниженной высокотемпературной вязкостью и высокой щелочностью, обеспечивая удаление сажи, шлама, отложений из двигателя.
Для моторов, выпущенных до 17—18 годов, из линейки вышеупомянутого производителя подходит синтетика Opet Fullmax 5W−40. Это масло работает в широком диапазоне температур окружающей среды и обладает отличной термоокислительной стабильностью, что сохраняет его рабочие свойства в течение длительных межсервисных интервалов.
Морозоустойчивость по-турецки
Еще один известный производитель автомобильных масел из Турции — компания LUBEX. Для KIA и Hyundai, выпущенных пять лет назад и ранее, оптимальным вариантом может стать полностью синтетическая всесезонка Lubex PRIMUS MV 5W−40, предназначенная для легковых автомобилей и легкой коммерческой техники с бензиновыми и дизельными двигателями.
Для более современных «корейцев» LUBEX предлагает свое маловязкое энергосберегающее всесезонное моторное масло PRIMUS FM 5W−30. Эта смазка может обеспечить качественную защиту ДВС, оснащенных системой «старт-стоп». А благодаря низкому коэффициенту трения этот турецкий лубрикант помогает экономить топливо и гарантирует минимальный износ деталей мотора при запуске даже в крепкий мороз.
Выступает немецкое трио
Много еще на российских прилавках и чисто немецких масел. К примеру, для корейских авто ранних годов выпуска у производителя BIZOL есть смазка с низким коэффициентом трения Allround 5W−40, предназначенная для круглогодичного использования. Она обеспечивает быстрый смазывающий эффект при холодном пуске благодаря своей постоянной вязкости даже при экстремальных колебаниях температуры.
Другой производитель из Германии компания MEGUIN предлагает для таких машин свое всесезонное HC-синтетическое моторное масло Megol Motorenoel High Condition 5W−40. Масло имеет высокую стабильность к окислению и угару, поэтому может использоваться в нагруженных бензиновых и дизельных двигателях с турбонаддувом и интеркулером. Эта смазка — подходящий вариант для больших смешанных автопарков.
Еще один немецкий продукт для корейских авто выпуска до 2017—2018 года — Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W−40. Это НС-синтетическое моторное масло с высокой стабильностью к окислению и угару может использоваться в нагруженных бензиновых и дизельных движках с интеркулером или турбиной.
Если же вам требуется масло для «корейцев» последних годов выпуска, то, к примеру, у BIZOL есть такой интересный продукт, как Initial SAE 5W−30 A5/B5. Это моторное масло специально разработано для снижения расхода топлива и снижения выбросов CO2. Обеспечивает высокие смазывающие свойства и надежную защиту от износа.
У производителя MEGUIN вы найдете современное всесезонное легкотекучее моторное масло Megol Motorenoel Surface Protection 5W−30. Оно подходит к применению в автомобилях корейского производства, требующих масел с допуском по ACEA A5/B5.
У Liqui Moly же для корейских авто последнего поколения имеется НС-синтетика Special Tec F 5W−30. Данный продукт предназначен для самых современных бензиновых и дизельных двигателей, в том числе многоклапапанных, с системой управления фазами газораспределения, турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха (LLK), фильтром сажевых частиц (DPF).
Что интересно, для владельцев корейских автомобилей есть возможность выбрать и чисто корейские моторные масла. Для авто, сошедших с конвейера до 2017—2018 года, есть, например, на российском рынке масло Beast Ultra G 5W−40, разработанное для всесезонного использования в бензиновых и дизельных двигателей классических конструкций компанией The Beast. Подходит и другой продукт данного производителя, Beast PAO 5W−40. Они защищают двигатель от износа, обеспечивая равномерную смазку даже при низкотемпературном пуске двигателя, что для нас актуально.
Чтобы сохранить здоровье и продлить жизнь движкам новых и не очень корейских автомобилей от владельца транспортного средства требуется всего-то регулярно менять масло в моторе. А уж какую смазку выбрать — это личное дело каждого, нужно просто следовать рекомендациям производителей. Главное что выбор есть. И выбор очень даже неплохой.