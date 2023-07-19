Остановка без требования: почему не все корейские авто доезжают до «сотки»

Если говорить о двигателе, что о новом, что об изрядно поработавшем, то главная его «деталь», во многом определяющая надежность и долговечность — это моторное масло. И тот, кто придерживается принципа «масло — оно и в Африке масло, главное, чтоб было», тем самым экономя на лубриканте, рано или поздно начинает жалеть о своей недальновидности.

А уж владельцы современных корейских авто вообще должны с особым трепетом подходить к выбору смазки для ДВС, поскольку «положить» даже абсолютно новый мотор можно за несколько тысяч километров «благодаря» неправильно подобранному по допускам маслу. И это отнюдь не шутка.