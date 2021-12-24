Стоит ли покупать недорогой подержанный автомобиль у перекупщика

Наше государство много лет борется с никак не регулируемым и фактически не облагаемым налогом бизнесом — перепродажей подержанных автомобилей. Множество людей держат в своих бумажниках десяток-другой ПТС, не ставя эти машины на учет и продавая их по незаполненным договорам. В 2021 году объем сделок на рынке «вторички» превысил количество проданных автомобилей у официальных дилеров — у нас дефицит новых машин, но транспорт все равно нужно покупать. И его покупают. Зачастую, у тех самых перекупщиков.
«Перекуп» — предприниматель, зарабатывающий на перепродаже. Купец, проще говоря. Он ничего не производит и не создает, предоставляя услугу, причем выплачивая продавцу деньги вперед. Определенно, предприятие высоко рисковое, запомним этот неуловимый момент. Потом ему предстоит привести автомобиль в привлекательный вид, чтобы продать дороже, получив маржу. Купить дешевле — «причесать» — продать дороже — заработать. Такова схема.
Народная молва гласит, что перекупщик — зло. Он — наглый обманщик, практически жулик, наживающийся на человеческой потребности, накручивая цену. Так что в глазах общественности выглядит ровней ростовщику и рейдеру. Интернет пестрит историями, как «перекупы», подмазав и подкрасив, буквально впаривают простакам откровенную рухлядь за высокую цену. Реноме скользких и ушлых людей не просто так преследует эту когорту работников рынка подержанных авто, но у монеты всегда две стороны. И прежде, чем развешивать ярлыки, надо на собственной шкуре разобраться и сформировать свое, личное, а не навязанное мнение.
За время поиска дешевой подержанной машины для годового суперпроекта портала «АвтоВзгляд» (подробности выбора авто — здесь), довелось посмотреть 16 автомобилей. Собственники продавали лишь два, остальные — «специалисты широкого профиля». В эту графу мы занесем и тех, кто реализовывал машину родственника/друга/товарки/бабушки и тех, кто честно признавались в своей профессии.
Кстати, если вы вдруг не задумывались, то официальные дилеры — те же перекупщики, если речь идет о подержанных авто. Причем перекупщики в большинстве своем наглые и дерзкие. Но речь сегодня не о них. Пообщавшись с 14-ю самыми настоящими «перекупами» и даже купив у одного из них машину, можно сделать кое-какие выводы.
Во-первых, эти парни в машинах неплохо разбираются и могут рассказать о состоянии конкретного экземпляра куда больше, чем некоторые владельцы. Во-вторых, человек человеку рознь, не надо всех ровнять «под одну гребенку». Да, ушлые ребята действительно попадались. Да, некоторые горячо, словно пирожки на базаре, нахваливали свой «подпорченный временем» товар. Но встретились и те, кто рассказывал честно, показывал проблемы и даже давал рекомендации, на что взглянуть у следующего в нашем списке автомобиля.
В-третьих, перекупщики, если это профессиональные дельцы, а не случайные «гости», имеют одну важную привилегию: многие машины им достаются по «сарафанному радио». Собственник не хочет заниматься продажей, машина имеет какие-то скромные неисправности, которые некогда устранять и прочее — он позвонит знакомому перекупщику и предложит сделку ему. А тот, в свою очередь, будет уже искать покупателя, заложив в стоимость машины свой интерес. Ключевой момент: действительно стоящие внимания машины зачастую выпадают во всеобщее пространство именно через перекупщиков и никак иначе!
Наш случай — тому подтверждение: машина с малым количеством владельцев, пристойным состоянием и вменяемой ценой продавалась не самим владельцем, а его представителем. Да, перекупщик, но перекупщик адекватный и вообще-то честный. Он не только сделал определенное количество работ во время подготовки машины к продаже — поменял крыло, решил немало технических вопросов и даже сменил масло с фильтром, но и раскрыл полный перечень предстоящих процедур по приведению машины в порядок.
Более того: даже дал наводки на продавцов запчастей и ремонтников, к которым имеет смысл обращаться. Скелеты в шкафу у нашего «Лансера» наверняка найдутся, куда без них, но на данный момент от сделки остались только позитивные эмоции. Спасибо тебе, Сергей с Бабушкинской за наш «Лансер», а нам пора ставить машину на учет. Надеемся, там ничего криминального не всплывет. Подробности и лайфхаки получения номеров и государственной регистрации 17-летнего автомобиля мы обязательно расскажем без утайки и во всех подробностях. Следите за приключениями Mitsubishi Lancer 2004 года выпуска на портале «АвтоВзгляд»!