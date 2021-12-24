Стоит ли покупать недорогой подержанный автомобиль у перекупщика

Наше государство много лет борется с никак не регулируемым и фактически не облагаемым налогом бизнесом — перепродажей подержанных автомобилей. Множество людей держат в своих бумажниках десяток-другой ПТС, не ставя эти машины на учет и продавая их по незаполненным договорам. В 2021 году объем сделок на рынке «вторички» превысил количество проданных автомобилей у официальных дилеров — у нас дефицит новых машин, но транспорт все равно нужно покупать. И его покупают. Зачастую, у тех самых перекупщиков.

«Перекуп» — предприниматель, зарабатывающий на перепродаже. Купец, проще говоря. Он ничего не производит и не создает, предоставляя услугу, причем выплачивая продавцу деньги вперед. Определенно, предприятие высоко рисковое, запомним этот неуловимый момент. Потом ему предстоит привести автомобиль в привлекательный вид, чтобы продать дороже, получив маржу. Купить дешевле — «причесать» — продать дороже — заработать. Такова схема.

Народная молва гласит, что перекупщик — зло. Он — наглый обманщик, практически жулик, наживающийся на человеческой потребности, накручивая цену. Так что в глазах общественности выглядит ровней ростовщику и рейдеру. Интернет пестрит историями, как «перекупы», подмазав и подкрасив, буквально впаривают простакам откровенную рухлядь за высокую цену. Реноме скользких и ушлых людей не просто так преследует эту когорту работников рынка подержанных авто, но у монеты всегда две стороны. И прежде, чем развешивать ярлыки, надо на собственной шкуре разобраться и сформировать свое, личное, а не навязанное мнение.