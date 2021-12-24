На что обратить внимание при покупке очень дешевого подержанного автомобиля

Путем долгих лирических и практических рассуждений (о выборе марки машины читайте здесь), решено было остановиться на двух моделях Mitsubishi, которые полностью подходят под наше техническое задание: Galant 8 и Lancer 9. Дело за малым — найти нужный именно нам автомобиль, ударить по рукам да начать уже «динамические» испытания. И тут есть два пути, выбирать из которых предстоит каждому «соискателю».

Как ни странно, обе модели, несмотря на возраст, попадаются не только у «уличных торговцев», но и в салонах «официалов», куда были сданы по trade-in. Приятнее и проще покупать машину у дилера: комфортный и светлый офис, тепло и сухо, документы проверены юристами, а «техническое состояние» — специалистами. Цены, безусловно, тут выше, но за удовольствие надо платить. К тому же культурный торг никто не отменял. Как, впрочем, и некультурный.

Однако первое же посещение ДЦ перекрывает нам эту дорожку: мало того, что о дисконте не может быть и речи, машины «разметают» на глазах, так еще и покупку можно оформить исключительно в кредит. Причем в кредит с последующим страхованием жизни на весь срок кредитования. То есть на пять лет, что в нашем случае добавляет к стоимости 285 000 рублей. Увы, но в случае с дилерами мы вне игры — таких денег в нашем распоряжении просто нет. Что ж, факир был пьян и фокус не удался. Нас ждут сотни менее требовательных и более сговорчивых продавцов на доске бесплатных объявлений.