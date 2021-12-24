На что обратить внимание при покупке очень дешевого подержанного автомобиля

Путем долгих лирических и практических рассуждений (о выборе марки машины читайте здесь), решено было остановиться на двух моделях Mitsubishi, которые полностью подходят под наше техническое задание: Galant 8 и Lancer 9. Дело за малым — найти нужный именно нам автомобиль, ударить по рукам да начать уже «динамические» испытания. И тут есть два пути, выбирать из которых предстоит каждому «соискателю».
Как ни странно, обе модели, несмотря на возраст, попадаются не только у «уличных торговцев», но и в салонах «официалов», куда были сданы по trade-in. Приятнее и проще покупать машину у дилера: комфортный и светлый офис, тепло и сухо, документы проверены юристами, а «техническое состояние» — специалистами. Цены, безусловно, тут выше, но за удовольствие надо платить. К тому же культурный торг никто не отменял. Как, впрочем, и некультурный.
Однако первое же посещение ДЦ перекрывает нам эту дорожку: мало того, что о дисконте не может быть и речи, машины «разметают» на глазах, так еще и покупку можно оформить исключительно в кредит. Причем в кредит с последующим страхованием жизни на весь срок кредитования. То есть на пять лет, что в нашем случае добавляет к стоимости 285 000 рублей. Увы, но в случае с дилерами мы вне игры — таких денег в нашем распоряжении просто нет. Что ж, факир был пьян и фокус не удался. Нас ждут сотни менее требовательных и более сговорчивых продавцов на доске бесплатных объявлений.
Оба варианта распространены и широко доступны: более сотни предложений по Galant и более 700 — по Lancer на момент поиска. Есть где разгуляться! Большинство машин, конечно, в прилегающих к Москве областях и весях, но кое-что есть и в Первопрестольной. Причем — весьма и весьма привлекательное, судя по фотографиям.
«Галант» — легендарная «акула», японский BMW — изначально выглядит привлекательнее. Он и внешне хорош собой, и оснащен богаче: тут и автоматическая трансмиссия встречается в разы чаще, и климат-контроль вместо кондиционера у Lancer, и кожаный салон. И все это — дешевле, чем четверть миллиона рублей. Роскошно!
Опросив коллег и перекопав интернет, определяемся с комплектацией: нас интересует только «американец». Дело в том, что под капотом у него стоит сверхнадежный ресурсный бензиновый 2,4-литровый двигатель 4G64, мощностью 144 л. с. А вот «европейцы» отличались более современным и экономичным, но менее надежным мотором 4G93 GDI, обслуживать и содержать который сложнее и дороже.
Более того, у американской машины подвеска значительно проще, надежнее и дешевле. Пусть она не будет обладать столь ярко выраженными «драйверскими» талантами, как «европейка», зато выгоднее в содержании. Так что выбор в нашем случае очевиден — нужен привезенный из США Galant.
Сложностей в поиске это условие не добавило: абсолютное большинство машин из объявлений попадали в нужную нам категорию. Бюджет покупки, в зависимости от процента ржавчины и количества съедаемого масла на сотню километров, колебался от 90 000 до 300 000 рублей. В целом подходит, пришло время «посмотреть глазами».
Оптимизм притухает уже на первой машине, которая роскошно выглядит на картинках, но представляет собой решето в реальности. Первый же вживую отсмотренный Mitsubishi Galant 2002 года выпуска с 9 официальными хозяевами представлял собой ржавый памятник былому величию. Машина тяжело заводилась, мотор работал с перебоями, а из трубы валил черный дым. Салон подсказывал, что пробег в 200 000 миль — для получения знакомого показателя в километрах, нужно умножить на 1,6 — не имеет ничего общего с действительностью.
Дубовая кожа порвана, руль и селектор АКП стерты до пластика, а резиновых накладок на педалях уже не видно. Взгляд на днище констатирует действительность — машина полностью сгнила. Хозяин, как мы потом осознали, был не совсем хозяином, а, скорее, другом хозяина, который внезапно покинул дом на неопределенный срок. «Но он документы уже подписал, проблем не будет». Едем дальше.
Следующий экспонат несколько лучше, но предполагал криминалистическую экспертизу, уверенности в позитивном решении которой не было ни на йоту: от VIN-кода под капотом осталась только ржа, а заводскую табличку кто-то оторвал. Наиболее привлекательным из всех просмотренных «Галантов» стал автомобиль 2000 года выпуска, который тоже продавал перекупщик, но машина хорошо завелась и даже поехала.
Впрочем, не очень далеко: через пару километров у нее перестала работать коробка передач. Продавец залил масла, машина смогла передвигаться, но «осадочек» остался. Найти в Москве живой Mitsubishi Galant, который будет с чистыми документами, сохранившимся VIN-кодом и на приличном ходу — задача на месяцы, если не на годы. В регионах дела обстоят лучше — там меньше соли на дорогах и больше старых машин в гаражах. Пора смириться с поражением и начинать смотреть Lancer.
С «девятыми» дела обстоят намного лучше: машин больше, они чище и лучше сохранились, попадаются экземпляры с малым количеством хозяев и «таможенным» ПТС. На пробег в случае покупки 17-летней машины смотреть бессмысленно, тут главное — общее состояние. И оно у Lancer на три порядка лучше: нет такой угнетающей ржи, машины смело домкратятся, номерные агрегаты остались со своими номерами. Казалось бы, бери да езжай! Но тут случилось непредвиденное.
На глаза попалось объявление о продаже Mitsubishi Lancer 9 в кузове универсал, с завода оснащенный двухлитровым мотором о 135 «лошадях». Да не абы каким, а тем самым 4G63, который однажды получил турбину и оказался под капотом Lancer Evolution c заявленной мощностью 280 л. с. Этот двигатель — одна из вершин Mitsubishi, о его надежности ходят легенды, а поклонники чествуют агрегат до сих пор, как надежный и неприхотливый. Японцы заложили в него столько ресурса, что даже с пробегом в 400 000 км он еще способен трудиться без ограничений! Мотора хватит и на 9 жизней. Решено. Ищем только универсал и только с 4G63. Такие машины выпускались исключительно с механической коробкой передач, так что тут без откровений — покатаемся на ручке, оно даже веселее.
Двухлитровых машин изначально было продано в разы меньше, чем с 1,6-литровым 4G18. Универсалов же — еще меньше. Но спустя месяц поиска, осмотра сильно поврежденных коррозией и необласканных вниманием девятого, а то и десятого по счету владельца «рыдванов», нам улыбнулась удача. В череде безобразно дорогих, но все равно требующих ремонта машин, ленинградской ржави и московской жадности, мы нашли то, что нужно.
На севере столицы выставили на продажу машину с двумя владельцами, в пристойном состоянии и с честным описанием всех ее недостатков. Более того, после небольшого и вежливого торга, продавец — это был не владелец машины, заметим — пошел на встречу и согласился продать нам Mitsubishi Lancer 9 STW синего цвета за 240 000 «деревянных». В комплекте шла еще «живая» зимняя резина, отсутствующая как вид подвеска, невероятный кошмар с рулем и сломанный в замке зажигания ключ.
Но у авто оказались кристально чистые документы, читаемый VIN-код без каких-либо повреждений, новый аккумулятор и самое главное: с учетом постановки на учет через госуслуги за 1995 рублей и страховки за 5500 ₽, мы уложились в бюджет. Ведь 247 495 — это меньше 250 000 рублей. А, значит, мы можем начинать наш эксперимент!