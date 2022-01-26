Что делать водителю, если ключ сломался в замке зажигания

Замок зажигания регулярно становится причиной головной боли для многих владельцев подержанных авто: для многолетней и беспроблемной работы с ним нужно бережно обращаться, регулярно смазывать и внимательно следить за «симптомами». Естественно, этого никто не делает. Со временем замок начинает подклинивать, ключ плохо вставляется или того хуже — плохо вытаскивается.

А финал всегда один — часть железного «жала» остается в личинке. Ну и что с этим делать? Нам в этом смысле повезло: поломка ключа не дело рук портала «АвтоВзгляд». Зато разбираться с вопросом придется самим. Особенно с учетом того факта, что второй ключ нашего Lancer далек от оригинала даже визуально.

Первый шаг — поиск конторы, которая работает, простите за черный юмор, «под ключ». Замок зажигания нужно снять, отвезти специалисту, которые его разберет, вытащит «остатки» и выточит новый. Стоит такая операция не менее 8000 рублей, что слишком дорого для нашего проекта. Поэтому сразу переходим к плану «Б».