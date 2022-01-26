Что делать водителю, если ключ сломался в замке зажигания

Замок зажигания регулярно становится причиной головной боли для многих владельцев подержанных авто: для многолетней и беспроблемной работы с ним нужно бережно обращаться, регулярно смазывать и внимательно следить за «симптомами». Естественно, этого никто не делает. Со временем замок начинает подклинивать, ключ плохо вставляется или того хуже — плохо вытаскивается.
А финал всегда один — часть железного «жала» остается в личинке. Ну и что с этим делать? Нам в этом смысле повезло: поломка ключа не дело рук портала «АвтоВзгляд». Зато разбираться с вопросом придется самим. Особенно с учетом того факта, что второй ключ нашего Lancer далек от оригинала даже визуально.
Первый шаг — поиск конторы, которая работает, простите за черный юмор, «под ключ». Замок зажигания нужно снять, отвезти специалисту, которые его разберет, вытащит «остатки» и выточит новый. Стоит такая операция не менее 8000 рублей, что слишком дорого для нашего проекта. Поэтому сразу переходим к плану «Б».
Он заключается в самостоятельном извлечении «огрызка» из замка и последующего изготовления нового ключа «по образу и подобию». В интернете множество «рецептов», гарантирующих результат: и подцепить ножом, и попробовать проволокой или струной, и приклеить отвертку.
Все в этих инструкциях хорошо, кроме одного: в нашем случае замок не поворачивается до «упора», а в таком положении ключ он «не отдаст». Более того, «жало» сломалось глубоко в «недрах» и даже незаметно со стороны. Так что все «лайфхаки» нам, увы, не помогут. Придется идти по тяжелому и сложному «инженерному пути»: разбить операцию на несколько этапов и выполнять каждый исключительно в хронологической последовательности.
Во-первых, довести замок до первого положения, в котором втыкается и вытаскивается ключ (не сломав при этом личинку). Начинать следует с обильной смазки: мы пробовали и WD-40 — куда без него — и трансмиссионное масло, подаваемое шприцем, и еще целый арсенал химических средств. После, подобранной под размер отверткой с очень толстым окончанием и могучей деревянной ручкой, пытались довернуть замок. Тысячная или десятитысячная попытка оказалась успешной. Мы приблизились к цели ровно на один шаг.
Следующий пункт — извлечение. Кусочек ключа уже ничего не держит, но он очень глубоко. А путь к нему — узок и коварен. Струна и разогнутая скрепка эффекта не дали, а вот стоматологический инструмент — тонкое и длинное шило с удобной ручкой и крохотным загибом на конце — выручил. Иначе и не скажешь: собрав волю и тремор в кулак, «огрызок» поддался и выскочил.
Но легче от этого не стало. Дело в том, что мы столкнулись с неведомой ранее проблемой: у нас было два обломка, но не хватало третьего, условной середины! Второй ключ? Он открывал дверь, но не заводил мотор. Шах и мат, едем покупать новый замок? Нет, это не наш метод!
Но только четвертый по счету мастер согласился взяться за работу и сделать новый ключ, схожий с тем, что нам требовался. Естественно, машину он не завел. А дальше — надпиль. Крошечным напильником «заготовку» доводили по миллиметру, отталкиваясь от рисунка обломков и картинок в интернете. Через три часа работы Mitsubishi Lancer впервые завелся своим новым ключом. Со временем он обточится о замок, «сработается» и мы обязательно сделаем дубликат. А пока пора подвести итоги.
С учетом всех затрат, решение вопроса сломанного ключа обошлось в 3000 рублей. При условии, что перекодировать болванку мы не стали, просто переставили чип из обломка в новый ключ, и сделали всего одно «жало» — это немало.
Но дисконт при покупке из-за конкретной дилеммы составил 10 000 рублей. Так что мы «в плюсе» и едем дальше. Ну как едем…
О новых приключениях со старым Mitsubishi Lancer портал «АвтоВзгляд» расскажет в следующей серии нашего приключения длинною в год!