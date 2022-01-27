Как справиться с масложором на сильно подержанной машине

Покупая подержанный автомобиль, мы тоже спрашивали о расходе моторного масла. И нет в этом ничего удивительного: двигатель — самый дорогой узел автомобиля, а повышенный расход «смазки» — верный признак его износа. Переборка движка стоит немало, а если говорить про японские автомобили — то весьма много.

Двигатели Страны восходящего солнца невероятно надежны, а их ресурс запросто переваливает за отметку в 400 000 км, но только при одном условии — их качественно и своевременно обслуживали, не скупясь на «расходники». А в этом, покупая «беушку», никакой уверенности нет и быть не может.

Проверить «ужор» вроде бы просто — поднес к выхлопной трубе салфетку и смотри на результаты. И мы, когда покупали наш «Лансер», тоже смотрели. Все было нормально: чуть сажи да абсолютно ровный поток горячего углерода. Даже компрессию проверили — по 12 атмосфер примерно во всех цилиндрах, при минимальных 10,8! Все четко и красиво! А масло-то, оказывается, уходит.