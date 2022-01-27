Как справиться с масложором на сильно подержанной машине

Покупая подержанный автомобиль, мы тоже спрашивали о расходе моторного масла. И нет в этом ничего удивительного: двигатель — самый дорогой узел автомобиля, а повышенный расход «смазки» — верный признак его износа. Переборка движка стоит немало, а если говорить про японские автомобили — то весьма много.
Двигатели Страны восходящего солнца невероятно надежны, а их ресурс запросто переваливает за отметку в 400 000 км, но только при одном условии — их качественно и своевременно обслуживали, не скупясь на «расходники». А в этом, покупая «беушку», никакой уверенности нет и быть не может.
Проверить «ужор» вроде бы просто — поднес к выхлопной трубе салфетку и смотри на результаты. И мы, когда покупали наш «Лансер», тоже смотрели. Все было нормально: чуть сажи да абсолютно ровный поток горячего углерода. Даже компрессию проверили — по 12 атмосфер примерно во всех цилиндрах, при минимальных 10,8! Все четко и красиво! А масло-то, оказывается, уходит.
Уже первая тысяча километров показала недостачу в 400 мл после замены, а по прохождению второй «японец» зажег лампу и затребовал немедленно пополнить резервуар. Однако! С таким расходом моторного масла мы далеко не уедем!
Итак, 0,4 л на тысячу километров или литр на 2500 км. Это много или мало? Почитав форумы, можно без особых затруднений найти ответ: это еще немного. Наш автомобиль долго стоял — это видно по состоянию — наверняка залегли кольца и задубели маслосъемные колпачки.
Мы обязательно проведем раскоксовку — интересно же — а также самостоятельно очистим дроссель и форсунки. А пока ездим, регулярно проверяя и подливая масло. Забыли мы уже те времена, когда щуп доставали не реже каждой субботы.
Но «Лансер» и тут подсказал, кажется, наиболее правдоподобное решение…
Под машиной образовалась лужица «смазки». Сальники? Прокладки? Нет, намного проще: Mitsubishi Lancer всегда страдал слабым поддоном картера, который прогнивал довольно быстро. А у нашего, восемнадцатилетнего, стоит, судя по всему, еще заводской!
Помимо характерных вмятин — пламенный bonne journe ценителям езды без защиты картера — есть и следы той самой коррозии, которая превратила поддон в дуршлаг. Никакая сварка и пайка тут уже не поможет — латать, не за что хватать — надо менять. Оригинальный стоит, как крыло от Boeing, а покупать подержанный — лотерея. Кто даст гарантию, что он тоже не потечет?
Спасибо альтернативным производителем, которые за 3500 рублей готовы представить очень близкую копию. Где искали? Да на доске бесплатных объявлений! Причем ехали до пункта назначения дольше, чем вели поиск. Москва — большой город.
Замена поддона картера — дело непростое. Много прикипевших болтов и гаек, долгий танец вокруг элементов выхлопной системы, а также аккуратная деинсталляция поврежденного и последующая установка нового «тазика».
Прокладку лучше бы, конечно, заменить, но в наличии таковой не нашлось. Вот и посмотрим, сдюжит ли герметик или придется переделывать? Тем более, что проехали 500 км, а масло опять ушло. Немного, но факт зафиксирован. Куда теперь бежать? Кого винить?
Что ж — разберемся, так что следите за спецпроектом портала «АвтоВзгляд»: мы надеемся, что вам пригодится наш опыт.