Почему в подержанном автомобиле перестает греть «печка»

Стоит за окном подморозить, как начинают «всплывать» особенности работы автомобильного обогрева. Кажется, что машина греется слишком долго, а тепло начинает поступать в салон так уж совсем в последний момент. До окончания зимы еще далеко, холода только подошли к центральному региону, так что «дотерпеть» до весны не выйдет. Да и стоит ли это делать, ведь работа климатической установки — важный элемент диагностики автомобиля. Проще говоря, недостаток тепла может многое сказать о перебоях в системе охлаждения двигателя.

Сразу после покупки Mitsubishi Lancer, мы сделали большое ТО: поменяли масло, свечи, все фильтры, включая топливный, все ремни — и приводной, и ГРМ, коих у 4G63 вообще-то два, помпу и антифриз. Можно ездить, неправда ли? Но не тут-то было. Уже первые морозы показали, что с «печкой» у нас беда: мало того, что в салоне холодно, так еще и стекло не оттаивает! Приходилось тереть и брызгать разными составами, чтобы ускорить утренний отъезд на работу.

В движении машина, естественно, прогревалась быстрее, триплекс оттаивал, динамика становилась куда более безопасной. Но тут всплыл весьма любопытный факт: «печка» дула горячим только при езде, а «на холостых» воздух вновь становился холодным. Более того, стрелка температуры мотора начинала резко скакать вверх-вниз даже на простом светофоре, чего уж говорить о езде в заторах!