Почему в подержанном автомобиле перестает греть «печка»

Стоит за окном подморозить, как начинают «всплывать» особенности работы автомобильного обогрева. Кажется, что машина греется слишком долго, а тепло начинает поступать в салон так уж совсем в последний момент. До окончания зимы еще далеко, холода только подошли к центральному региону, так что «дотерпеть» до весны не выйдет. Да и стоит ли это делать, ведь работа климатической установки — важный элемент диагностики автомобиля. Проще говоря, недостаток тепла может многое сказать о перебоях в системе охлаждения двигателя.
Сразу после покупки Mitsubishi Lancer, мы сделали большое ТО: поменяли масло, свечи, все фильтры, включая топливный, все ремни — и приводной, и ГРМ, коих у 4G63 вообще-то два, помпу и антифриз. Можно ездить, неправда ли? Но не тут-то было. Уже первые морозы показали, что с «печкой» у нас беда: мало того, что в салоне холодно, так еще и стекло не оттаивает! Приходилось тереть и брызгать разными составами, чтобы ускорить утренний отъезд на работу.
В движении машина, естественно, прогревалась быстрее, триплекс оттаивал, динамика становилась куда более безопасной. Но тут всплыл весьма любопытный факт: «печка» дула горячим только при езде, а «на холостых» воздух вновь становился холодным. Более того, стрелка температуры мотора начинала резко скакать вверх-вниз даже на простом светофоре, чего уж говорить о езде в заторах!
Диагностируем воздушную пробку: при замене антифриза поторопились, заливали слишком обильной струей, что привело к образованию в системе пузырька воздуха, который и не дает ОЖ ни охлаждать двигатель, ни прогревать салон. Решить вопрос довольно просто: ставим машину на пригорок, открываем пробки на бачке и радиаторе, газуем. Как только двигатель прогреется, воздух выйдет. Схема интересная, попробовали несколько раз, результата не дало. Заодно проверили количество антифриза — бачок заполнен до середины, все в порядке.
Следующий шаг — совершенно эмоциональный и необдуманный — это замена термостата. Подробности мы еще опишем отдельно, но в данном случае, если печка не дует теплым воздухом — к термостату стоит обращаться лишь в последний момент и совершенно с другими симптомами. Естественно, ремонт и новая деталь никаких улучшений не дала. Практически не дала.
Во время замены термостата, который у «Лансера» расположен удобно — на самом верху двигателя, была замечена красная лужа, что образовалась под машиной, пока мы газовали и выгоняли воздушную пробку. Но почему же тогда бачок полон?
Дело в том, что когда в системе охлаждения двигателя — замкнутый контур — образуется брешь, то недостача ОЖ компенсируется не жидкостью из бачка, а воздухом. В бачке густо, а в радиаторе — пусто! Антифриз со временем вытекает, термостат недополучает «информации» и постоянно работает в «закрытом» цикле, не пуская «охлаждайку» по большому кругу. Следовательно, мотор постоянно в перегреве. Отсюда и проблемы с печкой. Но кто в ней виноват конкретно?
Первая претензия — заметим сразу, что безосновательная — по традиции к помпе. Да и подтек-то рядом с ней! Но «water pump» новая, фирменная и качественная, потому и не течет. Течет рядом с ней: металлическая труба, которая выходит из водяного насоса, от времени превратилась в решето.
Предыдущий владелец залепил «свищ» холодной сваркой и продал нам автомобиль. Латка продержалась месяц, а после просто отвалилась, открыв дыру, из которой постепенно и вытекла вся охлаждающая жидкость. Дело за малым — заменить трубку!
Новую «железку» нам найти не удалось, да и подержанную, честно говоря, не вышло. Тут помогло знание истории: аналогичный двигатель был некогда популярен и ставился на многие автомобили Mitsubishi. Может, нам повезет? Сверяем — точно. Разборка Galant нам поможет: за 2800 рублей предприниматели готовы предоставить нужную деталь, разве что дополнительный «отвод», который у «Галанта» есть, нужно будет заварить. Но это уже вопрос техники.
Через два часа работы трубка заняла свое место и полностью восстановила систему охлаждения двигателя. Более того, нас ждал «бонус»: восставив циркуляцию антифриза, мы получили существенное снижение расхода топлива.
Теперь наш Mitsubishi Lancer проезжает в городе на одном баке более 400 км, что очень близко к заводским показателям. Порадуемся и приступим к другому, не менее важному вопросу: куда уходит моторное масло? Подробности — на портале «АвтоВзгляд»!