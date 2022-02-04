Почему в салоне автомобиля вдруг начинает резко пахнуть бензином

Mitsubishi Lancer, который мы приобрели для нашего эксперимента в декабре 2021 года, «благоухал» горючим изначально, с момента покупки. Машина пожилая, пробег приличный, выхлопная система свои лучшие годы оставила в прошлом. Да мало ли, тем более у нас были куда более насущные проблемы: система охлаждения нуждалась в ревизии, текло масло из пробитого поддона картера.

Однако первые недели нового года подкинули новый симптом: запах бензина в салоне заметно усилился. Аж голова кружилась. Особенно назойливо начинало пахнуть в момент заправки «до полного». Причем уже не только внутри, но и снаружи. Значит, настал черед бака и Co.

Топливная система нашего Митсу достаточно проста: горючее поступает в резервуар для хранения по заливной горловине самотеком, а после, с помощью насоса, отправляется по магистрали непосредственно под капот, где смешивается с воздухом и распыляется форсунками в цилиндрах. Как на «Жигулях», с той лишь принципиальной разницей, что «коктейлем» занят инжектор, а не карбюратор. Система замкнутая, бензонасос работает — его слышно — машина едет. Но туго заводится — «на морозе» «маслает» чуть ли не пол минуты — источая при этом стойкий аромат скорого пожара.

В силу того, что особенно сильно запах топлива ощущается на сиденьях второго ряда, начнем диагностику с хвоста. Первая на очереди — заливная горловина, которая издавна считается подверженной гниению. Сама трубка еще кажется целой — хотя увидеть крошечный «свищ» можно только по подтеку, что довольно сложно зимой — но вот «обратка» уже «ушла». Коррозия превратила металл в фольгу.