Почему в салоне автомобиля вдруг начинает резко пахнуть бензином

Фото avtovzglyad.ru
Острый запах бензина может появиться в салоне автомобиля внезапно: вчера вечером все было хорошо, а сегодня — нестерпимый «амбре» несгоревшего топлива. Откуда и, самое главное, чем грозит такая «обновка»? Стоит ли волноваться или можно спокойно ехать дальше? Портал «АвтоВзгляд» продолжает диагностировать подержанный Mitsubishi Lancer 2004 года выпуска, попутно решая доставшиеся по наследству проблемы.
Евгений Васин

Mitsubishi Lancer, который мы приобрели для нашего эксперимента в декабре 2021 года, «благоухал» горючим изначально, с момента покупки. Машина пожилая, пробег приличный, выхлопная система свои лучшие годы оставила в прошлом. Да мало ли, тем более у нас были куда более насущные проблемы: система охлаждения нуждалась в ревизии, текло масло из пробитого поддона картера.

Однако первые недели нового года подкинули новый симптом: запах бензина в салоне заметно усилился. Аж голова кружилась. Особенно назойливо начинало пахнуть в момент заправки «до полного». Причем уже не только внутри, но и снаружи. Значит, настал черед бака и Co.

Топливная система нашего Митсу достаточно проста: горючее поступает в резервуар для хранения по заливной горловине самотеком, а после, с помощью насоса, отправляется по магистрали непосредственно под капот, где смешивается с воздухом и распыляется форсунками в цилиндрах. Как на «Жигулях», с той лишь принципиальной разницей, что «коктейлем» занят инжектор, а не карбюратор. Система замкнутая, бензонасос работает — его слышно — машина едет. Но туго заводится — «на морозе» «маслает» чуть ли не пол минуты — источая при этом стойкий аромат скорого пожара.

В силу того, что особенно сильно запах топлива ощущается на сиденьях второго ряда, начнем диагностику с хвоста. Первая на очереди — заливная горловина, которая издавна считается подверженной гниению. Сама трубка еще кажется целой — хотя увидеть крошечный «свищ» можно только по подтеку, что довольно сложно зимой — но вот «обратка» уже «ушла». Коррозия превратила металл в фольгу.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Ездить так уже не безопасно, так что нужно немедленно найти решение. Можно взять б/у деталь и за 3000 рублей, но следы эксплуатации уже видны невооруженным взглядом, да и ехать за ней далеко. В непосредственной близости продается как подержанный «оригинал» приличного вида — 5000 рублей, так и новый корейский аналог — 4500 рублей. Частный продавец идет на встречу, и мы договариваемся о покупке нового «корейца» за 4000 рублей. Проблема решена?

Заливную трубку можно снять только вместе с топливным баком, и последний преподносит неприятный сюрприз. Его нижняя часть выглядит еще здоровой и крепкой, но верх уже покрыт толстым слоем ржи, которая ходит лоскутами: отсутствие качественной мойки двигателя привело к тому, что между топливным резервуаром и мотором десятилетиями забивалась грязь и стояла вода. В результате бак, на котором даже прослеживаются следы мовиля, просто сгнил. Покрывай защитой — не покрывай, а мыть машину нужно не только регулярно, но и тщательно, промывая и днище с арками.

Однако дыр как таковых нет: металл истончился, проржавел, но сквозных отверстий, сколько не крутили и не рассматривали, так и не нашли. Ответ на вопрос о запахе кроется в креплении бензонасоса: наши предсшественники, пытаясь создать герметичное соединение, притянули его саморезами. Прямо к баку.

Причина такой «кустарщины» известна всем любителям Lancer: со временем шпильки, на которые крепится бензонасос, разбалтываются и перестают держать. Герметик тут тоже не помощник: во-первых, бензин является пусть слабым, но растворителем, а во-вторых, на кочках и ухабах эта конструкция проживет недолго. Поэтому — садовый саморез.

  • Новый бензобак.
    Фото avtovzglyad.ru
  • Новая заливная горловина.
    Фото avtovzglyad.ru

Как результат — замена топливного бака. Новый оригинальный резервуар — mn 106272 — стоит от 28 000 рублей. На отечественном рынке освоили выпуск пластикового аналога, который обойдется всего за 8000 рублей. Недорого, с учетом 15 000 рублей за крепкий б/у, но комментарии подсказывают, что пластик в наших широтах долго не живет. В итоге ставим деталь от Lancer Cedia, которая еще не видела московских солей.

Операция по восстановлению топливной системы обошлась нам в 23 000 рублей: 15 000 за бак, 4000 — за горловину и 4000 рублей — за работу. Бак перед установкой промыли, насос и сетку почистили. Сутки и 120 пройденных уже километров дают возможность констатировать успех: в салоне перестало нестерпимо пахнуть бензином, а машина начала куда веселее и активнее заводиться «на холодную». Связано ли это с обновленным бензобаком или «эффект плацебо»?

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4 февраля 2022
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