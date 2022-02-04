Почему в салоне автомобиля вдруг начинает резко пахнуть бензином

Mitsubishi Lancer, который мы приобрели для нашего эксперимента в декабре 2021 года, «благоухал» горючим изначально, с момента покупки. Машина пожилая, пробег приличный, выхлопная система свои лучшие годы оставила в прошлом. Да мало ли, тем более у нас были куда более насущные проблемы: система охлаждения нуждалась в ревизии, текло масло из пробитого поддона картера.
Однако первые недели нового года подкинули новый симптом: запах бензина в салоне заметно усилился. Аж голова кружилась. Особенно назойливо начинало пахнуть в момент заправки «до полного». Причем уже не только внутри, но и снаружи. Значит, настал черед бака и Co.
Топливная система нашего Митсу достаточно проста: горючее поступает в резервуар для хранения по заливной горловине самотеком, а после, с помощью насоса, отправляется по магистрали непосредственно под капот, где смешивается с воздухом и распыляется форсунками в цилиндрах. Как на «Жигулях», с той лишь принципиальной разницей, что «коктейлем» занят инжектор, а не карбюратор. Система замкнутая, бензонасос работает — его слышно — машина едет. Но туго заводится — «на морозе» «маслает» чуть ли не пол минуты — источая при этом стойкий аромат скорого пожара.
В силу того, что особенно сильно запах топлива ощущается на сиденьях второго ряда, начнем диагностику с хвоста. Первая на очереди — заливная горловина, которая издавна считается подверженной гниению. Сама трубка еще кажется целой — хотя увидеть крошечный «свищ» можно только по подтеку, что довольно сложно зимой — но вот «обратка» уже «ушла». Коррозия превратила металл в фольгу.
Ездить так уже не безопасно, так что нужно немедленно найти решение. Можно взять б/у деталь и за 3000 рублей, но следы эксплуатации уже видны невооруженным взглядом, да и ехать за ней далеко. В непосредственной близости продается как подержанный «оригинал» приличного вида — 5000 рублей, так и новый корейский аналог — 4500 рублей. Частный продавец идет на встречу, и мы договариваемся о покупке нового «корейца» за 4000 рублей. Проблема решена?
Заливную трубку можно снять только вместе с топливным баком, и последний преподносит неприятный сюрприз. Его нижняя часть выглядит еще здоровой и крепкой, но верх уже покрыт толстым слоем ржи, которая ходит лоскутами: отсутствие качественной мойки двигателя привело к тому, что между топливным резервуаром и мотором десятилетиями забивалась грязь и стояла вода. В результате бак, на котором даже прослеживаются следы мовиля, просто сгнил. Покрывай защитой — не покрывай, а мыть машину нужно не только регулярно, но и тщательно, промывая и днище с арками.
Однако дыр как таковых нет: металл истончился, проржавел, но сквозных отверстий, сколько не крутили и не рассматривали, так и не нашли. Ответ на вопрос о запахе кроется в креплении бензонасоса: наши предсшественники, пытаясь создать герметичное соединение, притянули его саморезами. Прямо к баку.
Причина такой «кустарщины» известна всем любителям Lancer: со временем шпильки, на которые крепится бензонасос, разбалтываются и перестают держать. Герметик тут тоже не помощник: во-первых, бензин является пусть слабым, но растворителем, а во-вторых, на кочках и ухабах эта конструкция проживет недолго. Поэтому — садовый саморез.
Как результат — замена топливного бака. Новый оригинальный резервуар — mn 106272 — стоит от 28 000 рублей. На отечественном рынке освоили выпуск пластикового аналога, который обойдется всего за 8000 рублей. Недорого, с учетом 15 000 рублей за крепкий б/у, но комментарии подсказывают, что пластик в наших широтах долго не живет. В итоге ставим деталь от Lancer Cedia, которая еще не видела московских солей.
Операция по восстановлению топливной системы обошлась нам в 23 000 рублей: 15 000 за бак, 4000 — за горловину и 4000 рублей — за работу. Бак перед установкой промыли, насос и сетку почистили. Сутки и 120 пройденных уже километров дают возможность констатировать успех: в салоне перестало нестерпимо пахнуть бензином, а машина начала куда веселее и активнее заводиться «на холодную». Связано ли это с обновленным бензобаком или «эффект плацебо»?