По каким критериям сегодня стоит выбирать моторное масло

Наш редакционный Mitsubishi Lancer, который был избран на роль «антикризисного» транспортного средства, показал себя парнем нетребовательным и в целом отзывчивым к уходу: ездить — ездит, регулярно наматывая километры на колеса. Порой ломается, но так же спокойно ремонтируется. Впереди лето — череда томных улучшений и восстановлений. Без спешки. А пока подошло время очередного ТО, куплен фильтр, а вот с главной автомобильной жидкостью — моторным маслом — вопрос.

Ранее не скупились и сейчас не будем. Но сегодня, даже если ты готов переплатить за известный ранее бренд, есть риск получить как минимум не то, на что рассчитываешь. Гарантировать качество своей продукции, попадающей в Россию неофициальными путями, покинувшие наш рынок производители, как вы понимаете, не могут.