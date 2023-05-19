По каким критериям сегодня стоит выбирать моторное масло

Наш редакционный Mitsubishi Lancer, который был избран на роль «антикризисного» транспортного средства, показал себя парнем нетребовательным и в целом отзывчивым к уходу: ездить — ездит, регулярно наматывая километры на колеса. Порой ломается, но так же спокойно ремонтируется. Впереди лето — череда томных улучшений и восстановлений. Без спешки. А пока подошло время очередного ТО, куплен фильтр, а вот с главной автомобильной жидкостью — моторным маслом — вопрос.
Ранее не скупились и сейчас не будем. Но сегодня, даже если ты готов переплатить за известный ранее бренд, есть риск получить как минимум не то, на что рассчитываешь. Гарантировать качество своей продукции, попадающей в Россию неофициальными путями, покинувшие наш рынок производители, как вы понимаете, не могут.
Придется начать все с нуля. Выбирая масло для подержанной машины, нужно руководствоваться допусками завода-изготовителя, пробегом и тем, какое масло ранее заливалось. Никуда мы от этого не уйдем, придумывать ничего не будем. 160 000 пробега для автомобиля — не такой большой показатель, чтобы что-то менять. Разве что вязкостные характеристики, параметры тягучести и прокачиваемости. То есть, изначально опираемся на стандартную рекомендацию о том, что завод рекомендует 5W30, а при достаточно большом пробеге можно взять, например, 5W40. Это, наверное, максимум, на который можно пойти.
Подержанный мотор нашего Mitsubishi Lancer славится своей надежностью и живучестью, но заметная уже выработка дело свое делает: ошибка в подборе масла, экономия или просто покупка подделки может привести к переборке, стоимость которой в нынешних условиях переваливает за отметку в 200 000 рублей и приближается к цене покупке нами данного автомобиля.
Знакомые специалисты автосервисов, с которыми нам приходится общаться по роду своей деятельности, рекомендуют сейчас смотреть не только на характеристики масла, а также на то, кто и где это масло производит, и кто является его дистрибьютором в России. Если компания проверенная и с опытом, работала ранее с серьезными производителями и не была замечена в склонности к махинациям, то она уже наверняка подобрала, год прошел как-никак, себе нового партнера и поставляет на российский рынок достойный продукт, который прошел все необходимые инстанции и проверки. Так же стоит обращать внимание на ассортимент производителя: если компания предлагает широкий спектр продукции — от трансмиссионных и промышленных смазок до полностью синтетических моторных масел — ему доверия больше.
В редакцию Автовзгляда попало на тест полностью синтетическое моторное масло Rinnol Quant M X-Drive 5w30, имеющее спецификацию по API уровня SN/СF. Продукт на нашем рынке новый, производит его испанская компания EURO MIX OIL SL на турецком заводе LUBRICO PETROKIMYA. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что завод этот выпускает и свою марку масел, а также и оригинальные масла для Mercedes-Benz, Volvo, MAN и Renault.
У Rinnol есть официальное представительство в России, а одним из дистрибьюторов является компания «ЛУБРИМЕКС», ранее длительное время официально работавшая с Total и ELF.
Кстати, сегодня многие мировые производители автомобилей и другой техники имеют в Турции свои заводы, производя на них самые современные модели легкового и грузового транспорта. Большинство таких производств имеют довольно высокий уровень локализации, подразумевающий производство здесь же и необходимых автокомпонентов. Соответственно, и производство моторных масел, являющихся необходимой составляющей того, чтобы техника сошла с конвейера, по идее, должно быть на приличном уровне. Это все важно, поскольку, в условиях существующих и добавляющихся ограничений для российского авторынка Турция остается одним из немногих вариантов доступа к новым технологиям. Речь идет, в первую очередь, о новейших присадках, признанных всеми автопроизводителями, которых официально у нас уже давно нет.
В общем, «на бумаге» все выглядит неплохо. И, поскольку по допускам это масло двигателю 4G63 вполне подходит, то решено было протестировать его на нашем Mitsubishi Lancer.
Как говорится, доверяй, но проверяй. Свой вердикт мы сможем вынести только после самостоятельной проверки. Mitsubishi Lancer 2004 года выпуска выступит подержанной лабораторией, где новый продукт будет проверяться в самых тяжелых условиях — в бесконечных московских пробках. Через какое-то время и несколько тысяч пробега можно будет подвести первые итоги.