Насколько опасно для двигателя подержанного авто более вязкое моторное масло

Как отмечают специалисты российских автосервисов, подобная ситуация наблюдается не только в летний сезон, когда температура воздуха возрастает, но и в холодное время года. Перемену типа смазки автовладельцы объясняют тем, что обычное моторное масло делается весьма текучим, а потому неэффективно начинает обрабатывать детали силового агрегата.

Мол, такое положение приводит к их повышенному износу. И, заметим, к подобной тактике применения лубрикантов обычно прибегают владельцы бэушных машин. Хозяева подержанных авто надеются, что более вязкое масло увеличит срок службы моторов.

Правда, при этом мало кто из них учитывает конструктивные особенности своих «железных коней». Напомним, что при работе внутренние детали мотора, особенно в зоне камеры сгорания, всегда нагреваются до нескольких сот градусов, что как минимум на порядок выше наружной температуры воздуха. В связи с чем отдельные силовые агрегаты, особенно азиатских иномарок, довольно резко реагируют на изменение вязкостных характеристик используемой смазки.