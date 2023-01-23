Насколько опасно для двигателя подержанного авто более вязкое моторное масло

Как отмечают специалисты российских автосервисов, подобная ситуация наблюдается не только в летний сезон, когда температура воздуха возрастает, но и в холодное время года. Перемену типа смазки автовладельцы объясняют тем, что обычное моторное масло делается весьма текучим, а потому неэффективно начинает обрабатывать детали силового агрегата.
Мол, такое положение приводит к их повышенному износу. И, заметим, к подобной тактике применения лубрикантов обычно прибегают владельцы бэушных машин. Хозяева подержанных авто надеются, что более вязкое масло увеличит срок службы моторов.
Правда, при этом мало кто из них учитывает конструктивные особенности своих «железных коней». Напомним, что при работе внутренние детали мотора, особенно в зоне камеры сгорания, всегда нагреваются до нескольких сот градусов, что как минимум на порядок выше наружной температуры воздуха. В связи с чем отдельные силовые агрегаты, особенно азиатских иномарок, довольно резко реагируют на изменение вязкостных характеристик используемой смазки.
Как показательный пример можно вспомнить бензиновые двигатели Hyundai и Kia семейства Gamma объемом 2 и 2,4 литра. Их насосы нередко начинают испытывать трудности при перекачке более вязкого лубриканта с, например, индексом 10W40. Наши водители его часто используют взамен масла индекса 5W30, предписанного инструкцией. И на высоких оборотах (скажем, свыше 3000 об/мин) это может создавать серьезные проблемы
Так, для пары цилиндр-поршень снижение количества масла способно привести к катастрофическим последствиям. Без достаточной смазки поршневые кольца и стенки цилиндра начинают сильно изнашиваться. Шатунно-кривошипный узел также подвержен износу из-за более «сухого» хода.
В конечном итоге это неизбежно приводит к раннему капитальному ремонту двигателя, которого можно было бы избежать при правильном варианте технического обслуживания. Короче говоря, если силовому агрегату того же «корейца» предписано масло с индексом 5W30, то его и надо применять.
Отмеченная выше рекомендация по подбору моторной смазки сегодня более чем актуальна, поскольку нынешний парк российских легковушек насыщен подержанными иномарками разных производителей. Что, впрочем, вовсе не мешает найти требуемый и, что немаловажно, приемлемый по цене вариант лубриканта для конкретной машины.
Как пример можно привести всесезонное моторное масло Fullife 5W30 от известного турецкого бренда Opet. Этот оригинальный продукт, разработанный для современных бензиновых автомобилей (преимущественно азиатско-американского производства), сегодня уже поставляется и на наш рынок.
Специалисты позиционируют его как энергосберегающее моторное масло. Что неудивительно — он производится на синтетической основе с использованием передовых пакетов присадок. Благодаря чему масло Fullife 5W30 обладает высокой стойкостью к окислению, которая сохраняется в течение всего периода работы смазки. К тому же лубрикант обладает еще и отличной текучестью в холодную погоду, вследствие чего детали двигателя быстро смазываются при его запуске даже на сильном морозе.