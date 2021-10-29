Как обслуживать автомобиль у дилера по цене профильного сервиса

Вопрос о том, где обслуживать автомобиль, кажется решенным: новый у автодилера, ведь гарантию все-таки хочется иметь, а после окончания гарантийного срока — куда рубль пошлет. Если на поясе уже не осталось дырок для затягивания, то и самому не грех испачкать руки, а если есть еще куда тянуть — то добро пожаловать в многочисленные гаражи, промзоны и старые таксопарки, где густым цветом произрастает самый разнообразный «авторемонт». Подъемник по карману найдется для каждого такого предпринимателя.
Выбирая автомастерскую для своего «железного коня», стоит помнить лишь о том, что цифра в счете — это не показатель. Можно сделать половину работы или вообще ничего, взять деньги и забыть о клиенте. Нет бумажек — нет претензий. В любом случае, случае качественный ремонт, осуществленный опытным мастером и с применением необходимого серьезного инструмента в любой мастерской уже не будет стоить «горсть меди» — чудес не бывает, а в рыночной экономике — тем более. Хорошая работа требует серьезного и достаточно дорогого подхода. Даже простейшее регулярное ТО включает в себя множество операций вроде смазки и шприцевания, на которых, казалось бы, можно сэкономить время и деньги, сделав счет меньше. Но потом придется переплатить, уже меняя необслуженные вовремя детали. Превентивный ремонт и умелые руки мастера, оснащенные нужным инструментом — это обязательные условия экономии.
Современные автомобили стали сложнее и куда более хрупкими, чем еще десять лет назад, их нужно не только вовремя, но и правильно обслуживать, не экономя на качестве. Включив для себя такие «фильтры», вы значительно сократите список претендентов на обслуживание автомобиля. Ценник, разумеется, подрастет, но и это будет дешевле, чем у официального дилера с парадной группой.
Однако, есть одна хитрость. Дело в том, что все официальные дилеры — это разные предприятия, многие из которых еще и постоянно конкурируют друг с другом. Как? Да очень просто: предлагая либо бесплатные дополнительные услуги, либо сознательно предлагая более низкие акционные условия на отдельные работы с целью привлечь клиента. Россияне очень часто забывают, что «официалы» — это не собственность бренда, производящего машины, это партнерские организации автопроизводителя, у каждой из которых есть свои владельцы. Один дилерский центр может проводить акции и давать скидки, а другой, в это же время, быть достаточно загруженным и ставить высокую цену. Проще говоря, качество, количество и цены у одного официального дилера никак не распространяются на соседнее «фирменное» СТО — стоимость услуг может отличаться даже в рамках одного района, чего уж говорить о городах.
Довольно показателен здесь пример Mitsubishi. Чтобы найти наиболее выгодное предложение по обслуживанию и ремонту своего автомобиля, можно воспользоваться калькулятором, который подскажет где сейчас наиболее привлекательные условия. На официальном сайте Mitsubishi есть Калькулятор ТО: выбираем параметры своего автомобиля и пробег и получаем целую россыпь предложений по стоимости ТО у различных дилеров. Цены на одни и те же работы в Москве разнятся на 10% и более. А что, если запросить географию пошире? Например, рассмотреть соседние города и области? Вот тут уже есть, где разгуляться: в паре сотен километров от столицы, добираться куда быстрее, чем на другой конец Москвы, запросы еще ниже. Выбрав СТО таким образом, можно получить «прайс» более привлекательный: стоимость работ и услуг, а также запчастей, будет соизмеримо или даже ниже, чем у профильного сервиса в Первопрестольной. Хитро? Нет, этого ведь никто не скрывал и тайной не объявлял. Дилер в соседнем с Москвой регионе может просить за свои работы немного меньше, чем профильный сервис в Москве и столичный же официал.
Более того, для владельцев автомобилей Mitsubishi возрастом более 3 лет есть «специальный» прайс на запасные части, расходники и работы по их замене. Цена на запчасти и работы по прайсу «Программы 3+» более, чем в 1,5 раза ниже, чем на стандартное ТО для новых автомобилей. Это также можно
Можно, кстати, заранее найти и приобрести расходные материалы для ТО, пока на них есть дисконт у того или иного дилера. Потом, но не в последний день, озадачиться уже поиском самого дилерского сервиса, который именно сейчас предлагает ТО со скидками и приехать на обслуживание также заранее, а не в момент появления «гаечного ключа» на приборной панели. Это все элементы простой человеческой грамотности, расчетливости, если хотите, позволяющей получать лучшую услугу по лучшей цене. Овладевшие таким навыком давно уже используют весь спектр возможностей, а те, кто еще не успел, вынужден экономить себе во вред. Увы и ах, сегодня только так.