Как обслуживать автомобиль у дилера по цене профильного сервиса

Вопрос о том, где обслуживать автомобиль, кажется решенным: новый у автодилера, ведь гарантию все-таки хочется иметь, а после окончания гарантийного срока — куда рубль пошлет. Если на поясе уже не осталось дырок для затягивания, то и самому не грех испачкать руки, а если есть еще куда тянуть — то добро пожаловать в многочисленные гаражи, промзоны и старые таксопарки, где густым цветом произрастает самый разнообразный «авторемонт». Подъемник по карману найдется для каждого такого предпринимателя.

Выбирая автомастерскую для своего «железного коня», стоит помнить лишь о том, что цифра в счете — это не показатель. Можно сделать половину работы или вообще ничего, взять деньги и забыть о клиенте. Нет бумажек — нет претензий. В любом случае, случае качественный ремонт, осуществленный опытным мастером и с применением необходимого серьезного инструмента в любой мастерской уже не будет стоить «горсть меди» — чудес не бывает, а в рыночной экономике — тем более. Хорошая работа требует серьезного и достаточно дорогого подхода. Даже простейшее регулярное ТО включает в себя множество операций вроде смазки и шприцевания, на которых, казалось бы, можно сэкономить время и деньги, сделав счет меньше. Но потом придется переплатить, уже меняя необслуженные вовремя детали. Превентивный ремонт и умелые руки мастера, оснащенные нужным инструментом — это обязательные условия экономии.