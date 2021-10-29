Почему машину жены лучше обслуживать у официального дилера?

Настоящая русская женщина и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, и новый айфон в «черную пятницу» купит, тут вопросов нет и быть не может. Но так уж сложилось, что когда дело касается неприятностей с автомобилем, то руки у нее могут опуститься. Минимальная неисправность, например, спущенное колесо, замужняя дама скорее всего решает самым простым для нее способом — звонком мужу. Причем у последнего есть только один выход: постараться максимально быстро решить проблему супруги, отставив даже самые важные дела на второй план.
С другой стороны, поставить запаску на внедорожник– это весьма серьезное физическое упражнение. Колесо весит немало, и если, например, оно висит на крышке багажника, то снять его выйдет не у каждого представителя «сильной половины человечества». Запасное колесо штатного размера Mitsubishi Pajero Sport весит более 20 кг, оно, вот удача, обосновалось под бампером, тягать его на вытянутых руках не надо, но даже снизу его вытащить непросто.
Картина маслом: зима, слякоть, спущенное колесо. По науке процесс выглядит следующим образом: нужно достать домкрат, поставить его под мост или под раму, длинным многосоставным рычагом поднять двухтонный автомобиль, открутить пять — шесть хорошо затянутых шпилек, скинуть колесо, поставить заранее снятую запаску, а пробитую — запихнуть на место запаски или в багажник. Вы действительно представляете себе, как занятая своими повседневными и семейными заботами женщина, возможно, в окружении детей, будет этим заниматься?
В четырех случаях из четырех будет произведен именно «звонок мужу», после чего счет пойдет на минуты. Пробки, встречи, планы отправляются в известном направлении, когда супруга оказывается в столь невыгодном положении.
Те, кто хоть раз попадал в подобную ситуацию, наверняка ищут решение. Хотя зачем его искать, когда оно давным-давно существует — карта помощи на дороге. В «момент X» по звонку приедет специально обученный человек, который оперативно и квалифицированно решит проблему, денег не возьмет, пожелает счастливого пути и уедет. Магия? Нет, это современный сервис. Сколько стоит? Обычно, около 10 000 рублей в год. Недешево, но и тут есть место для маневра.
Компания Mitsubishi создала свою собственную программу помощи на дорогах, MAP, которая позволяет не только заменить колесо или наполнить пустой топливный бак бензином, но и доставить машину эвакуатором для осуществления ремонта в ближайший дилерский центр. А если вы не в своем городе, и ремонт машины займет несколько дней — то автовладельцу, у которого есть карта MAP Mitsubishi, компенсируют до 4 дней проживания в гостинице на 3 «звезды». Причем работает программа не только по всей России, но и в Европе.
Звучит впечатляюще, но какова же цена такой заботы? А вот тут нас ждет второе откровение — карта помощи на дорогах MAP сроком действия один год вручается абсолютно бесплатно каждому владельцу нового автомобиля Mitsubishi или при прохождении планового ТО в официальном дилерском центре. Объем программы помощи в обоих случаях абсолютно идентичен.
Фактически, карта MAP — это страховка от несчастного случая, которая позволяет не превозмогать обстоятельства, а спокойно решить вопрос «малой кровью», лишь успокоив супругу добрым словом, подсказав порядок действий — телефон, звонок, помощь — и продолжить заниматься своими делами. Нервные клетки, напомню, не восстанавливаются.
Согласитесь, стоимость ТО, проведенного официальным дилером, уже не выглядит столь завышенной и невыгодной, если взять в расчет бесплатную карту помощи на дорогах с таким объемным функционалом. А также сонмы головных болей, семейных скандалов и проблем, которые не возникнут из-за мелкой и незначительной поломки автомобиля. Действительно, разумно искать не повод, а причину. Ведь нет причины — нет проблемы. Спустило колесо? Карточка лежит в документах, звони, к тебе приедут, после отпишись, как все прошло. Шах и мат, как говорится.