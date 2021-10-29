Почему машину жены лучше обслуживать у официального дилера?

Картина маслом: зима, слякоть, спущенное колесо. По науке процесс выглядит следующим образом: нужно достать домкрат, поставить его под мост или под раму, длинным многосоставным рычагом поднять двухтонный автомобиль, открутить пять — шесть хорошо затянутых шпилек, скинуть колесо, поставить заранее снятую запаску, а пробитую — запихнуть на место запаски или в багажник. Вы действительно представляете себе, как занятая своими повседневными и семейными заботами женщина, возможно, в окружении детей, будет этим заниматься?

В четырех случаях из четырех будет произведен именно «звонок мужу», после чего счет пойдет на минуты. Пробки, встречи, планы отправляются в известном направлении, когда супруга оказывается в столь невыгодном положении.

Те, кто хоть раз попадал в подобную ситуацию, наверняка ищут решение. Хотя зачем его искать, когда оно давным-давно существует — карта помощи на дороге. В «момент X» по звонку приедет специально обученный человек, который оперативно и квалифицированно решит проблему, денег не возьмет, пожелает счастливого пути и уедет. Магия? Нет, это современный сервис. Сколько стоит? Обычно, около 10 000 рублей в год. Недешево, но и тут есть место для маневра.

Компания Mitsubishi создала свою собственную программу помощи на дорогах, MAP, которая позволяет не только заменить колесо или наполнить пустой топливный бак бензином, но и доставить машину эвакуатором для осуществления ремонта в ближайший дилерский центр. А если вы не в своем городе, и ремонт машины займет несколько дней — то автовладельцу, у которого есть карта MAP Mitsubishi, компенсируют до 4 дней проживания в гостинице на 3 «звезды». Причем работает программа не только по всей России, но и в Европе.