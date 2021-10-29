Почему истории о ненадежности современных машин не более, чем миф

Когда речь заходит про машины, в гаражном кооперативе и на лестничной клетке нет темы популярнее, чем надежность прошлого и «ломучесть» настоящего. Вот раньше и металл был толще, и двигатели надежнее, и солнце ярче, и деревья зеленее. Что правда, то правда, еще буквально пару десятилетий назад машины меняли в разы реже, а служили они намного дольше, чем сейчас. Из памяти, правда, выпадает, что тогда расход в 15 литров никого не пугал, а единственная «крутая» опция, которая была в доступе — это пепельница с прикуривателем. Главное, ездить можно было под миллион километров на одном моторе.
Плохое забывается, а хорошее остается, безусловно, но есть и еще один важный момент, о котором мы сегодня вежливо умалчиваем. Что в Советском Союзе, что в ранние годы Российской Федерации, за машиной все-таки следили. И, порой, больше, чем за детьми. Ухаживали, мыли и обслуживали, старались меньше ездить и хранить в гараже. В тяжелые условия эксплуатации попадали зачастую лишь «колхозные», конторские да государственные, автомобили, за сервис которых отвечали завгары, а не сами собственники. Свои же все машины берегли.
Эпоха четырехколесного культа закончилась на наших широтах в богатых двухтысячных, когда кредитная воронка и экстрадоходы широких слоев населения позволили принять крамольную некогда мысль: проще менять автомобиль почаще, чем трястись и вкладывать в сервис. Россия — большая страна, поэтому столичные нравы распространяются медленно. До окраин такая мода дошла, когда нефть и рубль, слившись в едином порыве, устремились вниз. Цены взлетели, как некогда Гагарин, новые машины так и остались для большинства несбыточной мечтой, а старые успели порядочно износиться, ожидая отложенного обслуживания. Впрочем, автокризис вдруг выявил интереснейшую деталь: оказывается, машины из регионов, несмотря на отсутствие качественного сервиса и приличных дорог, чувствуют себя намного лучше, чем столичные! И потекли обратно в Москву десятые «Лансеры», вторые «Аутлендеры» и прочие представители той самой поры, когда трава была зеленее.
За объяснением необъяснимой пертурбации портал «АвтоВзгляд» обратился к тем, кто по долгу службы должен понимать истинные причины такого «поворота рек вспять»: к главе отдела качества ММС Рус — российского представительства Mitsubishi — Александру Зашихину. Наш с ним долгий разговор обязательно увидит свет, но некоторые его выдержки объясняют проблему, вынесенную в заголовок. Дело в том, что японские автомобили изначально оказались лучше готовы к российским реалиям: представители Страны Восходящего Солнца не гнались за форсированием двигателя — тот же бензиновый турбомотор появился в «гражданской» линейке Mitsubishi совсем недавно, когда в России качественного топлива стало существенно больше, чем плохого — не пытались всеми правдами и неправдами снизить вес и увеличить КПД. То есть, машины Mitsubishi изначально были надежнее, например, европейских коллег, которые легко разменяли ресурс в угоду мощности и экономичности.
Но самое важное — это режимы, в которых автомобиль работает. В России считается, что те самые «тяжелые условия эксплуатации» — это леса и болота, грязь и бездорожье. Мол, именно о них говорят автопроизводители, когда рекомендуют, к примеру, менять масло вдвое чаще. Безусловно, это так, но…. Оказывается, все прозаичнее: самые сложные условия эксплуатации для любого автомобиля — это пробки и сотни моточасов на холостом, фактически, ходу, резкие ускорения и столь же агрессивные торможения. Узнаете? Это тот самый режим, в котором живут все автомобили всех крупных и не очень городов. Отсюда и постоянные перегревы, и повышенный износ агрегатов, и старение расходников в геометрической прогрессии, от масла до приводных ремней. Добавим сюда непрогретые движки по зиме — экология же, да и чего зря жечь дорогую «горючку» опаздывая при этом на работу, а также дорожные реагенты, экономию на сервисе — зачем обслуживать тормоза, когда можно просто масло поменять и получить печать в сервисной книжке, и кошмар неоригинальных, но дешевых запчастей.
Выходит, что главной причиной скоро старения автомобиля, нового или подержанного, не важно, является его неправильная эксплуатация. В небольших региональных городках, где пробка — это более двух машин на светофоре, двигатель и прочие элементы автомобиля работают в штатном режиме, поэтому, получая свое обслуживание по регламенту, живут в разы дольше, чем аналогичные машины в Москве.
Если региональный пробег в 300 000 км — это, в основном, трасса и небольшие перемещения по городу, который от трассы мало чем отличается, для условного Mitsubishi Outlander является славной молодостью, то в Москве — это уже глубокая старость с постоянными посещениями «врача». Можно ли продлить срок службы автомобиля? Конечно, можно: нужно не стесняться делать ему промежуточное ТО, менять масла, фильтры и ремни заранее и с запасом, если машина живет в большом городе, а также внимательно следить за ее поведением.
Ведь превентивный ремонт — это, как ни крути, самый дешевый способ решить потенциальную проблему. И тем самым продлить удовольствие от эксплуатации действительно современной, надежной и умной техники без бессмысленной и, получается, необоснованной критики в сторону автопроизводителя про качество его продукта.