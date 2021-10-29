Почему истории о ненадежности современных машин не более, чем миф

Когда речь заходит про машины, в гаражном кооперативе и на лестничной клетке нет темы популярнее, чем надежность прошлого и «ломучесть» настоящего. Вот раньше и металл был толще, и двигатели надежнее, и солнце ярче, и деревья зеленее. Что правда, то правда, еще буквально пару десятилетий назад машины меняли в разы реже, а служили они намного дольше, чем сейчас. Из памяти, правда, выпадает, что тогда расход в 15 литров никого не пугал, а единственная «крутая» опция, которая была в доступе — это пепельница с прикуривателем. Главное, ездить можно было под миллион километров на одном моторе.

Плохое забывается, а хорошее остается, безусловно, но есть и еще один важный момент, о котором мы сегодня вежливо умалчиваем. Что в Советском Союзе, что в ранние годы Российской Федерации, за машиной все-таки следили. И, порой, больше, чем за детьми. Ухаживали, мыли и обслуживали, старались меньше ездить и хранить в гараже. В тяжелые условия эксплуатации попадали зачастую лишь «колхозные», конторские да государственные, автомобили, за сервис которых отвечали завгары, а не сами собственники. Свои же все машины берегли.