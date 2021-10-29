Как бесплатно и законно получить у автодилера новые узлы и агрегаты для авто?

Отношения с официальным дилерскими СТО у большей части россиян исторически не сложились: цены там выше, в ремонт входит большое число, казалось бы, ненужных операций, а опытный знакомый механик по нашему разумению может вполне справиться с немудреным обслуживанием автомобиля. И чем туже пояс, тем сложнее отдавать за, казалось бы, простые операции серьезные суммы. Все это верно, но… Есть у дилерских центров одна крайне любопытная опция, которая простому сервису неподвластна, как бы он того не хотел. И называется она — отзывная кампания. Все верно, через «а».
Для начала, разберемся, что же это такое. Регулярно и периодически производители автомобилей находят в своих творениях слабые места, которые необходимо исправить. Ведь проще и дешевле сделать хорошо, чем потом расплачиваться по миллиардным судам. То есть, это просто бизнес, поэтому отзывные кампании работают всегда и ничего не стоят потребителю.
Иногда это проводок или порт, а порой и весьма серьезный узел. Ну а про необходимую ревизию подушек безопасности, которые разлетаются при аварии острыми кусками металла, слышали, наверное, многие. Отзывные кампании проходят по всему миру и не привязаны ни к пробегу, ни к возрасту автомобиля. Если у того или иного агрегата производителем автомобиля найдена и зафиксирована «болевая точка», то его необходимо поменять. В Европах да Америках автовладельцы регулярно пользуются этой опцией, получая «по отзыву» новые узлы и агрегаты. В России же отзывная кампания автопроизводителя пока воспринимается как некая страшилка, работающая в минус производителю. И россияне, повторимся, неохотно идут к дилерам. Даже по бесплатному поводу, продолжая экономить себе в убыток.
Конечно, в большинстве случаев отзывная кампания касается какой-нибудь незначительной, казалось бы, детали, вроде той же подушки безопасности. Ну, действительно, дел то много, а свободное время не резиновое. Тем более, в машине все работает, и одновременно это подпитывается уверенностью, что теоретические проблемы тебя не коснутся.
Однако в минуту терзаний, стоит вспомнить, что отзывная кампания может стать не только приятным сюрпризом — как моральным, забота же всегда приятна, так и финансовым. Например, компания Mitsubishi, широко известная и горячо ценимая российским автомобильным сообществом, регулярно проводит великое множество отзывных работ: и подушки безопасности, и разные приятные мелочи, вроде газовых пружин двери багажника, и многое другое. Но на одной кампании стоит сосредоточить внимание: по отзыву на Mitsubishi Pajero Sport в дизельной версии, внимание, второго поколения, то есть на автомобилях, которым уже более 7 лет, меняют мотор. В сборе. Мотор!
А теперь давайте перенесем эту сцену в жизнь: автовладелец, который приобрел серьезный рамный внедорожник, став третьим-четвертым по счету его обладателем, приезжает в дилер по традиционной, в общем то, причине. Ну не смогли ему в гараже найти причину ошибки, не смог «мастер по всем маркам» определить причину «ругани» на приборной панели. Значит, надо ехать к официалам, платить за дорогую уже серьезную диагностику и надеяться на знания и опыт дипломированных электриков. Во время оформления автомобиля, мастер-приемщик обязательно проверяет машину на отзывные кампании — такой уж у него скрипт — и обнаруживает, что двигатель данной машины необходимо заменить. И владелец, в данном случае, автомобиля Mitsubishi получит абсолютно новый, с завода, силовой агрегат, который еще много лет не попросится на ремонт. Чудо? Пожалуй, что.
Будем откровенны, такая ситуация произошла в действительности. Сотрудникам дилерского сервиса пришлось потратить несколько часов, чтобы убедить ошарашенного, иначе не сказать, счастливчика, что он не спит и не сошел сума. Нет, он не выиграл в лотерею, нет, его не обманывают и не разводят. Он просто поучаствует в отзывной кампании, все законно и не будет стоить ему шестизначной суммы. Ведь еще один секрет заключается в том, что дилер также заинтересован участвовать в отзывных кампаниях — представительство бренда, дистрибьютор, возместит стоимость проведенных работ и запасных частей. Как же владелец автомобиля Mitsubishi узнал, что ему улыбнулась удача? Да он просто заехал к официальному дилеру на диагностику. Стоило оно того? Ну, это уж каждому для себя решать.