Как бесплатно и законно получить у автодилера новые узлы и агрегаты для авто?

Отношения с официальным дилерскими СТО у большей части россиян исторически не сложились: цены там выше, в ремонт входит большое число, казалось бы, ненужных операций, а опытный знакомый механик по нашему разумению может вполне справиться с немудреным обслуживанием автомобиля. И чем туже пояс, тем сложнее отдавать за, казалось бы, простые операции серьезные суммы. Все это верно, но… Есть у дилерских центров одна крайне любопытная опция, которая простому сервису неподвластна, как бы он того не хотел. И называется она — отзывная кампания. Все верно, через «а».

Для начала, разберемся, что же это такое. Регулярно и периодически производители автомобилей находят в своих творениях слабые места, которые необходимо исправить. Ведь проще и дешевле сделать хорошо, чем потом расплачиваться по миллиардным судам. То есть, это просто бизнес, поэтому отзывные кампании работают всегда и ничего не стоят потребителю.