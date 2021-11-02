Инженерный подход: как тратить на машину меньше, но не потерять в качестве

Третий пункт — содержание и обслуживание. Эксперименты с моторными маслами и фильтрами приводят на первой стадии к повышенному расходу того самого топлива: поступает меньше воздуха (купленный «подходящий» фильтр не обладает достаточной пропускной способностью — он как бы новый, но уже на 10—20% «забит» из-за недостаточной однородности фильтрующих свойств дешёвой фильтровальной бумаги), смесь становится обогащённой, ЭБУ уменьшает цикловую подачу топлива в цилиндры и «покрывает» эту недостачу большим открытие дросселя. То есть, вы думаете, что едете с наполовину нажатой педалью газа, а ЭБУ вовсе так не думает и держит заслонку открытой на две трети. Вторая стадия — это уже ремонт. Создание двигателя занимает у инженеров годы, идет точнейший расчет, проводится масса экспериментов, включающая в себя и подбор конкретного моторного масла, обладающего оптимальным набором характеристик. Если его заменить на другое, выбранное по каким-то своим критериям, то смазка, очистка, охлаждение и все остальное может пойти не по плану.

Начнется повышенный износ пакета присадок «самозванного» масла, угар и отложение на нагретых и холодных поверхностях. И всё это создаст значительную нагрузку на масляный фильтр. Через масляный фильтр смазка идет под давлением в шесть атмосфер, а грязь, годами скапливающаяся в поддоне картера, не должна попасть в цилиндры — будут задиры. И если масляный фильтр со своей задачей не справится — быть задирам, читай, переборке ДВС. То же самое можно сказать и про воздушный фильтр. Внешне все фильтры очень похожи, разница лишь в балансе между степенью фильтрации, грязеёмкостью и пропускной способностью: оригинальный удержит пыль и грязь в несколько микрон, не создавая препятствий для воздуха в течение всего срока от одной регламентной замены до следующей. За то и платим такие деньги. А недорогой альтернативный или, хуже того, подделка либо пропустит пыль или мелкий песок, отправляя этот абразив в цилиндры, либо забьётся уже на середине положенного ресурса, повысив сопротивление на впуске и «задушив» двигатель. Дальше уже знаете, что будет.

Отдельно стоит сказать про систему зажигания. Можно до бесконечности экономить на свечах, но повышенный расход топлива помножит всю экономию на ноль. Некорректное и нерегулярное появление искры приведет к «троению» мотора, попаданию топлива из неработающего цилиндра в катализатор и сгоранию этого топлива уже там, считай, к саморазрушению изнутри. Разве оно того стоит?