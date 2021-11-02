Инженерный подход: как тратить на машину меньше, но не потерять в качестве

Цены растут, новые автомобили вновь превращаются в предмет роскоши, а те, что уже есть, начинают требовать внимания. Ломаться, проще говоря. В такой острой экономической ситуации многие автовладельцы начинают включать режим повышенной экономии: либо обслуживать в сокращенном формате, либо просто не обслуживать. И то, и другое в итоге приводит к еще большим потерям. Получается замкнутый круг. Можно, конечно, опустить руки и пуститься в досужие рассуждения за кухонным столом, но сути дела это не меняет: жить и ездить на машине нужно дальше. Вопрос в том, как продлить этому автомобилю срок службы и сделать это по возможности с меньшими тратами сил и кошелька.
Сонмы советов из всемирной паутины, гениальные лайфхаки и свежие, родом из Китая, решения мы отложим на дальнюю полку — сейчас мало кто решится на эксперимент. И будет прав. За конкретикой и точечными улучшениями мы, портал «АвтоВзгляд», отправились к инженерам компании Mitsubishi Motors, которые знают особенности и специфику эксплуатации автомобиля по-настоящему. А еще они не строят догадок, которые порой обходятся очень и очень дорого.
Первое, с чего стоит начать, это осознание простого и важного факта: содержание автомобиля — это игра «в долгую», стратегия экономии «ночь простоять, да день продержаться» здесь не пройдет. Реальные цифры по затратам на топливо, запчасти и работы на обслуживание машины должны исходить как минимум из годовой эксплуатации, а по уму — из всего срока службы. А количество здоровья, затрачиваемое на внеплановые ремонты, как известно, деньгами не измеряется. Так что ловкость «куплю лысую резину на доске объявлений, лето докатаю, а там видно будет» — это самообман, а не экономия. Стоит в данном случае просто посчитать расходы на шиномонтаж, балансировку и ремонт, а он понадобится, чтобы эту истину осознать в полном объеме.
Второй пункт, который нам подсказал Александр Зашихин, глава департамента качества ММС Рус, это топливо. Можно, конечно, выискивать горючее дешевле рынка на сомнительных АЗС, но нужно помнить два момента: некачественные бензин и дизтопливо наносят непоправимый урон двигателю — самому дорогому узлу любого автомобиля, вызывая неполное сгорание и отложения на всём, что неумолимо повышает средний расход топлива. А некачественные присадки, которыми пытаются компенсировать плохое топливо, и прочие «доработки» выпадают осадком, забивая не самый дешёвый узел в виде катализатора или, в случае дизеля, сажевого фильтра.
Даже атмосферные моторы Mitsubishi, тот же 4B11, изначально сверхнадежный и ресурсный, могут очень страдать от «паленки». Что уж говорить про современные компактные турбомоторы с минимальными зазорами! Сколько двигатель «выходит», зависит от производителя ровно наполовину. Вторая половина — это хозяин машины.
Третий пункт — содержание и обслуживание. Эксперименты с моторными маслами и фильтрами приводят на первой стадии к повышенному расходу того самого топлива: поступает меньше воздуха (купленный «подходящий» фильтр не обладает достаточной пропускной способностью — он как бы новый, но уже на 10—20% «забит» из-за недостаточной однородности фильтрующих свойств дешёвой фильтровальной бумаги), смесь становится обогащённой, ЭБУ уменьшает цикловую подачу топлива в цилиндры и «покрывает» эту недостачу большим открытие дросселя. То есть, вы думаете, что едете с наполовину нажатой педалью газа, а ЭБУ вовсе так не думает и держит заслонку открытой на две трети. Вторая стадия — это уже ремонт. Создание двигателя занимает у инженеров годы, идет точнейший расчет, проводится масса экспериментов, включающая в себя и подбор конкретного моторного масла, обладающего оптимальным набором характеристик. Если его заменить на другое, выбранное по каким-то своим критериям, то смазка, очистка, охлаждение и все остальное может пойти не по плану.
Начнется повышенный износ пакета присадок «самозванного» масла, угар и отложение на нагретых и холодных поверхностях. И всё это создаст значительную нагрузку на масляный фильтр. Через масляный фильтр смазка идет под давлением в шесть атмосфер, а грязь, годами скапливающаяся в поддоне картера, не должна попасть в цилиндры — будут задиры. И если масляный фильтр со своей задачей не справится — быть задирам, читай, переборке ДВС. То же самое можно сказать и про воздушный фильтр. Внешне все фильтры очень похожи, разница лишь в балансе между степенью фильтрации, грязеёмкостью и пропускной способностью: оригинальный удержит пыль и грязь в несколько микрон, не создавая препятствий для воздуха в течение всего срока от одной регламентной замены до следующей. За то и платим такие деньги. А недорогой альтернативный или, хуже того, подделка либо пропустит пыль или мелкий песок, отправляя этот абразив в цилиндры, либо забьётся уже на середине положенного ресурса, повысив сопротивление на впуске и «задушив» двигатель. Дальше уже знаете, что будет.
Отдельно стоит сказать про систему зажигания. Можно до бесконечности экономить на свечах, но повышенный расход топлива помножит всю экономию на ноль. Некорректное и нерегулярное появление искры приведет к «троению» мотора, попаданию топлива из неработающего цилиндра в катализатор и сгоранию этого топлива уже там, считай, к саморазрушению изнутри. Разве оно того стоит?
Японцы славятся производством надежных и ресурсных силовых установок, которые стоически переживают российский подход, но и у них есть предел. И отложить наступление этого предела — задача исключительно и только автовладельца. Строгое следование регламенту обслуживания, как по времени и пробегу, так и по качеству и количеству, гарантирует долгую жизнь автомобиля. И меньшие затраты на ремонт и содержание.
Повторимся, что мы говорим о длительном периоде эксплуатации автомобиля. Даже если проходить техническое обслуживание у официального дилера. Ведь превентивное обслуживание в тандеме с регулярной диагностикой выходит всегда дешевле, чем ремонт или замена узла.