Рекомендации по выбору масел для спецтехники, к которым стоит прислушаться

Несмотря на то, что численность американских «траков» на российских дорогах за последние годы значительно сократилась, а поставки б/у техники упали до минимума, «живых» машин еще много. Следовательно, их владельцам также нужно предложить оптимальное масло для заливки в моторы.

Идем дальше. Как показала статистика продаж, рассматриваемое масло пользуется хорошим спросом у эксплуатирующих организаций, на балансе которых стоит дорожно-строительная и специальная техника, в частности асфальтоукладчики. Дело все в том, что более вязкое масло обеспечивает хорошую защиту пар трения в предельных температурных режимах работы ДВС.

Для тех, кто вынужден увеличивать интервалы между ТО, в том числе при использовании сернистого топлива

Специально для парков, техника которых по ряду причин не может обслуживаться в установленные сроки и имеет место быть переработка, хорошим вариантом станет применение моторного масла Megol Motorenoil UHPD Long Drain R (SAE 10W-40). У данного продукта довольно высокое щелочное число (15,96 мг КОН/г), что позволяет маслу эффективно сопротивляться окислительным процессам, которые возникают при работе мотора на топливе несоответствующего класса качества, например, с большим содержанием серы. Увы, не всегда экологический класс горючего, отпускаемого на АЗС, соответствует сопроводительным на него документам. Следовательно, рассматриваемое нами масло будет весьма актуально для перевозчиков, которые работают в регионах, где с качеством топлива бывают проблемы. В этом случае мы говорим не о продлении интервалов ТО, а о сохранении стандартных нормативов, но уже с гарантией того, что масло будет обеспечивать защиту силового агрегата. Если же транспортная компания жестко привязывает заправку техники к сетевым АЗС, которые ревностно следят за качеством реализуемого топлива, то масло Megol Motorenoil UHPD Long Drain R позволит не терять заказы и не проводить ТО на стороне, лишь незначительно выходя за рамки установленного интервала ТО без риска навредить мотору. Заложенный в масло запас прочности по пакету присадок и основе позволит это сделать. Также отметим, что рассматриваемый нами продукт будет интересен и владельцам спецтехники, которая работает на удаленных объектах, например лесозаготовительных делянках, куда для проведения ТО машин приезжает специальная бригада. Накладки могут случиться по самым разным причинам, а останавливать работу на объекте нельзя.