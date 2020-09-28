Так ли важно делать сход-развал на грузовиках

Так, если владелец крупнотоннажного грузовика-одиночки или седельного тягача пренебрегает проверкой и регулировкой схождения колес (развал задается конструктивно и не регулируется) то вместо положенных 200—250 тысяч километров шины передней — рулевой оси могут не отходить и 50 000 км. При этом стоимость качественных (а на рулевую ось иных ставить нежелательно) шин посадочного диаметра 22,5 дюйма сегодня превышает 20 000 рублей за шт. Прибавим сюда затраты на шиномонтаж и понимаем — потери от недопробега шин огромные. А если учесть, что при нормальной загрузке годовой пробег машины составляет 150—200 тысяч километров, то на покупке шин можно разориться!

Кстати, если речь идет о седельном тягаче, то износ шин рулевой оси может быть вызван нарушением геометрии осевого агрегата полуприцепа, в результате чего при прямолинейном движении автопоезда «телегу» тянет в ту или иную сторону, а водитель вынужден компенсировать увод поворотом рулевого колеса. Если колеса катятся по неоптимальной траектории (рассчитывается при проектировании шасси), то и про управляемость автопоезда в критических режимах — объезд внезапно возникшего препятствия, занос и т. д. вовсе молчим. Электронные системы безопасности, которыми напичканы современные грузовики и прицепы могут просто не «вытянуть» из критической ситуации.

Словом, многотонная машина обязана безупречно слушаться руля, особенно на сложной — мокрой, обледенелой или заснеженной дороге. Это безопасность! Не забудем и то, что чем больше внимания и сил у водителя уходит на то, чтобы контролировать машину в движении, тем быстрее он устанет, на меньшее расстояние перевезет груз и, следовательно, не получит ожидаемую прибыль. Для тех, у кого грузовик единственный кормилец, это важно. За срыв сроков доставки груза заказчик перевозки выставит неустойку, применит прописанные в договоре штрафные санкции… Cловом, «ошкурит» по полной.