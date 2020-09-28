Так ли важно делать сход-развал на грузовиках

Так, если владелец крупнотоннажного грузовика-одиночки или седельного тягача пренебрегает проверкой и регулировкой схождения колес (развал задается конструктивно и не регулируется) то вместо положенных 200—250 тысяч километров шины передней — рулевой оси могут не отходить и 50 000 км. При этом стоимость качественных (а на рулевую ось иных ставить нежелательно) шин посадочного диаметра 22,5 дюйма сегодня превышает 20 000 рублей за шт. Прибавим сюда затраты на шиномонтаж и понимаем — потери от недопробега шин огромные. А если учесть, что при нормальной загрузке годовой пробег машины составляет 150—200 тысяч километров, то на покупке шин можно разориться!
Кстати, если речь идет о седельном тягаче, то износ шин рулевой оси может быть вызван нарушением геометрии осевого агрегата полуприцепа, в результате чего при прямолинейном движении автопоезда «телегу» тянет в ту или иную сторону, а водитель вынужден компенсировать увод поворотом рулевого колеса. Если колеса катятся по неоптимальной траектории (рассчитывается при проектировании шасси), то и про управляемость автопоезда в критических режимах — объезд внезапно возникшего препятствия, занос и т. д. вовсе молчим. Электронные системы безопасности, которыми напичканы современные грузовики и прицепы могут просто не «вытянуть» из критической ситуации.
Словом, многотонная машина обязана безупречно слушаться руля, особенно на сложной — мокрой, обледенелой или заснеженной дороге. Это безопасность! Не забудем и то, что чем больше внимания и сил у водителя уходит на то, чтобы контролировать машину в движении, тем быстрее он устанет, на меньшее расстояние перевезет груз и, следовательно, не получит ожидаемую прибыль. Для тех, у кого грузовик единственный кормилец, это важно. За срыв сроков доставки груза заказчик перевозки выставит неустойку, применит прописанные в договоре штрафные санкции… Cловом, «ошкурит» по полной.
Про расход топлива, который увеличивается из-за увеличения сопротивления качения, неправильно стоящих на дороге колес, пожалуй, уже нет и смысла говорить. Даже, если вместо регламентных 28 литров на сотню километров автопоезд будет расходовать 28,5—29 литров, то при скромных 10 000 км месячного пробега перерасход топлива составит 50—100 литров дизельного топлива, что в пересчете на рубли 20—45 тысяч прямых потерь!
Вот почему диагностика и регулировка сход/развала должны производиться грамотно и точно. Прежде чем отдать свой грузовик на СТО его владельцу необходимо убедиться в квалификации мастеров и оценить оборудование, на котором будут производиться работы. Даже самые «золотые руки» не могут тягаться с точным измерительным комплексом. Сервисные станции, которые ценят своих клиентов, работают на оборудовании от лидеров сегмента. Таковым является компания HAWEKA, стенды которой используются на сборочных заводах Mercedes-Benz и MAN. Эти автопроизводители на качестве не размениваются.
Для сервисных центров у фирмы есть лазерные модели AXIS500 и AXIS2000 с беспроводной передачей данных, а также более современная в техническом плане компьютерная AXIS4000, которая имеет беспроводную систему с камерами и радиосвязью. Все без исключения оборудование HAWEKA изготовлено в Германии, что напрямую влияет на его качество и надежность. Сервисную поддержку и продажу продукции на территории России осуществляет компания «АЛИНА ТЕХНИК».