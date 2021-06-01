Почему из-за новых правил проезда по МКАД подорожают продукты

Так, после 15 июня все действующие пропуска автоматически станут дневными — то есть действующими с 7:00 до 23:00. А вот получить разрешение для проезда комтранса по МКАД в ночное время перевозчики, как выяснислось, сейчас не могут: в ответ на большинство запросов им приходят отказы без объяснения конкретной причины.

Уточнить, что же пошло не так, можно через электронную приемную Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Однако, на рассмотрение претензий чиновники берут до 30 дней времени! Еще 14 рабочих дней им требуется собственно на рассмотрение заявки, итого получение пропуска может растянуться аж на пару месяцев…