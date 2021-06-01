Почему из-за новых правил проезда по МКАД подорожают продукты

Так, после 15 июня все действующие пропуска автоматически станут дневными — то есть действующими с 7:00 до 23:00. А вот получить разрешение для проезда комтранса по МКАД в ночное время перевозчики, как выяснислось, сейчас не могут: в ответ на большинство запросов им приходят отказы без объяснения конкретной причины.
Уточнить, что же пошло не так, можно через электронную приемную Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Однако, на рассмотрение претензий чиновники берут до 30 дней времени! Еще 14 рабочих дней им требуется собственно на рассмотрение заявки, итого получение пропуска может растянуться аж на пару месяцев…
Между тем, руководитель столичного Центра организации дорожного движения Александр Евсин пообещал: при отказе в выдаче пропуска будет указываться конкретная причина. Но вместо этого транспортникам приходит формальная отписка со ссылкой на абстрактный пункт правил из постановления столичного правительства.
Любопытно, что так называемые «бегунки» (компании, готовые «помочь» в получении пропуска) оформляют заветные разрешения практически молниеносно. Стоят их услуги, если верить интернет-поисковикам, от 20 000 до 40 000 рублей. А вот транспортные компании, что отправляют запросы своими силами, нынче тратят на легализацию каждого грузовика около трех недель.
Вообще, сама идея ночных пропусков кажется владельцам грузовых флотилий абсурдной. По данным ПЭК, за последнее время рост тарифов на внутригородские перевозки составил 15–20%. И главная причина такого подорожания — именно введение пропуского режима, из-за которого немалая часть техники банально простаивает.
Кроме того, сама «пропускная система» устроена достаточно бестолково. При подаче запроса для каждой единицы комтранса приходится указывать адреса доставки и маршруты передвижения. Притом их соблюдение планируется отслеживать через региональную навигационно-информационную систему, а при нарушении — отзывать пропуск.
А ведь современный бизнес грузоперевозок устроен так, что процессы регулируются онлайн, в режиме реального времени, подстраиваясь под запросы клиентов, дорожную ситуацию и множество других факторов. И прописать точные маршруты для автомобиля на несколько месяцев вперед просто невозможно!
Заплатить за этот бардак придется, разумеется, конечному потребителю — то есть нам с вами. Поэтому если в ближайшие недели цены на товары, что расставлены на полках столичных магазинов, разом вырастут, передайте привет авторам этой инициативы. Как минимум, без ночных пропусков и указания маршрутов можно было бы обойтись.