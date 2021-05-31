Четыре датчика машины, поломка которых приводит к перерасходу топлива

Современный автомобиль — весьма сложное техническое устройство. Сегодня машина может самостоятельно двигаться в своей полосе, удерживать определенную скорость и заданное расстояние до впереди идущего авто, самостоятельно останавливаться и заново стартовать. Нынешние транспортные средства оснащены камерами и чувствительными радарами, повышающими безопасность движения. И тоже самое можно сказать про техническую часть любого автомобиля, на страже здоровья которого так же стоят многочисленные датчики.

Пока машина новая, боятся особо нечего. Все ее системы работают в штатном режиме, выполняя возложенные на них задачи. Датчики, контролируют процессы, регулируют их, оповещают и информируют водителя о тех или иных изменениях. В общем, это полноценные и совершенно незаметные маленькие помощники, без которых автомобиль нельзя было бы назвать современным.

Однако со временем некоторые датчики начинают сбоить, а то и вовсе выходить из строя. Последствия поломки не заставят себя долго ждать. На приборной панели зажигаются контрольные лампы, сообщающие о той или иной ошибке. Да и в поведении автомобиля становятся заметны некоторые изменения. Например, двигатель ни с того, ни с сего начинает потреблять больше топлива.