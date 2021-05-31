Четыре датчика машины, поломка которых приводит к перерасходу топлива

Современный автомобиль — весьма сложное техническое устройство. Сегодня машина может самостоятельно двигаться в своей полосе, удерживать определенную скорость и заданное расстояние до впереди идущего авто, самостоятельно останавливаться и заново стартовать. Нынешние транспортные средства оснащены камерами и чувствительными радарами, повышающими безопасность движения. И тоже самое можно сказать про техническую часть любого автомобиля, на страже здоровья которого так же стоят многочисленные датчики.
Пока машина новая, боятся особо нечего. Все ее системы работают в штатном режиме, выполняя возложенные на них задачи. Датчики, контролируют процессы, регулируют их, оповещают и информируют водителя о тех или иных изменениях. В общем, это полноценные и совершенно незаметные маленькие помощники, без которых автомобиль нельзя было бы назвать современным.
Однако со временем некоторые датчики начинают сбоить, а то и вовсе выходить из строя. Последствия поломки не заставят себя долго ждать. На приборной панели зажигаются контрольные лампы, сообщающие о той или иной ошибке. Да и в поведении автомобиля становятся заметны некоторые изменения. Например, двигатель ни с того, ни с сего начинает потреблять больше топлива.
На автомобилях с электронным впрыском увеличение расхода, а также провалы при переключении передач, вялая динамика и запуск двигателя не с первого раза могут говорить о выходе из строя датчика массового расхода топлива.
Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости так же может стать причиной перерасхода горючки. Сообщая управляющей электронике ложные заниженные показания, датчик путает ее, а та, в свою очередь, подает в камеры сгорания излишне обогащенную топливную смесь и задирает обороты двигателя.
Ошибка Check Engine может сулить самые разные проблемы, и датчики кислорода или лямбда-зонды, расположенные до катализатора и после, одна из них. Будучи неисправными, они так же могут путать электронный блок управления. Ориентируясь на неверные показателе этих датчиков, электроника вносит коррективы в топливную смесь, и это так же ведет к повышению расхода топлива.
Check Engine может появится и по другой причине. Например, когда увеличение расхода топлива сопровождается плавающими оборотами на холостом ходу и подергиваниями при разгоне. В этом случае стоит проверить датчик положения дроссельной заслонки.
Одним словом, слушайте свой автомобиль, следите за ним, не затягивайте с ремонтом. И тогда он прослужит вам верой и правдой отведенный ему производителем срок, а то и больше.