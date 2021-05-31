Четыре датчика машины, поломка которых приводит к перерасходу топлива

Фото vpm-parts.ru
Увеличение расхода топлива — одна из частых неисправностей. Как правило, этим грешат автомобили с пробегом. Однако и у новых машин аппетит может резко подскочить. Но не стоит расстраиваться преждевременно. Возможно, причиной перерасхода топлива стал выход из строя одного из датчиков, сдерживающих двигатель от чревоугодия. Что это за датчики, напоминает портал «АвтоВзгляд».

Современный автомобиль — весьма сложное техническое устройство. Сегодня машина может самостоятельно двигаться в своей полосе, удерживать определенную скорость и заданное расстояние до впереди идущего авто, самостоятельно останавливаться и заново стартовать. Нынешние транспортные средства оснащены камерами и чувствительными радарами, повышающими безопасность движения. И тоже самое можно сказать про техническую часть любого автомобиля, на страже здоровья которого так же стоят многочисленные датчики.

Пока машина новая, боятся особо нечего. Все ее системы работают в штатном режиме, выполняя возложенные на них задачи. Датчики, контролируют процессы, регулируют их, оповещают и информируют водителя о тех или иных изменениях. В общем, это полноценные и совершенно незаметные маленькие помощники, без которых автомобиль нельзя было бы назвать современным.

Однако со временем некоторые датчики начинают сбоить, а то и вовсе выходить из строя. Последствия поломки не заставят себя долго ждать. На приборной панели зажигаются контрольные лампы, сообщающие о той или иной ошибке. Да и в поведении автомобиля становятся заметны некоторые изменения. Например, двигатель ни с того, ни с сего начинает потреблять больше топлива.

Фото avtovzglyad.ru

На автомобилях с электронным впрыском увеличение расхода, а также провалы при переключении передач, вялая динамика и запуск двигателя не с первого раза могут говорить о выходе из строя датчика массового расхода топлива.

Неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости так же может стать причиной перерасхода горючки. Сообщая управляющей электронике ложные заниженные показания, датчик путает ее, а та, в свою очередь, подает в камеры сгорания излишне обогащенную топливную смесь и задирает обороты двигателя.

Ошибка Check Engine может сулить самые разные проблемы, и датчики кислорода или лямбда-зонды, расположенные до катализатора и после, одна из них. Будучи неисправными, они так же могут путать электронный блок управления. Ориентируясь на неверные показателе этих датчиков, электроника вносит коррективы в топливную смесь, и это так же ведет к повышению расхода топлива.

Check Engine может появится и по другой причине. Например, когда увеличение расхода топлива сопровождается плавающими оборотами на холостом ходу и подергиваниями при разгоне. В этом случае стоит проверить датчик положения дроссельной заслонки.

Одним словом, слушайте свой автомобиль, следите за ним, не затягивайте с ремонтом. И тогда он прослужит вам верой и правдой отведенный ему производителем срок, а то и больше.

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31 мая 2021
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