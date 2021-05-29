Чем опасно использование защитного экрана от солнца в автомобиле

Самое простой способ защитить салонный пластик авто от солнца и перегрева — укрыть его. В ход идут все средства: от бульварных газет до детских одеял. Однако есть и специальные средства защиты — отражающие экраны. Они сделаны из довольно мягкого материала, и покрыты серебристым либо желтым зеркальным слоем, отражающим солнечные лучи и ультрафиолет, не позволяя им нагревать пластик, влиять на его цвет и, главное, высушивать и разрушать. Безусловно, они наиболее эффективны. Но есть у таких экранов и минусы, о которых не говорят продавцы автомагазинов.
По задумке, солнцезащитные экраны должны укладываться поверх лобового стекла. Однако если где-нибудь в Европе это возможно, то у нас, скорее всего, смелого водителя посчитают благодетелем и альтруистом, помогающим другим людям обрести желаемое. А потому, будучи как следует не закрепленным, солнцезащитная накидка имеет все шансы сменить владельца, причем бесплатно.
В этой связи все те, кто обладает подобной защитой, кладут ее не на стекло, а на переднюю панель под него, либо крепят на специальных присосках с внутренней стороны стекла, ошибочно полагая, что так они убивают двух зайцев сразу: защищают салон от порчи, а сам солнцезащитный экран от кражи. И вот здесь начинается самое интересное.
Чтобы все работало так, как надо, на пути солнечных лучей, которые, не имея возможность пройти сквозь защитный экран, отражаются от его зеркальной поверхности, не должно быть ничего лишнего. К большому сожалению, при помощи экрана лучи лишь перенаправляются, но не теряют своих вредных способностей. Будучи отраженными, они не остывают и рассеиваются, а продолжают нагревать любые поверхности, встречающиеся у них на пути. А теперь вспомните, что у вас закреплено на зеркале заднего вида или непосредственно на лобовом стекле?
Верно, от солнца начинают страдать не салонный пластик, а приборы, расположенные в зоне, куда отражаются лучи: видеорегистраторы, антирадары и т. д. А потому необходимо взять себе за правило: положил отражатель — убери со стекла все приборы, на которые могут попадать перенаправленные солнечные лучи. В противном случае нерадивого водителя ждут непредвиденные траты на новый прибор. И если махнуть на проблему рукой, то расходы могут стать традиционно сезонными.
Если возможности быстро демонтировать электронику нет, крепить защиту необходимо так, чтобы все приборы остались в ее тени. Для этого нужно воспользоваться ножом или ножницами, и прорезать в солнцезащитном экране отверстия.
Есть и еще одна проблема, которую могут усугублять солнцезащитные экраны — сколы и трещины. Сконцентрированные на месте повреждения солнечные лучи, могут провоцировать разрастание очага. То есть прежде, чем начать пользоваться подобной защитой, необходимо заменить поврежденное стекло, либо выполнить его качественный ремонт.
Впрочем, есть еще один качественный способ защитить салон от негативного влияния солнца: стараться ставить машину в тени либо так, чтобы ее корма, а не передок, была обращена к светилу.