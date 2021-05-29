Чем опасно использование защитного экрана от солнца в автомобиле

Самое простой способ защитить салонный пластик авто от солнца и перегрева — укрыть его. В ход идут все средства: от бульварных газет до детских одеял. Однако есть и специальные средства защиты — отражающие экраны. Они сделаны из довольно мягкого материала, и покрыты серебристым либо желтым зеркальным слоем, отражающим солнечные лучи и ультрафиолет, не позволяя им нагревать пластик, влиять на его цвет и, главное, высушивать и разрушать. Безусловно, они наиболее эффективны. Но есть у таких экранов и минусы, о которых не говорят продавцы автомагазинов.

По задумке, солнцезащитные экраны должны укладываться поверх лобового стекла. Однако если где-нибудь в Европе это возможно, то у нас, скорее всего, смелого водителя посчитают благодетелем и альтруистом, помогающим другим людям обрести желаемое. А потому, будучи как следует не закрепленным, солнцезащитная накидка имеет все шансы сменить владельца, причем бесплатно.

В этой связи все те, кто обладает подобной защитой, кладут ее не на стекло, а на переднюю панель под него, либо крепят на специальных присосках с внутренней стороны стекла, ошибочно полагая, что так они убивают двух зайцев сразу: защищают салон от порчи, а сам солнцезащитный экран от кражи. И вот здесь начинается самое интересное.