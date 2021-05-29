Для чего водители используют подсолнечное масло в автомобиле

Растительное масло по умолчанию пригодится на кухне, поможет яичнице не пригореть, а квашенной капусте обрести особую привлекательность. Хозяйки со стажем так же вспомнят, что подсолнечным маслом запросто можно «оживить» закисшую «молнию» на сумке и победить засор в раковине. Однако есть у этой «приправы» и другие, гораздо менее изученные «способности», которые здорово помогут не только у плиты, но и в гараже.
Например, немногие уже помнят, что остатки от наклейки проще всего убрать именно «пищевым» маслом: покрытый остатками картинки и клея участок нужно обработать «подсолнечным», дать минут 5—7 на впитывание, а после просто убрать всю грязь ветошью. Ничего сложного, дорогостоящего или профессионального — просто народный опыт.
Профессиональные водители, которые каждую зиму страдают от мокрой обуви — снег и грязь все равно образуют лужу, сколько газет и ковриков не клади — испокон веков натирали туфли подсолнечным маслом, придавая им влагостойкости. Пусть и недолго держится такая «защита», однако и стоит она копейки, да и нанесение много времени не займет — хоть каждый день делай. Есть у растительного масла и другие интересные для водителей и автовладельцев свойства.
Так, смешанное с лимонной кислотой, оно способно быстро и фактически бесплатно вернуть былой блеск автомобильному пластику, «рояльному лаку» и даже деревянным вставкам. Нужно лишь смешать два компонента в равной пропорции, брызнуть пару капель на тряпку да натереть поверхность.
Тоже самое можно сказать и про обработку кожи: во-первых, растительное масло способно восстанавливать и продлевать жизнь креслам и вставкам, реанимируя былой блеск и приятный оттенок. Во-вторых, таким нехитрым, «пищевым» препаратом, которое точно не вызовет ни аллергии, ни сыпи, можно убрать следы детского ланча и даже прилипшую жвачку — нужно лишь намазать маслом пострадавший участок сиденья и через пять-десять минут убрать «стиморол» простой тряпкой без следов и разочарований.
Также многие, наверняка, помнят, что много лет назад масляную краску, которой всей семьей красили забор и дачный дом, а также гаражные ворота, убирали не растворителем или уайт-спиритом, а именно растительным маслом. Ведь этот способ гораздо менее вреден для кожи рук и ногтей.
Опыт — не только сын ошибок трудных, но весомый вклад в экономию семейного бюджета, а также настоящее семейное достояние, которое можно и нужно передавать по наследству. Ведь современные средства не столько дороже, сколько не всегда доступны и применимы, а методики родителей, бабушек и дедушек позволяют справиться с задачей быстрее и прямо сейчас.