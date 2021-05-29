Для чего водители используют подсолнечное масло в автомобиле

Растительное масло по умолчанию пригодится на кухне, поможет яичнице не пригореть, а квашенной капусте обрести особую привлекательность. Хозяйки со стажем так же вспомнят, что подсолнечным маслом запросто можно «оживить» закисшую «молнию» на сумке и победить засор в раковине. Однако есть у этой «приправы» и другие, гораздо менее изученные «способности», которые здорово помогут не только у плиты, но и в гараже.

Например, немногие уже помнят, что остатки от наклейки проще всего убрать именно «пищевым» маслом: покрытый остатками картинки и клея участок нужно обработать «подсолнечным», дать минут 5—7 на впитывание, а после просто убрать всю грязь ветошью. Ничего сложного, дорогостоящего или профессионального — просто народный опыт.

Профессиональные водители, которые каждую зиму страдают от мокрой обуви — снег и грязь все равно образуют лужу, сколько газет и ковриков не клади — испокон веков натирали туфли подсолнечным маслом, придавая им влагостойкости. Пусть и недолго держится такая «защита», однако и стоит она копейки, да и нанесение много времени не займет — хоть каждый день делай. Есть у растительного масла и другие интересные для водителей и автовладельцев свойства.