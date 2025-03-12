Эксперт оценил возможность возобновления официальных поставок автозапчастей в РФ

Ушедшие из России на волне санкционного противостояния гранды мирового автопрома оставили после себя громадный парк регулярно используемых и, увы, стареющих транспортных средств, нуждающихся в адекватной технической поддержке. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как отечественные СТО справляются сегодня с обслуживанием иномарок так называемых приличных брендов, как обеспечивают наличие запчастей и стоит ли ждать скорого возобновления официальных поставок компонентов и услуг покинувших страну брендов.

Поведение зарубежных концернов на нашем рынке в плане обеспечения запчастями и обслуживания стало продолжением их позиции относительно активности в России в целом. То есть — никаких официальных поставок. Более того, Mercedes-Benz, например, летом 2023-го закрыл бывшим российским партнерам-дилерам доступ к своим электронным базам и сервисам. Но сейчас, когда оживилась дискуссия о возможности скорой отмены или, по крайней мере, заметного ослабления антироссийских рестрикций, возникают закономерные вопросы — как отечественные автосервисы обходят подобные ограничения и каковы шансы, что проблема будет решена?

Серьезные барьеры в обслуживания авто в России в некоторых сегментах выстроили, увы, все зарубежные автоконцерны, сетует директор сети автосервисов Caready Лев Родионов. На центральном уровне IT-поддержка приостановлена у ведущих немецких производителей, включая не только Mercedes-Benz, но и Porsche, и Volkswagen и всех остальных. Более того, аналогичные ограничения затронули другие отрасли. На уровне конечных пользователей полностью прекращена поддержка целого ряда офисных программ — не работают ни Zoom, ни Microsoft Teams, ни другие подобные сервисы.

Но СТО научились обходить препоны, выстроенные зарубежными «партнерами», отмечает эксперт. Доступ к необходимым IT-продуктам осуществляется через дилеров в других странах. Конкретные механизмы носят индивидуальный характер, у каждой компании они свои. Правда, мало кто из участников рынка готов, по замечанию Родионова, раскрывать их добровольно: подобная информация является крайне чувствительной.

Фото globallookpress.com

Дело в том, что первая группа ограничений, которые вынуждены соблюдать европейские компании, вытекают из законодательства ЕС. А их несоблюдение влечет за собой юридическую ответственность, вплоть до уголовной, указывает гендиректор Caready. Но что интересно: есть еще и вторая группа санкций — инициированных самими компаниями и не связанных напрямую с законодательными ограничениями.

То есть у российских игроков есть более чем достаточные основания хранить в секрете конкретные способы обхода искусственных барьеров. Эти механизмы стали их уникальным конкурентным преимуществом. По уточнению эксперта, доступ к базам данных, различному программному обеспечению и приостановка их поддержки относятся к первой группе, и она была прекращена в рамках 12-го пакета санкций.

— Возобновление IT-поддержки возможно только в случае изменения санкционной политики ЕС на законодательном уровне. Мы все видели, что процесс принятия санкций на правовом уровне занял определенное время. Соответственно, их отмена также вряд ли произойдет мгновенно, а на данный момент нет и признаков улучшения ситуации для России. Но даже после возможного анонса изменений, по моему мнению, может потребоваться несколько месяцев на восстановление работы сервисов, — комментирует Родионов.

При этом он считает маловероятным, что компании начнут именно с восстановления доступа к IT-решениям, поскольку как раз это связано с изменением правовых актов. Прозрачных механизмов выхода из санкционных списков нет. А за волевым решением о снятии ограничений последует характерная для Европы длительная бюрократическая процедура по разработке и реализации процесса.

Фото globallookpress.com

— Скорее всего, вначале произойдет возвращение полного спектра оригинальных запасных частей, — допускает собеседник портала «АвтоВзгляд». Если внутри самих производителей будет принято решение о возобновлении поставок, логистические цепочки могут наладиться в короткие сроки. И только затем последует восстановление инфраструктуры в сегменте IT, на что уйдут месяцы.

Свою роль, по мнению Родионова, должен сыграть и тот факт, что не все производители запчастей полностью ушли с российского рынка. Часть из них продолжает поставку ограниченного списка деталей. А это налаженные бизнес-процессы, действующие контакты с пулом логистических и страховых компаний. И в случае позитивного сценария задача увеличения номенклатуры оригинальных запасных частей будет оперативно решена, считает эксперт.

Более того, теоретически вполне вероятно и снижение цен на запчасти — благодаря упрощению логистических цепочек может уменьшиться их стоимость. Впрочем, как показывает практика, цены в России редко снижаются вообще, замечает гендиректор Caready. Стоит учитывать, что процесс возобновления прямых поставок, ведущий к снижению себестоимости, будет постепенным и может оказаться нивелирован другими рыночными факторами, прежде всего — инфляцией.