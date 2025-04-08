Почему автослесари часто выполняют лишь частичную замену масла в АКП

Автоматические коробки передач (АКП) — агрегаты, требующие качественного сервиса для обеспечения их долговечности и надежности. Одним из ключевых моментов такого обслуживания является замена трансмиссионной жидкости. При этом, однако, многие мастера часто рекомендуют делать ее частичную замену, а не полную. Портал «АвтоВзгляд» разобрался в нюансах этой технической процедуры.

Современная автоматическая коробка передач автомобиля состоит из множества различных компонентов, включая высокотехнологичные микронасосы, гидроклапаны и фрикционные диски. Все эти детали постоянно взаимодействуют друг с другом в гидросистеме АКП, а потому состояние применяемой в ней «трансмиссионки» напрямую влияет на их работу.

Понятное дело, что последняя, как всякий технический продукт, имеет свой срок службы, по истечении которого отработавшую жижу следует заменить. А вот тут есть нюансы, так как процедуру эту можно выполнять двумя способами.

Первый вариант предполагает полное удаление масла из АКП с последующей заливкой нового продукта. Собственно, именно так и поступают мастера при ремонте или полной переборке «коробки». Тоже самое делают и в ситуациях, когда в сервис привозят машину, реальный эксплуатационный ресурс которой не вызывает сомнений. В противном случает при полной замене жидкости существует риск повреждения узлов агрегата.

Фото aston1936.com

Связано это с отложениями и шламом, которые со временем накапливаются на внутренних поверхностях «автомата». Из-за химического воздействия большого объема нового масла они могут отслоиться от стенок АКП и попасть в каналы гидросистемы.

Что однозначно спровоцирует появление серьезных дефектов, вплоть до поломки отдельных ее узлов. Так вот, чтобы исключить подобное, практикуется второй способ — частичная замена гидравлической жидкости.

В этом случае сливается, например, лишь половина объема АКП и заливается такое же количество свежего масла. Такой щадящий подход намного снижает риск возникновения отмеченных выше повреждений. Правда, при частичном варианте для гарантированного обновления всей смазки в «автомате» такую процедуру рекомендуется делать дважды с интервалом в 5-7 тыс. км пробега.

Как видим, частичная замена рабочей жидкости в автоматических коробках передач — это не просто альтернатива полной замене, а продуманный подход к обслуживанию автоматической трансмиссии. Он позволяет минимизировать риски и поддерживать ее высокое качество работы.

Фото производителя.

Ключевым же моментом при частичной замене масла в АКП является правильный его подбор. Эта тема сегодня актуальна как никогда, учитывая ту непростую ситуацию с поставками для многих иномарок расходников и технических жидкостей, что сложилась на нашем рынке после начала известных событий.

Справедливости ради отметим, что за последние два года ряду российских предприятий удалось наладить производство автомобильных масел, ни в чем не уступающим по своим свойствам западным аналогам.

Как пример тут можно привести отечественную продукцию бренда ReinWell. Сегодня в ее ассортименте есть и различные типы гидравлических масел для автоматических трансмиссий. Так, в частности, совсем недавно бренд запустил в производство еще одну востребованную позицию для импортных АКП — новое синтетическое трансмиссионное масло серии Gerol DSG DCT.

Состав специально разрабатывался под требования роботизированных коробок передач с двойным сцеплением (DSG). Новинка универсальна по применению и подходит в том числе для ряда АКП последних поколений, в конструкции которых предусмотрен так называемый общий масляный картер.