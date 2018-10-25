Какие автозапчасти и «расходники» подделывают чаще всего

Как правило, для мошенников выгоднее всего подделывать самый ходовой товар, который не залеживается на прилавке. Следовательно, у них всегда будут пользоваться спросом прежде всего расходные материалы. Львиная доля «липовых» автозапчастей штампуется в Китае и других странах Юго-Восточной Азии. Под видом изделий от известных брендов с безупречной репутацией предлагаются дешевки, при изготовлении которых сэкономлено на всем, чем только можно. Самое печальное, что фальшивки нередко встречаются даже у крупных оптовиков, а использовать такие «расходники», в том числе моторнные масла и прочие рабочие жидкости, порой крайне небезопасно.

Моторное масло

Ничто так не убьет двигатель, как некачественное моторное масло, и ошибиться в выборе этого расходного материала непростительно, хоть и очень легко. Ведь именно этот товар подделывают чаще всего. При его покупке ситуация усугубляется еще и тем, что визуально определить качество жидкости практически невозможно. Признаки подделки остается искать только на канистре, хотя для неподготовленного автолюбителя это тоже не так просто. Выход только один — приобретать моторное масло исключительно у официального дилера.