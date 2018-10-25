Какие автозапчасти и «расходники» подделывают чаще всего

Бесспорно, каждый автовладелец заинтересован в том, чтобы его автомобиль служил долго и верно, и крайне важно при ремонте и замене расходных материалов использовать качественные комплектующие. Однако наш рынок наводнили автозапчасти сомнительного происхождения, поэтому портал «АвтоВзгляд» выяснил, какие детали и «расходники» чаще всего подделывают.
Как правило, для мошенников выгоднее всего подделывать самый ходовой товар, который не залеживается на прилавке. Следовательно, у них всегда будут пользоваться спросом прежде всего расходные материалы. Львиная доля «липовых» автозапчастей штампуется в Китае и других странах Юго-Восточной Азии. Под видом изделий от известных брендов с безупречной репутацией предлагаются дешевки, при изготовлении которых сэкономлено на всем, чем только можно. Самое печальное, что фальшивки нередко встречаются даже у крупных оптовиков, а использовать такие «расходники», в том числе моторнные масла и прочие рабочие жидкости, порой крайне небезопасно.
Моторное масло
Ничто так не убьет двигатель, как некачественное моторное масло, и ошибиться в выборе этого расходного материала непростительно, хоть и очень легко. Ведь именно этот товар подделывают чаще всего. При его покупке ситуация усугубляется еще и тем, что визуально определить качество жидкости практически невозможно. Признаки подделки остается искать только на канистре, хотя для неподготовленного автолюбителя это тоже не так просто. Выход только один — приобретать моторное масло исключительно у официального дилера.
Фильтры
Как привило, активно подделываются фильтры самых разных систем — масляные, воздушные, топливные, салонные. Мошенникам выгодно имитировать дорогие изделия только топовых брендов, и это касается других фальшивых «расходников». Чаще всего подделанные фильтры можно отличить от оригинальных по некачественной упаковке и нечеткому штампу, небрежно нанесенному на деталь. У таких изделий ни фильтрующие элементы, ни корпус не обладают необходимыми свойствами, так что пользоваться ими крайне опасно для вашего авто.
Свечи зажигания
«Липовые» свечи зажигания на российском рынке автозапчастей также встречаются довольно часто. Кроме некачественной полиграфии на упаковке, подделка выдаст себя по целому ряду признаков. Чаще всего несложно заметить криво стоящие электроды неправильной цилиндрической формы, резьбу со сколами, маркировку, которую можно соскоблить. Кроме того, у большинства изделий топовых брендов уплотнительное кольцо с корпуса не снимается, в то время, как в поддельных свечах оно свободно откручивается.
Лампы
Ксеноновые или галогеновые лампы сомнительного происхождения недолговечны и не обладают достаточной яркостью. К тому же подделка может спровоцировать выход из строя линзы и отражателя фары, которые обычно сильно нагреваюся из-за некачественного кварцевого стекла. Настоящее изделие всегда имеет цоколь ровной формы без заусенцев и следов шлифовки, а стеклянная колба должна быть закреплена ровно и строго перпендикулярно к корпусу.