Три расхожих заблуждения о развал-схождении колес

Даже те автовладельцы, кто по жизни с техникой только на «вы», вынуждены иметь хотя бы отдаленное представление о характере профилактических работ, которые периодически требуется проводить с машиной. Ведь речь идет не только о здоровье «железного коня», но и о безопасности самого водителя и его пассажиров. Например, о такой важной процедуре, как регулировка углов развал-схождения колес, среди автомобилистов ходит много разных мифов, самые распространенные из которых развенчал портал «АвтоВзгляд».
Все четыре колеса на автомобиле должны быть установлены под определенным углом. Если мы посмотрим на машину спереди или сзади и увидим, что колеса расположены не строго параллельно друг-другу, а под значительным углом, то у них не отрегулирован развал. А если посмотреть на машину сверху и заметить аналогичную неровность, то очевидно, что у колес нарушено схождение.
Правильная настройка углов установки колес, что в обиходе и называется «развал-схождением», обеспечивает при движении автомобиля оптимальный контакт шины с поверхностью дороги. От этого зависит не только преждевременный износ «резины», но самое главное — устойчивость машины и ее управляемость, а следовательно — безопасность дорожного движения.
Миф 1: раз в сезон
Не верьте официальным сайтам автосревисов, которые рекомендуют регулировать развал-схождение строго раз в сезон. Чем чаще к ним будут обращаться клиенты, тем им выгодней. Но это имеет смысл только в одном случае — когда у летних и зимних колес разный размер. Например, если летом ваш автомобиль обут в низкопрофильные 19-дюймовые шины, а зимой — в практичные 17-дюймовые, вам действительно придется тратиться на развал-схождение раз в межсезонье. А при одинаковых размерах сезонных покрышек регулировать углы необязательно.
Миф 2: самостоятельная настройка
Многим приходилось слышать байки, как водители старшего поколения в советские времена умудрялись своими силами настраивать углы установки колес у своих «ласточек». Но речь в таких случаях идет о «Жигулях» или старинных иномарках с простой подвеской.
Самостоятельно сделать развал-схождение в современных машинах где-нибудь в гараже у подавляющего большинства автовладельцев не получится. Для этого требуется специальное оборудование и умение им пользоваться, поэтому лучше не экономить на такой процедуре и не отдавать машину всякого рода гаражным мастерам. К тому же не стоит забывать, что перед регулировкой рекомендуется пройти полноценную диагностику подвески.
Миф 3: идеальная настройка — 0 градусов
Как уверяют эксперты, «нулевой» угол развала обеспечивает максимальное пятно контакта колеса с дорогой только в положении руль прямо. То есть в этом случае на прямой траектории машина управляется оптимально. Однако при повороте колесо наклоняется на несколько градусов, пятно контакта уменьшается, и складывается противоположный эффект: машина уже менее устойчива и хуже тормозит. Так что идеальные углы колес на «легковушках» действительно близки к нулю, но редко, когда совпадают с этим параметром.
Для каждой конкретной модели размеры рассчитываются отдельно в зависимости от ее массы, габаритов, технических характеристик двигателя, подвески, тормозной системы, предполагаемых режимов эксплуатации автомобиля и многого другого.
В программное обеспечение специального компьютерного оборудования для регулировки развала-схождения заложены заводские параметры определенных моделей, и мастеру остается выбрать нужные настройки.
Когда необходима регулировка
Самым распространенным признаком неотрегулированного развал-схождения считаются неравномерно стертые шины с наружной или внутренней стороны. Обычно это сопровождается следующим явлением: во время движения по ровной дороге машина «рыскает» или ее тянет в сторону, несмотря на то, что руль удерживается в прямом положении. В случае торможения автомобиль также заметно уводит в бок или даже заносит. Иногда при поворотах руль тяжелеет и требует дополнительного усилия. Все это можно считать явными сигналами для необходимости проверить у специалистов настройки угла колес.
Кроме того, регулировка развал-схождения требуется после замены рулевых тяг или наконечников, стоек стабилизатора, рычагов, ступичных или опорных подшипников, шаровых опор или после любого другого ремонта ходовой части, затрагивающего эти узлы.