Три расхожих заблуждения о развал-схождении колес

Все четыре колеса на автомобиле должны быть установлены под определенным углом. Если мы посмотрим на машину спереди или сзади и увидим, что колеса расположены не строго параллельно друг-другу, а под значительным углом, то у них не отрегулирован развал. А если посмотреть на машину сверху и заметить аналогичную неровность, то очевидно, что у колес нарушено схождение.

Правильная настройка углов установки колес, что в обиходе и называется «развал-схождением», обеспечивает при движении автомобиля оптимальный контакт шины с поверхностью дороги. От этого зависит не только преждевременный износ «резины», но самое главное — устойчивость машины и ее управляемость, а следовательно — безопасность дорожного движения.

Миф 1: раз в сезон

Не верьте официальным сайтам автосревисов, которые рекомендуют регулировать развал-схождение строго раз в сезон. Чем чаще к ним будут обращаться клиенты, тем им выгодней. Но это имеет смысл только в одном случае — когда у летних и зимних колес разный размер. Например, если летом ваш автомобиль обут в низкопрофильные 19-дюймовые шины, а зимой — в практичные 17-дюймовые, вам действительно придется тратиться на развал-схождение раз в межсезонье. А при одинаковых размерах сезонных покрышек регулировать углы необязательно.