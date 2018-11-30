5 проблем с машиной, которые водитель должен уметь решать самостоятельно

В советские времена многие автовладельцы могли легко и непринужденно поменять в своей машине моторное масло, любые фильтры, свечи, тормозные колодки, шаровые опоры, рулевые наконечники, а также прочие детали, узлы и даже агрегаты. Сейчас при любом насморке дорогой «ласточки» большинство автовладельцев спешат в автосервис, и правильно делают — диагностировать и лечить их должны только специалисты. Однако, как ни крути, любой современный водитель вынужден освоить необходимый минимум навыков, без которых ему лучше не садиться за руль.

Замена колеса

Представьте ситуацию, что вдалеке от дома, на безлюдной дороге у вас пробило колесо, а вы по жизни убежденный гуманитарий, труженик интеллектуального фронта и сознательный белоручка в быту. Но неужели даже при таких раскладах вы будете ждать техпомощь? Конечно нет, тем более, что совсем несложно понять принцип работы домкрата и научиться орудовать баллонным ключом.