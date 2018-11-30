5 проблем с машиной, которые водитель должен уметь решать самостоятельно

Правила дорожного движения возлагают на водителя большое количество обязанностей, за исполнение которых он несет строгую ответственность перед законом. При этом ПДД не принуждают его к доскональным знаниям технических нюансов автомобиля. Впрочем, существует ряд вопросов по этой части, которые должен уметь решать самостоятельно каждый автовладелец.
В советские времена многие автовладельцы могли легко и непринужденно поменять в своей машине моторное масло, любые фильтры, свечи, тормозные колодки, шаровые опоры, рулевые наконечники, а также прочие детали, узлы и даже агрегаты. Сейчас при любом насморке дорогой «ласточки» большинство автовладельцев спешат в автосервис, и правильно делают — диагностировать и лечить их должны только специалисты. Однако, как ни крути, любой современный водитель вынужден освоить необходимый минимум навыков, без которых ему лучше не садиться за руль.
Замена колеса
Представьте ситуацию, что вдалеке от дома, на безлюдной дороге у вас пробило колесо, а вы по жизни убежденный гуманитарий, труженик интеллектуального фронта и сознательный белоручка в быту. Но неужели даже при таких раскладах вы будете ждать техпомощь? Конечно нет, тем более, что совсем несложно понять принцип работы домкрата и научиться орудовать баллонным ключом.
Подкачка шин
Насос — также не слишком сложный прибор, чтобы научиться контролировать давление в шинах. Ведь сдутое колесо — серьезная проблема в пути, которую каждый водитель обязан решать на месте. И не важно, пользуйтесь ли вы старинной ножной «лягушкой» или электрическим компрессором. И не забывайте допустимые параметры внутреннего давления в покрышках.
«Прикуривание»
Не все аккумуляторы в состоянии выдержать лютые морозы, поэтому зачастую по утрам их приходится приводить в чувство. Для этого каждому водителю необходимо знать, что такое «стартер-кабели» или, как их называют в народе — «провода для прикуривания». Кроме того, следует иметь представление, как выглядит аккумулятор, в каком месте под капотом он находится, и где у него расположены плюсовая и минусовая клеммы. Только в этом случае у вас есть шанс реанимировать свое авто, «прикурив» от соседской машины.
Чтобы ездить с чистым лобовым стеклом, необходимо регулярно заливать «незамерзайку» в бачок омывателя. Для этого каждый водитель должен, как минимум, уметь отличить его от емкости с тормозной жидкостью. Остальное — дело техники. Главное не промахнуться мимо нужной горловины.
Заправка топлива
Пустой бак — тоже проблема, которую нужно решать заблаговременно. Как показывает практика, далеко не все автовладельцы хорошо помнят порядок необходимых действий на АЗС, и об этом свидетельствует большое количество комичных роликов в Интернете. Главное, раз и навсегда освоить это мастерство и никогда не забывать, что у каждого пистолета имеется курок. Даже если речь идет о бензоколонке…