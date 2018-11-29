Поклонники УАЗ разочаровались в некогда популярной модели марки

В прошлом месяце «японец» разошелся тиражом в 305 экземпляров, показав рост в 2%. Причем Hilux сменил на вершине пьедестала УАЗ «Пикап», который в этот раз занял вторую строчку. «Россиянин» пришелся по вкусу 279 покупателям, сократив объемы сбыта на 54,3%. Третье место досталось Mitsubishi L200 с показателем в 223 автомобиля (+4,2%).

Между тем, по статистике продаж с начала года, первое место занимает все же UAZ Pickup (2953 штуки). За ним следует Hilux (2454 авто) и Mitsubishi L200 (2409 машин).

Стоит напомнить, что, к примеру, в августе ситуация на рынке пикапов складывалась совершенно иначе: тогда продажи составили 1000 новых автомобилей с положительной динамикой в 41,6%, сообщает агентство «Автостат».

Кстати, самым крупным сегментом по сбыту в РФ значится SUV. За прошедший месяц у нас реализовали около 65 700 внедорожников и кроссоверов, что занимает 44% от общего объема.