Самые опасные участки дорог, где автомобиль может заглохнуть

МАГИСТРАЛИ БЕДЫ

На любой дороге с оживленным движением это крайне опасно, а усугубит ситуацию плохая видимость в связи с погодными условиями и темное время суток. Все это грозит страшной аварией с многочисленными жертвами.

Обычно заглохший на ходу автомобиль еще некоторое время продолжает двигаться по инерции, поэтому почти всегда можно осторожно вырулить на обочину. Главное — не трогать зажигание, иначе заблокируется руль. Не забудьте сразу же включить аварийную сигнализацию. При вынужденной остановке вне населенных пунктов на проезжей части или обочине водитель должен одеть светоотражающий жилет.

Это надо сделать прежде, чем выставлять знак аварийной остановки. Напомним, что в населенных пунктах он должен находиться на расстоянии не менее 15 м от транспортного средства, а за городом — не менее 30 м. Необходимо срочно вызвать эвакуатор, сообщив ему координаты сломанной машины, а затем по возможности поймать попутку и доехать до ближайшего безопасного места — например, до АЗС, где можно спокойно дождаться приезда автопогрузчика.