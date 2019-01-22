Самые опасные участки дорог, где автомобиль может заглохнуть

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Ситуация, когда машину внезапно разбивает паралич, и она отказывается ехать дальше, сама по себе малоприятная и удручающая. Но иногда это случается в зонах особого риска, где несанкционированная остановка чревата самыми печальными последствиями. В каких местах она крайне нежелательна, и что необходимо делать в таких ситуациях, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

МАГИСТРАЛИ БЕДЫ

На любой дороге с оживленным движением это крайне опасно, а усугубит ситуацию плохая видимость в связи с погодными условиями и темное время суток. Все это грозит страшной аварией с многочисленными жертвами.

Обычно заглохший на ходу автомобиль еще некоторое время продолжает двигаться по инерции, поэтому почти всегда можно осторожно вырулить на обочину. Главное — не трогать зажигание, иначе заблокируется руль. Не забудьте сразу же включить аварийную сигнализацию. При вынужденной остановке вне населенных пунктов на проезжей части или обочине водитель должен одеть светоотражающий жилет.

Это надо сделать прежде, чем выставлять знак аварийной остановки. Напомним, что в населенных пунктах он должен находиться на расстоянии не менее 15 м от транспортного средства, а за городом — не менее 30 м. Необходимо срочно вызвать эвакуатор, сообщив ему координаты сломанной машины, а затем по возможности поймать попутку и доехать до ближайшего безопасного места — например, до АЗС, где можно спокойно дождаться приезда автопогрузчика.

ПЕРЕСЕЧЕНКА

Еще один совсем неблагоприятный фактор — если заглохшая машина встала в месте, которое на трассе плохо просматривается: например, за изгибом дороги или за холмом на спуске. В этом случае необходимо выставить знак аварийной остановки как можно дальше, чтоб участники движения заблаговременно сошли с вашей полосы. В то же время, имейте в виду, что любое передвижение пешком при таких обстоятельствах крайне опасно, поэтому делайте все быстро и внимательно следите за ситуацией вокруг.

Тоннель

Тоннель также считается зоной повышенного риска для всех участников движения, поэтому особенно опасно, если заглохшая машина не дотянула до аварийного кармана. В глубоких тоннелях даже в теплый сезон температура может опускаться до минус двух градусов. По этой причине на асфальтовом покрытии не исключено образование ледяной корки, затрудняющей торможение автомобилей, на пути которых находится препятствие. К тому же в тоннелях, как правило, более узкие полосы.

Нельзя также не учитывать и психологическую реакцию на пребывание в темном замкнутом пространстве в условиях повышенной загазованности. Напомним, что, например, аварийные выходы в Лефортовском тоннеле расположены через каждые 90 метров — всего их 24.

Спуск с моста или эстакады

Самый опасный участок моста и эстакады для несанкционированной остановки — склон, поскольку в этом месте автомобиль может хуже просматриваться для других участников движения и к тому же на спуске сложнее тормозить.

При этом самое страшное заключается в том, что на любом мосту, эстакаде и путепроводе лед встречается гораздо чаще, чем в других местах. Температура асфальта здесь, как правило, ниже, чем на обычном полотне, проложенном по земле. В отличие от почвы, металлические пролетные конструкции и арматурный «скелет» внутри мостовых сооружений обладают наименьшей теплоотдачей, в результате чего при перепаде температур переохлаждение дорожного покрытия здесь происходит быстрее.

Глухая загородная дорога

Проблемы совсем другого характера вас застигнут, если машина заглохла вдали от цивилизации на незнакомой пустынной загородной трассе. «АвтоВзгляд» уже писал, что модули ЭРА-ГЛОНАСС массово отказываются работать в автомобилях, поэтому не всегда в экстренных ситуациях стоит на них расситывать.

При этом зон недосягаемости сотовой сети в России до сих пор предостаточно. Если в подобных обстоятельствах долго не будет попуток, то зимой вашим главным врагом станет мороз. Вы можете согреться, если пойдете вдоль дороги до ближайшего населенного пункта, либо вам придется разводить костер на обочине, а когда догорит последняя покрышка, поридется строить снежную нору.

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22 января 2019
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