«Незамерзайка» замерзла в бачке стеклоомывателя: что делать

Даже если вы купили совершенно легальную дорогую «незамерзайку», это не гарантирует, что она самым предательским образом не превратится в камень при температуре на улице ниже каких-то −15ºС. Как устранить проблему?
Если вы морозным вечером, возвращаясь на машине с работы, видите, что при включении стеклоомывателя из форсунок текут струйки густеющей жижи, знайте: на утро «незамерзайка» в бачке омывателя превратится в комок льда. Ждать, когда наступит весна или хотя бы оттепель — явно не лучший вариант. Что делать автовладельцу, столкнувшемуся с проблемой замерзшего бачка омывателя?
В подобной ситуации иногда есть надежда, что замерзла не вся жижа в бачке, а только в форсунках. Бывает, что из остающейся там жидкости испаряется часть спирта. Тем самым снижается ее стойкость к замерзанию и она превращается в лед. Можно попытаться убрать его из форсунок чем-то вроде иголки. Изредка такой меры бывает достаточно.
Но чаще ледяная проблема распространяется и на бачок системы омывания тоже. Первая мысль — отогнать машину в теплый гараж или на подземную парковку, где через несколько часов все в ней оттает и появится возможность залить заведомо более морозостойкую жидкость.
В большинстве случаев такой рецепт неприемлем.
Обычно либо времени на это нет, либо теплые парковки поблизости отсутствуют.
Как вариант, если в хозяйстве у вас чисто случайно завалялась пара литров медицинского спирта, можно залить их в бачок. Алкоголь «растопит» там лед. И если в трубках системы омывания не имеется ледяных «тромбов», ею вполне можно будет пользоваться.
Кроме того, спирт будет практически бесполезен, если замерзшая «незамерзайка» заполняла бачок полностью. Нам просто некуда будет заливать «реанимационную жидкость».
Поэтому самый радикальный способ победить замерзшую систему стеклоочистки подразумевает использование возможностей ближайшей автомойки. Там мы открываем капот и просим сотрудника всунуть шланг с теплой водой как можно глубже в недра заливной горловины стеклоомывателя. И пустить воду. Особо сильного напора не требуется. Достаточно быстро лед будет размыт и так. Как только это произойдет, следует немедленно и полностью выбрызгать все содержимое бачка через форсунки и залить в него жидкость, в чьей стойкости к морозу вы уверены на 100%.