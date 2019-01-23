«Незамерзайка» замерзла в бачке стеклоомывателя: что делать

Если вы морозным вечером, возвращаясь на машине с работы, видите, что при включении стеклоомывателя из форсунок текут струйки густеющей жижи, знайте: на утро «незамерзайка» в бачке омывателя превратится в комок льда. Ждать, когда наступит весна или хотя бы оттепель — явно не лучший вариант. Что делать автовладельцу, столкнувшемуся с проблемой замерзшего бачка омывателя?

В подобной ситуации иногда есть надежда, что замерзла не вся жижа в бачке, а только в форсунках. Бывает, что из остающейся там жидкости испаряется часть спирта. Тем самым снижается ее стойкость к замерзанию и она превращается в лед. Можно попытаться убрать его из форсунок чем-то вроде иголки. Изредка такой меры бывает достаточно.

Но чаще ледяная проблема распространяется и на бачок системы омывания тоже. Первая мысль — отогнать машину в теплый гараж или на подземную парковку, где через несколько часов все в ней оттает и появится возможность залить заведомо более морозостойкую жидкость.

В большинстве случаев такой рецепт неприемлем.