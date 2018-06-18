Почему летом необходимо применять концентраты для бачка омывателя автомобиля

Наши эксперты провели сравнительное тестирование различных типов концентратов, предназначенных для быстрого приготовления своими руками летних стеклоомывающих жидкостей. Использование подобных продуктов не только экономит приличные деньги, но и не приводит к поломке стеклоочистителя.

Ведь от обычной воды, особенно если она жесткая, страдает гидронасос, установленный в бачке автомобильного омывателя. Дело в том, что его крыльчатка рассчитана на работу со специально подготовленными стеклоомывающими жидкостями, которые содержат компоненты, выполняющими роль смазки. В обычной воде таких компонентов попросту нет, поэтому если вы регулярно ее используете, не стоит удивляться, что в один самый неподходящий момент момент насос бачка омывателя либо заклинит, либо попросту перегорит. Но и в том, и в другом случае последствия будут одинаковы — жидкость на стекло подаваться уже не будет.