Почему летом необходимо применять концентраты для бачка омывателя автомобиля

Летом большинство автолюбителей отказывается от применения специальных моющих жидкостей лобового стекла из-за их дороговизны, и заливают в бачок омывателя обыкновенную воду из-под крана. Но в результате подобных действий механизм стеклоочистителя может сломаться в любой момент. А в дальнем автопутешествии (да и при коротком выезде на дачу) это может стать серьезной проблемой. Как сэкономить на качественной омывайке, но и отказаться от простой воды в бачке, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Наши эксперты провели сравнительное тестирование различных типов концентратов, предназначенных для быстрого приготовления своими руками летних стеклоомывающих жидкостей. Использование подобных продуктов не только экономит приличные деньги, но и не приводит к поломке стеклоочистителя.
Ведь от обычной воды, особенно если она жесткая, страдает гидронасос, установленный в бачке автомобильного омывателя. Дело в том, что его крыльчатка рассчитана на работу со специально подготовленными стеклоомывающими жидкостями, которые содержат компоненты, выполняющими роль смазки. В обычной воде таких компонентов попросту нет, поэтому если вы регулярно ее используете, не стоит удивляться, что в один самый неподходящий момент момент насос бачка омывателя либо заклинит, либо попросту перегорит. Но и в том, и в другом случае последствия будут одинаковы — жидкость на стекло подаваться уже не будет.
К слову, применение обычной воды имеет еще один существенный недостаток — она сама по себе плохо чистит ветровое стекло от маслянистых и известковых загрязнений. А они создают на поверхности лобовухи едва различимую невооруженным взглядом пленку с определенной оптической плотностью. В дневное время увидеть ее практически невозможно, а вот в вечерних сумерках и ночью тончайший налет на стекле может навредить. Он ведет к возникновению бликов и переотражений света от уличных фонарей и фар встречных машин, серьезно ухудшающих видимость и утомляющих водителя. Один из наиболее неприятных моментов — эффект полного отражения, когда лобовое стекло вместо прозрачного превращается в «зеркальное», полностью скрывая от водителя дорогу перед машиной.
Удалить подобную грязе-маслянистую пленку может только подготовленная жидкость, содержащая поверхностно-активные моющие вещества и другие необходимые ингредиенты. Очевидно, что все подобные компоненты обязательно должны входить и в состав стеклоомывающего концентрата.
Добавление нужного количества такого концентрата в водопроводную воду позволяет получить более-менее качественный летний стеклоомыватель, способный справиться не только с обычной дорожной грязью, летящей из-под колес других машин, но и с некоторыми органическими загрязнениями типа остатков разбившихся насекомых, растительного клея и т. п. По крайней мере, так утверждают почти все производители.
Всего же для теста эксперты «Автовзгляда» совместно с коллегами изпортала «АвтоПарад» (http://www.autoparad.ru/),закупили девять образцов, представленных продукцией нескольких отечественных и зарубежных брендов (см. фото выше). Исполнение продуктов самое разнообразное — стеклоомывающие концентраты, как видим, могут поставляться в жидком виде (во флаконах самого различного дизайна или в пакетиках), а также в виде таблеток, расфасованных в специальные блистеры. Оценку чистящих свойств стеклоомываек, замешанных на концентратах, мы проводили на основе собственной методики, включающей использование специального загрязнителя. Рецептуру данного состава эксперты раскрывать не стали, но отметили, что среди ее значимых компонентов числятся мел, сажа, машинное масло, некоторые органические добавки.
Вот из этой смеси на заранее определенном участке ветрового стекла автомобиля делалась вертикальная, с фиксированными размерами, полоса контрольного загрязнения, которая затем высушивалась течение 10—15 минут. Подобная процедура выполнялась перед тестированием каждого образца.
Пару слов о том, как проходила подготовка конкретной стеклоомывающей жидкости. Процедура эта несложная — в чистую емкость наливали обычную воду из-под крана, добавляли в нужной пропорции концентрат и немного размешивали. Готовый состав заливали в бачок в небольшом количестве, до полулитра, этого вполне хватало для тестирования. Для чистоты эксперимента емкость предварительно полностью опорожнялась (для полного удаления остатков предыдущей стеклоомывайки) и промывалась небольшим количеством воды. Потом уже в нее заливали испытуемую жидкость, затем прокачивали по системе и давали пару полновесных водных «выстрелов» через форсунки.
К слову, вся эта подготовительная процедура делалась непосредственно перед нанесением контрольного загрязнителя на лобовое стекло. Собственно, уже после этого начинались натурные испытания самой жидкости. Для этого эксперт активировал движение щеток стеклоочистителя в режиме кратковременного срабатывания, удерживая переключатель до того момента, пока поливаемые жидкостью дворники полностью не очищали стекло. Критерием качества очистки служило количество проходов щеток по стеклу до момента полного удаления загрязнителя.
Такая методика испытаний, дополненная оценкой эргономических свойств каждого продукта, позволила четко позиционировать всех участников нынешнего тестирования. Подведение итогов эксперимента начнем с концентратов, которые продемонстрировали лучшие результаты. Это два немецких препарата — «Чистый обзор» бренда Sonax и Scheiben-Reiniger-Super Konzentrat марки Liqui Moly. Жидкости, приготовленные на их основе, обеспечили щеткам наименьшее (не более четырех) количество проходов до полной очистки стекла. Итог — первое место.
К сказанному добавим, что оба этих продукта фасуются в пластиковые емкости, оснащенные оригинальным дозатором. Данный элемент представляет собой особую переходную камеру, стенки которой имеют мерные деления. Такое исполнение флакона позволяет точно отметить нужное количество моющего концентрата, который затем разбавляют водой в соотношении 1:100, добавляя в бачок омывателя. Пользователю достаточно лишь немного сжать пальцами пластиковый баллон — и жидкость тут же поднимется в мерный резервуар до нужной отметки.
Несколько дольше с контрольным загрязнением на стекле боролись моющие составы, занявшие второе место по итогам нашего теста. Один из них готовился на концентрате, выпускаемом в России под американским брендом Hi-Gear, второй — с помощью аналогичного продукта российского производства, суперконцентрата Kerry. Приготовленные с их помощью стеклоомывающие жидкости помогли дворникам за 5—6 проходов полностью удалить контрольные «полоски» с лобового стекла.
В общем-то, и это можно считать неплохим результатом, благо, по эргономическим свойствам один из продуктов (бренд Kerry) мало чем отличается от лидеров. Он также фасуется в пластиковые флаконы, оснащенные переходной дозирующей емкостью. Тогда как по чистящим свойствам жидкостей, выявленным в рамках предложенной экспертами методики, данный концентрат (как и средство от Hi-Gear) уступает победителям.
Почетное третье место досталось еще одному «концентрированному» тандему, уже целиком отечественного производства — препаратам «Лето» бренда Golden Snail и омывателю стекол марки Fill Inn. Моющие жидкости, которые были приготовлены экспертами на их основе, помогли «дворникам» за 6—7 проходов удалить контрольные загрязнения со стекла. Относительно эргономических свойств у «троечников» можно отметить пару «критических» моментов.
Так, у баллончика с концентратом Golden Snail крышка не обеспечивает герметичность флакона (он подтекал), по крайней мере, это было выявлено у образца, участвовавшего в тестировании. У флакона бренда Fill Inn тоже выявился свой, хоть и малозначимый, но недостаток. В частности, баллончик рассчитан для приготовления восьми литров омывателя. Это значит, что, например, на 4л воды надо отмерить полбанки ее содержимого. Однако сам флакон изготовлен из непрозрачного пластика, поэтому узнать, сколько было израсходовано концентрата и сколько его осталось внутри, невозможно. Иначе говоря, отмерять нужное количество препарата придется на глазок.
Оставшиеся три участника теста: пакетированный жидкий концентрат стеклоомывателя марки «Каждый день», а также два оригинальных продукта, изготовленные в виде таблеток (препарат бренда «Хорс» и его аналог марки «Автокомфорт»), однозначно были позиционированы экспертами как аутсайдеры. В первую очередь из-за их очевидных эргономических недостатков. Взять, к примеру, «концентрированные» таблетки. Учитывая специфику применения данных средств, можно предполагать, что при добавлении воды они должны быстро раствориться, чтобы насытить ее моющими компонентами. Однако, как мы убедились на практике, полное растворение каждой из таблеток (причем при температуре 20 С) произойдет не ранее чем через час. Поэтому рассчитывать на то, что после добавления подобной таблетки в бачок стеклоомывателя вы сразу же получите полноценную моющую жидкость, не приходится.
Кстати, приготовленные на их основе стеклоомывайки по своим чистящим свойствам оказались на последнем месте. Чтобы удалить с их помощью контрольные загрязнения стекла, щеткам пришлось сделать не менее восьми проходов. Аналогичный результат был зафиксирован и при использовании жидкости, в которую было добавлено содержимое пакетика «Каждый день». Сам пакетик тоже оказался не в лучшем виде — оказался весь липким от подтекающего содержимого, видимо, упаковка где-то дала слабину.
Подводя итоги, можно констатировать, что основная масса проверенных концентрированных стеклоомывателей со своей задачей справляется — одни лучше, другие хуже. В целом, как видно из результатов нашего тестирования, у каждого продукта в части его применения имеются свои особенности. И данный факт, по мнению экспертов, обязательно стоит учитывать при выборе того или иного препарата.