Чем паленая незамерзайка лучше оригинальной

Уже давно никого не удивляет, что власти, судя по всему, намеренно закрывают глаза на несанкционированную торговлю, поэтому нелегалы благополучно плюют на закон с высокой колокольни и продолжают безнаказанно торговать своим левым товаром. Тем более, что рядовые водители охотно пользуются их услугами, невзирая на все предостережения со стороны экспертов и СМИ. Законы рынка неумолимы — если есть спрос, то будет и предложение.

Низкая цена

В стране, где у большинства граждан в кошельках финансы поют романсы, никогда не будет дефицита клиентов там, где торговля идет по принципу «дешево и сердито». В отличие от изопропилового спирта, применяемого в сертифицированных незамерзайках, нелегалы изготавливают свою жидкость на основе метилового, который почти в три раза дешевле.

К тому же, скорее всего ее разливают гастарбайтеры в гараже, что требует гораздо меньше затрат, чем отлаженное конвейерное производство на официальном заводе с квалицированным персоналом. В итоге паленая жидкость обычно дешевле легальной в несколько раз.