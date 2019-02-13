Чем паленая незамерзайка лучше оригинальной

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Как известно, нелегальная торговля товаром без сертификата у нас запрещена законом. Про низкий уровень качества «левой» незамерзающей жидкости наверняка приходилось слышать всем водителям. При этом ежегодно с наступлением холодного сезона обочины российских дорог в открытую оккупируют армии торговцев самопальным чистящим средством.
Иван Флягин

Уже давно никого не удивляет, что власти, судя по всему, намеренно закрывают глаза на несанкционированную торговлю, поэтому нелегалы благополучно плюют на закон с высокой колокольни и продолжают безнаказанно торговать своим левым товаром. Тем более, что рядовые водители охотно пользуются их услугами, невзирая на все предостережения со стороны экспертов и СМИ. Законы рынка неумолимы — если есть спрос, то будет и предложение.

Низкая цена

В стране, где у большинства граждан в кошельках финансы поют романсы, никогда не будет дефицита клиентов там, где торговля идет по принципу «дешево и сердито». В отличие от изопропилового спирта, применяемого в сертифицированных незамерзайках, нелегалы изготавливают свою жидкость на основе метилового, который почти в три раза дешевле.

К тому же, скорее всего ее разливают гастарбайтеры в гараже, что требует гораздо меньше затрат, чем отлаженное конвейерное производство на официальном заводе с квалицированным персоналом. В итоге паленая жидкость обычно дешевле легальной в несколько раз.

Легко проверить

Из вышесказанного сразу вытекает логичный вопрос о качестве продукта, а в условиях уличной торговли это совсем легко проверить. Ведь главное необходимое свойство зимнего очистителя стекол — устойчивость к низким температурам. Если торговля ведется на морозе, то прежде, чем покупать товар, всегда можно удостовериться, что в прозрачной бутылке с жидкостью отсутствует лед, и средство сохраняет текучесть.

Конечно, можно предположить, что целый день стоя на морозе, продавец периодически отогревает бутылки в стоящей рядом машине, чтобы жидкость не замерзла, и этого не обнаружил покупатель. Но далеко не всегда торговля ведется рядом с машиной, да и обычно на лотки выкладываются сразу целые обоймы бутылок, и в таких условиях заметить подвох не составляет труда.

Сервис

Бесспорно, для водителя не существует более удобной формы торговли, как лоток на обочине. Единственный недостаток — нельзя расплатиться карточкой по безналичному расчету. Зато всегда можно рассчитывать, что продавец сам зальет средство в бачок омывателя, и рулевому не придется пачкать руки в пасмурную погоду.

Состав и свойства

Продолжая тему качества напомним, что и метанол в нелегальной незамерзайке, и сертифицированный изопропанол имеют один и тот же класс опасности, но при этом последний более вязок, менее текуч и обладает более едким запахом. Так что качество чистящего средство для автомобильных стекол на основе метанола оказывается даже выше, поэтому его широко используют в ряде европейских стран, США и Канаде.

Увы, в России определенная часть наших соотечественников в связи с отсутствием запаха метилового спирта частенько принимала его вовнутрь, обрекая себя на верную смерть. Именно по этой причине указанное вещество запрещено использовать в стеклоомывателях.

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13 февраля 2019
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