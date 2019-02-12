Что делать, если на панели приборов загорелся индикатор подушек безопасности

Система пассивной безопасности (SRS) включает в себя не только всевозможные подушки, «раскиданные» по салону автомобиля, но и модули управления, различные сенсоры, датчики ускорения, преднатяжители ремней, активные подголовники, источники питания, массу соедитительных кабелей, коннекторов для передачи данных в «мозг» машины и так далее. Важно помнить, что индикатор «эирбегов», появившийся на табло, может указывать на неисправность любого из этих элементов.

Лампой подушек безопасности, как и рядом других «ошибок», всегда сопровождается включение зажигания — это норма. Другой вопрос, если по прошествии нескольких секунд она не пропадает или — альтернативный сценарий развития событий — «выскакивает» ни с того, ни с сего во время движения. Наиболее вероятно, компьютер «засек» реальную неисправность.