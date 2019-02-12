Что делать, если на панели приборов загорелся индикатор подушек безопасности

Если на индикатор Check Engine, «выскочивший» на приборную панель, особого внимания водители не обращают, то лампа подушек безопасности — человечек с огромным шаром на коленках — вызывает у многих автомобилистов приступ легкой паники. Что делать, если компьютер вдруг начал сигнализировать о несправности «эирбегов», подскажет портал «АвтоВзгляд».
Система пассивной безопасности (SRS) включает в себя не только всевозможные подушки, «раскиданные» по салону автомобиля, но и модули управления, различные сенсоры, датчики ускорения, преднатяжители ремней, активные подголовники, источники питания, массу соедитительных кабелей, коннекторов для передачи данных в «мозг» машины и так далее. Важно помнить, что индикатор «эирбегов», появившийся на табло, может указывать на неисправность любого из этих элементов.
Лампой подушек безопасности, как и рядом других «ошибок», всегда сопровождается включение зажигания — это норма. Другой вопрос, если по прошествии нескольких секунд она не пропадает или — альтернативный сценарий развития событий — «выскакивает» ни с того, ни с сего во время движения. Наиболее вероятно, компьютер «засек» реальную неисправность.
Сходу сказать, какой именно элемент системы «приболел», крайне трудно: причин может быть множество. Приведем самые распространенные из них.
Индикатор «эирбегов» может указывать на нарушение целостности какого-либо элемента или повреждение проводки. Не исключается дефект ударного датчика, проблемы с контактами в дверях, креслах, рулевой колонке или других местах, к которым прикладывали свои руки доморощенные тюнингеры. Порой «ошибка» вылезает вследствие некорректной замены аккумулятора или даже попадания воды в датчики — к примеру, после капитальной мойки.
Многих — особенно начинающих — водителей интересует, а можно ли ездить с «поселившимся» на приборной панели индикатором неисправности системы SRS. Прямого запрета на эксплутацию автомобиля в данном случае производители не дают, продолжать движение можно. Однако это довольно опасно: кто знает, с какой неиправностью вы имеете дело, и сработают ли «эирбеги» при столкновении.
Разумеется, выявить истинную причину срабатывания контрольной лампы можно лишь при помощи диагностического оборудования и человека, умеющего с ним работать. Но прежде, чем бросать свои дела и мчаться в сервис, попробуйте скинуть минусовую клемму аккумулятора. Если «ошибка» не пропадет, то записывайтесь на СТО, а в противном случае — упомяните о ней при плановом визите в автомастерсткую, сообщение останется в памяти системы.
Игнорировать же индикатор неисправности системы пассивной безопасности, откладывая визит на сервис до лучших времен — не лучшая затея, все-таки это вопрос жизни и здоровья тех, кто находится в машине. И не лишним будет провести диагностику SRS даже безо всяких контрольных ламп, если ваш автомобиль уже «разменял» второй десяток, ведь со временем детали, устройства и контакты, как ни крути, изнашиваются.