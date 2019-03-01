Сколько лет прослужит аккумулятор и когда его следует утилизировать

Второй метод уже основан но опыте и внимательности: если автомобиль заводится тяжелее обычно, приходится дольше «крутить» стартер или начинают «подмигивать» фары — пора задуматься. Следующего пуска двигателя может уже и не случиться.

Важные тонкости

Качественный аккумулятор от проверенного бренда способен прослужить не менее пяти-шести лет, а при правильной эксплуатации и должном внимании — до 8 лет. Начать стоит с выбора: про попа и дешевизну слышали все, а вот про гарантийные сроки — немногие. Если производитель гарантирует 3 года, в своем продукте он уверен. Меньше — следует крепко задуматься. Если на гарантийном талоне стоит срок в 6 месяцев, следует и вовсе отложить покупку. Хороший аккумулятор видно издалека: известный производитель, высокое качество изготовления и такая же высокая цена.

Купить — мало. Нужно внимательно приглядывать, проверять напряжение и, если есть такая возможность, электролит — этот пункт, к слову, имеется во многих дилерских инструкциях и перечне операций для ТО. Следить за состоянием клемм и не допускать полного разряда — не зря ведь деды снимали на зиму батарейку и несли ее домой! Даже самый дорогую АКБ можно привести в негодность за 12 месяцев.

…Аккумулятор — это не просто дорогая запчасть. Это в первую очередь гарантия комфорта и безопасности, ведь от его корректной работы и «доброго здравия» напрямую зависит запуск двигателя в любую погоду.