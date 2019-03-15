Как восстановить старые «дворники» до состояния новых

Фото: АвтоВзгляд
Как вернуть старым дворникам прежнее качество очистки лобового стекла, а себе — прекрасную обзорность и безопасность, а также здорово сэкономить на «омывайке» можно всего за пару часов самостоятельной работы. Подскажет портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Весна — время постоянно загрязненного лобового стекла. «Уставшие» после долгой зимы дворники уже не справляются с потоками воды, и слякоть с дороги залепляет «ветровик», что ничего не видно? Не обязательно тут же бежать в автомагазин. Щетки стеклоочистителей продолжат качественно выполнять свою работу еще долго, если проделать несколько простых операций.

Готовим почву

Первое, что действительно нужно сделать, это как следует отмыть лобовое стекло. За время зимней эксплуатации на нем скопилось такое количество грязи, реагентов и прочих отложений, что чистить его нужно не резинкой на металлическом каркасе, а штыковой лопатой. После городских холодов, лобовое нужно отмывать спиртом или растворителем. Результат превзойдет даже самые смелые ожидания: сменив пяток тряпок, покрытых толстым слоем грязи и химии, даже повидавшее виды стекло заблистает, как новое.

Этот счастливый миг как нельзя лучше подойдет для общей оценки состояния главного автомобильного «визора»: сколы и выбоины, царапины и трещины, затертости и степень прозрачности можно определить «на глаз» и запланировать замену по необходимости. Как показывает практика, превентивный подход позволяет здорово сэкономить бюджет.

Металлическая болезнь

Одной из ключевых причин плохой работы стеклоочистителей является отнюдь не износ чистящего резинового слоя: грязь набивается в пружины поводков и мешает прилегать дворникам к лобовому стеклу. В девяти случаях из десяти чистка пружин, которые находятся внутри корпуса поводка, помогает решить проблему.

Сами конструкции необходимо снять, каждую из них держит один единственный болт, и хорошо промыть с разбором. Будьте предельно аккуратны, снимая пружины: они установлены с натяжением и могут при разборке соскочить, нанеся травмы. Заниматься этим следует в защитных перчатках и держать поводок как можно дальше от лица.

Разобрав и очистив прижимное устройство, можно переходить к следующей стадии — собственно, к дворникам.

Восстановление чистящего элемента

За осень и зиму на резиновых элементах дворников скапливается невероятное количество грязи, которая мешает качественной работе стеклоочистителя. Чтобы отложения убрать нам потребуется нечто большее, чем зимний стеклоомыватель: чистить дворники нужно растворителем. Уайт-спирит отлично справится с этой задачей. Только начав уборку, вы удивитесь, какое количество отложений скопилось на резинках. С растворителем нельзя переусердствовать: вместе с грязью и остатками реагента, вы смываете с чистящего полотна защитный графитовый слой.

Резиновый тюнинг

После «банных процедур» необходимо восстановить эластичность: резинка со временем дубеет, теряя свои основные свойства. Решение задачи потребует нанесения тонкого слоя силиконовой смазки на поверхность. Щедрость в этом вопросе не нужна: излишки силикона останутся на лобовом стекле, поэтому наносим малыми порциями, втираем мягкой тряпкой и даем немного впитаться. Можно устанавливать и проводить тестовый «прогон».

Только после проведения всех вышеперечисленных операций можно трезво оценить степень износа дворника: смыв с него лишнее, стеклоочиститель начнет куда лучше справляться со своей задачей и может еще послужить. Единственный параметр, который не позволяет дальнейшую эксплуатацию — это разрывы на резинке и ее глобальный износ. А все остальное можно нивелировать своими руками за очень скромный бюджет.

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15 марта 2019
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