Как восстановить старые «дворники» до состояния новых

Весна — время постоянно загрязненного лобового стекла. «Уставшие» после долгой зимы дворники уже не справляются с потоками воды, и слякоть с дороги залепляет «ветровик», что ничего не видно? Не обязательно тут же бежать в автомагазин. Щетки стеклоочистителей продолжат качественно выполнять свою работу еще долго, если проделать несколько простых операций.

Готовим почву

Первое, что действительно нужно сделать, это как следует отмыть лобовое стекло. За время зимней эксплуатации на нем скопилось такое количество грязи, реагентов и прочих отложений, что чистить его нужно не резинкой на металлическом каркасе, а штыковой лопатой. После городских холодов, лобовое нужно отмывать спиртом или растворителем. Результат превзойдет даже самые смелые ожидания: сменив пяток тряпок, покрытых толстым слоем грязи и химии, даже повидавшее виды стекло заблистает, как новое.

Этот счастливый миг как нельзя лучше подойдет для общей оценки состояния главного автомобильного «визора»: сколы и выбоины, царапины и трещины, затертости и степень прозрачности можно определить «на глаз» и запланировать замену по необходимости. Как показывает практика, превентивный подход позволяет здорово сэкономить бюджет.