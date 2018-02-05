Вредно ли поднимать «дворники» на время стоянки

Поднимать «дворники» зимой на время стоянки машины придумали автовладельцы, считающие себя рачительными хозяевами, не один десяток лет назад. Аргументация тут простая: поднятые стеклоочистители не примерзнут к лобовому стеклу, на них не налипнет снег и лед. Следовательно, резиновая часть «дворника» не пострадает во время отколупывания от лобового стекла. Кроме того, снижается риск вывести из строя весь механизм стеклоочистителя при попытке включить его с примерзшими щетками. На первый взгляд, все логично.

Однако доводы против подобной практики выглядят не менее убедительно. Для начала скажем, что долго, а тем более регулярно, держать поводки щеток стеклоочистителя в поднятом виде вредно для этого узла. От этого растягивается и ослабевает пружина в поводке, обеспечивающая прижимание «дворника» к лобовому стеклу. Если постоянно оставлять ее в поднятом состоянии, через некоторое время окажется, что щетки стали заметно хуже убирать воду и грязь с «лобовухи». И не стоит потом удивляться, почему покупка новых «дворников» проблему грязного стекла не решает — корень проблемы следует искать в растянутых пружинах поводков.