Вредно ли поднимать «дворники» на время стоянки

В зимнее время все водители делятся на два типа. Одни всегда, оставляя машину во время снегопада, поднимают «дворники», а другие — нет. И те, и другие считают свое поведение правильным. Кто же из них поступает верно на самом деле?
Максим Строкер

Поднимать «дворники» зимой на время стоянки машины придумали автовладельцы, считающие себя рачительными хозяевами, не один десяток лет назад. Аргументация тут простая: поднятые стеклоочистители не примерзнут к лобовому стеклу, на них не налипнет снег и лед. Следовательно, резиновая часть «дворника» не пострадает во время отколупывания от лобового стекла. Кроме того, снижается риск вывести из строя весь механизм стеклоочистителя при попытке включить его с примерзшими щетками. На первый взгляд, все логично.

Однако доводы против подобной практики выглядят не менее убедительно. Для начала скажем, что долго, а тем более регулярно, держать поводки щеток стеклоочистителя в поднятом виде вредно для этого узла. От этого растягивается и ослабевает пружина в поводке, обеспечивающая прижимание «дворника» к лобовому стеклу. Если постоянно оставлять ее в поднятом состоянии, через некоторое время окажется, что щетки стали заметно хуже убирать воду и грязь с «лобовухи». И не стоит потом удивляться, почему покупка новых «дворников» проблему грязного стекла не решает — корень проблемы следует искать в растянутых пружинах поводков.

Кстати говоря, опасность повреждения резины щеток во время очистки стекла ото льда изрядно преувеличена. Гораздо сильнее и быстрее «резинки» изнашиваются от контакта с песком и прочим абразивом, летящим с дороги — его им приходится ежедневно и в больших количествах удалять с лобового стекла во время движения машины. Поднимать «дворники» — сомнительной разумности привычка еще и потому, что будь они хоть трижды чистые, все равно пользоваться ими нельзя, пока лобовое стекло покрыто льдом.

Как ни крути, а водителю прежде придется его очистить либо включив электрообогрев «лобовухи», если таковой имеется, либо прогрев мотор и растопив лед теплым обдувом из «печки». Заметим, что имея под рукой такие энергетические ресурсы, даже намертво примерзшие «дворники» не надо будет отдирать силой, они сами оттают вместе со стеклом.

Ну, а для особо нетерпеливых — скребок руки, и вперед на расчистку. Пару минут таким образом сэкономить можно.

парковка, ремонт, зимние шины, техническое обслуживание
5 февраля 2018
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