5 хитрых способов увеличить объем багажника

Уже не за горами теплый сезон, когда многочисленные армии дачников и курортников оккупируют загородные трассы страны. Многие автовладельцы в очередной раз столкнутся с насущной проблемой — куда девать барахло, которое опять не влезло в багажник. Ведь какая бы большая ни была машина, а места для всех вещей все равно не хватит. Портал «АвтоВзгляд» отметил пять способов увеличить багажник своими силами.
Как известно, самый простой и эффективный способ расширить пространство грузового отсека — это навести там идеальный порядок, распланировав полезную площадь с помощью органайзеров. Кроме того, есть дополнительные хитрости, которые помогут это сделать, не прибегая к изменению заводской конструкции багажного отделения. В любом случае эффект целиком и полностью зависит от возможностей и параметров конкретного автомобиля.
Использовать докатку
Если грузовой отсек вашей машины занимает полноразмерное запасное колесо, то его можно заменить докаткой. В некоторых моделях за счет этого глубина багажного отделения увеличится на 8 — 10 см. Правда, тогда придется рисковать, поскольку в России с ее расстояниями и дорогами без полноценной запаски передвигаться опасно. Напомним, что малоразмерное колесо не предназначено для длительного пользования, а максимальная скорость, с которой на ней можно ехать, ограничена 80 км/ч.
Перевернуть запаску
Во многих моделях, преимущественно старших поколений, запасное колесо в багажнике расположено наружной поверхностью вверх. А, как известно, с противоположной стороны диск имеет полую часть, которая в таком положении остается ничем не заполненной. Это уже потом некоторые производители додумались класть запаску «лицом вниз» и встраивать сверху в его пустую середину органайзер из пенопласта. Если у вас в машине это не предусмотрено, то вы можете исправить ситуацию сами, только не забудьте приобрести короткий держатель в виде болта, который зафиксирует колесо неподвижно.
Сдвинуть запаску за счет крепления
Эта хитрость, которую используют в основном владельцы отечественных автомобилей, является убедительным примером привычной у нас ситуации, когда конструктивные огрехи производителя приходится устранять самостоятельно. Сеть пестрит роликами, как поклонники продукции АВТОВАЗа сдвигают запаску в своих «Ладах», фиксируя ее не как положено — через центральное отверстие колеса, куда вставляется ступица, а там, где крепится болт.
За счет этого колесо сдвигается в сторону, освобождая несколько сантиметров пространства в нише для запаски.
Сдвинуть задние сидения
Следующий способ напрямую зависит от возможностей трансформации салона в вашем автомобиле. Если он оснащен функцией продольной регулировки задних сидений, то при необходимости их можно сдвинуть максимально вперед. Увы, в этом случае объем багажника увеличится за счет сокращения пространства у пассажиров второго ряда. А если там никто не сидит, и задний диван свободен, то его проще вообще сложить или убрать.
Купить багажник на крышу
Самый эффективный способ увеличить объемы багажника — это приобрести пластиковый автобокс, который устанавливается на крышу автомобиля. Напомним, что объем компактных экземпляров составляет менее 350 л, у более вместительных — свыше 500 л. Длина таких багажников варьируется в пределах от 1200 до 2200 мм, ширина — от 600 до 940 мм, а высота — от 300 до 450 мм. Грузоподъемность у разных моделей составляет от 50 до 75 кг. Цена стартует от 5000 — 7000 рублей.