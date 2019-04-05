5 хитрых способов увеличить объем багажника

Как известно, самый простой и эффективный способ расширить пространство грузового отсека — это навести там идеальный порядок, распланировав полезную площадь с помощью органайзеров. Кроме того, есть дополнительные хитрости, которые помогут это сделать, не прибегая к изменению заводской конструкции багажного отделения. В любом случае эффект целиком и полностью зависит от возможностей и параметров конкретного автомобиля.

Использовать докатку

Если грузовой отсек вашей машины занимает полноразмерное запасное колесо, то его можно заменить докаткой. В некоторых моделях за счет этого глубина багажного отделения увеличится на 8 — 10 см. Правда, тогда придется рисковать, поскольку в России с ее расстояниями и дорогами без полноценной запаски передвигаться опасно. Напомним, что малоразмерное колесо не предназначено для длительного пользования, а максимальная скорость, с которой на ней можно ехать, ограничена 80 км/ч.