5 самых дешевых японских кроссоверов с полным приводом

Многие наши соотечественники не упускают возможности в теплый сезон выбраться на родное бездорожье. У кого-то это называется «рыбалкой», у других — «охотой», у для третьих — это просто туризм. И одним из самых надежных вариантов для этих целей остаются полноприводные японские кроссоверы. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые дешевые из них.
Как оказалось, три из пяти участников нашего рейтинга обойдутся в пределах полутора миллионов рублей, и только два из них превышают этот ценовой рубеж.
Конечно, в пятерку самых доступных на официальном рынке японских кроссоверов вошли в основном небогатые комплектации с ограниченным списком оборудования. Но главное, что они располагают одной из самых актуальных опций на бездорожье — системой полного привода.
Nissan Terrano
Самым дешевым вариантом оказался клон французского Renault Duster — компактный кроссовер Nissan Terrano. Минимальная цена полноприводной комплектации составляет 1 068 000 рублей.
За эти деньги можно рассчитывать на автомобиль с 1,6-литровым мотором мощностью 114 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Он оборудован кондиционером и электрическими стеклоподъемниками передних дверей, но обогрев сидений у него отсутствует.
Японский кроссовер Suzuki Vitara в полноприводном варианте предлагается за 1 459 000 рублей. Речь идет о комплектации с 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 117 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.
При этом производитель предлагает неплохой список оснащения, куда в числе прочих опций входит климат-контроль, обогрев передних сидений, электропривод стекол передних и задних стекол и даже круиз-контроль.
Mitsubishi ASX
Версия компактного кроссовера Mitsubishi ASX с системой полного привода обойдется в 1 490 000 рублей. И это будет комплектация с 2-литровым силовым агрегатом мощностью 150 л. с., который работает в тандеме с бесступенчатым вариатором.
В список опций такого варианта входит климат-контроль, обогрев передних сидений, электропривод стекол передних и задних стекол и даже камера заднего вида.
Новый Nissan Qashqai в полноприводном варианте предлагается за 1 576 000 «деревянных». Такой кроссовер оснащен 2-литровым мотором мощностью 144 л. с. и бесступенчатым вариатором.
В эту стандартную комплектацию включен двухзонный климат-контроль, электростеклоподъемники всех дверей и обогрев передних сидений. Версия с масимальным списком опций с тем же мотором обойдется в 1 956 000 рублей.
Nissan X-Trail
Третим представителем японской компании Nissan в нашем рейтинге оказался среднеразмерный кроссовер X-Trail. Неслучайно, что у него самая высокая цена в пятерке — 1 792 000.
За эти деньги можно приобрести комплектацию с тем же 2-литровым 144-сильным мотором и бесступенчатым вариатором, что установлены в упомянутом Nissan Qashqai. Список опций у X-Trail также аналогичен его младшему собрату. Среди прочего оборудования здесь присутствует двухзонный климат-контроль, электростеклоподъемники всех дверей и обогрев передних сидений.