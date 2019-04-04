5 самых дешевых японских кроссоверов с полным приводом

Как оказалось, три из пяти участников нашего рейтинга обойдутся в пределах полутора миллионов рублей, и только два из них превышают этот ценовой рубеж.

Конечно, в пятерку самых доступных на официальном рынке японских кроссоверов вошли в основном небогатые комплектации с ограниченным списком оборудования. Но главное, что они располагают одной из самых актуальных опций на бездорожье — системой полного привода.