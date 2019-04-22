Почему летом в машине лучше ездить с закрытыми окнами

Обычно в теплый сезон водители привыкли открывать в машине окна, если кто-то курит в салоне, либо не работает кондиционер, либо просто хочется подышать свежим воздухом. Но начнем с того, что воздух за бортом не всегда свежий и чистый, а кроме того опущенные стекла во время движения ухудшают аэродинамику и повышают расход топлива. Но и это еще не все…

Загазованный воздух

Если машина эксплуатируется в мегаполисе, то срок годности салонного фильтра, указанный производителем, можно смело сокращать вдвое и менять его не реже одного раза в полгода. Конечно, этот элемент в полной мере не спасает водителей и пассжиров авто от «таблицы Менделеева», которая представлена в атмосфере больших городов, но все же в какой-то степени улучшает микроклимат в салоне. Чтобы в этом убедиться, можно открыть окна, стоя в вялотекущей пробке — особенно если рядом «коптит» старая фура. Разницу почувствуете сразу.