Почему летом в машине лучше ездить с закрытыми окнами

С каждым весенним днем становится все теплее, и порою рука водителя сама тянется открыть окно, чтобы подышать весенним воздухом. Однако не торопитесь это делать, поскольку опущенные стекла в автомобиле могут стать причиной дискомфорта и неприятных сюрпризов. Каких, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Обычно в теплый сезон водители привыкли открывать в машине окна, если кто-то курит в салоне, либо не работает кондиционер, либо просто хочется подышать свежим воздухом. Но начнем с того, что воздух за бортом не всегда свежий и чистый, а кроме того опущенные стекла во время движения ухудшают аэродинамику и повышают расход топлива. Но и это еще не все…
Загазованный воздух
Если машина эксплуатируется в мегаполисе, то срок годности салонного фильтра, указанный производителем, можно смело сокращать вдвое и менять его не реже одного раза в полгода. Конечно, этот элемент в полной мере не спасает водителей и пассжиров авто от «таблицы Менделеева», которая представлена в атмосфере больших городов, но все же в какой-то степени улучшает микроклимат в салоне. Чтобы в этом убедиться, можно открыть окна, стоя в вялотекущей пробке — особенно если рядом «коптит» старая фура. Разницу почувствуете сразу.
Пыль
Стоит просто взглянуть на использованный салонный фильтр, чтобы понять, сколько пыли попадет в наши легкие, если мы будем ездить с открытыми окнами. А еще можно провести пальцем по передней панели после пятиминутной езды в городе — особенно в апреле, до появления зелени. Так что лучше изолировать себя от уличной пыли, песка и прочих микрочастиц, наглухо закрыв в машине окна.
Ветер
Если на полном ходу даже частично открыть сразу пару окон, то в салон автомобиля стремительно ворвется смерч, который испортит прическу, спровоцирует простуду и после него скорее всего будет скрипеть на зубах песок.
При движении с открытыми окнами в салоне иногда появляется характерный хлопающий звук, который неприятно «бьет по ушам». Даже от небольшой щели в оконном проеме на высокой скорости возникает сильный шум, создающий дискомфорт и отвлекающий внимание водителя. Оглушительный рев мегаполиса может запросто стать причиной стресса, а зкарытые окна благполучно избавят вас от этого.
Кондиционер
Если летом вы пользуетесь кондиционером, то во время его работы стекла опускать не рекомендуется. Во-первых, потому, что конечный результат сведется к минимуму, так как из салона будет уходить холодный воздух, а теплый, наоборот — прибывать извне.
А во-вторых, в таких условиях климатическая система, поддерживая установленный температурный режим, при опущенных стеклах будет работать на износ. Если вам ее не жалко, то, конечно, открывайте окна настежь и врубайте «кондей» на максимум.