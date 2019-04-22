Три предмета, которые ни в коем случае нельзя хранить в багажнике

Весеннее тепло и яркое солнце способствует не только хорошему настроению, но и прогреву салона и багажника автомобиля до высоких температур. Значит, пора перетряхнуть «трюм» и выложить все, что не переносит жару. Каким вещам не место в багажном отделении летом, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Багажник машины — настоящая пещера Али Бабы! Чего там только не найдешь, особенно, если до уборки не доходят руки. Баллончики и баночки, пол канистры бензина и ворох грязных тряпок, непонятные и уже не идентифицируемые сосуды со странными жидкостями и целая куча хлама, большая часть которого заслуживает скорейшего перемещения в мусорный бак. Львиная доля всего вышеперечисленного — абсолютно безвредна и просто занимает место. Но есть и предметы, которые нужно выложить. Причем, немедленно.
«В пластик и стекло не наливаем!»
На заправках, немного поломавшись, в пластиковую канистру нальют бензина. Более того, оглянувшись на «всевидящее око», запросто наполнят даже тонкостенную и подверженную деформации емкость от «незамерзайки» или минералки. Таким образом в багажник автомобиля попадает бомба замедленного действия. Раскалившись на солнцепеке, непригодную для транспортировки топлива тару начинают распирать пары легко воспламеняемой жидкости. Дальше рассказывать? Бензин нельзя перевозить в такой «упаковке»«! Металлические емкости или баки из специального полимера — вот единственный доступный вариант транспортировки. Но даже их нельзя долго хранить в багажнике: они не герметичны, пары топлива попадают из 'трюма» в салон и травят пассажиров.
Так что, наткнувшись при весенней уборке на полупустую канистру, смело сливаем бензин «по назначению», а тару убираем подальше в гараж. При ежедневной эксплуатации автомобиля в городе она точно не пригодится.
Растворитель и все-все-все
Тонкая пластиковая фляга и стеклянная бутылка — самая распространенная тара для розничной продажи различных растворителей. Веществ, в состав которых входит ацетон — жидкость, которая быстро испаряется и мгновенно воспламеняется. Даже крохотной поллитровой бутыли хватит, чтобы устроить мощный пожар. Растворителю присущи все свойства бензина, описанные выше, только процессы происходят намного быстрее. Он легче загорается.
А теперь на секунду представим следующую ситуацию: резкое торможение, стеклянная бутылка летит по багажнику и врезается в стенку. Пластик в этой ситуации тоже вряд ли переживет «столкновение» с твердыми предметами. Стоит ли игра во «все свое вожу с собой» залитого растворителем багажника?
Аэрозоль
Еще один регулярный участник новостных сводок — баллоны с аэрозолем и краской, которые под воздействием температуры просто взрываются. Последствия хранения в багажнике таких «сосудов» поражают воображение.
Взрываясь, баллон деформирует кузовные детали, выбивает стекла. Сдетонировавший в салоне «флакон» приведет к глобальному ремонту, граничащему с реконструкцией: кресла и диван, обшивки дверей и торпедо, руль и подлокотник придется заменить. А если в момент взрыва в салоне окажется человек?
…Чтобы избежать последствий вышеописанных бедствий, достаточно просто не хранить в автомобиле подобные жидкости, избегать их перевозки или, в случае экстренной необходимости, производить «логистические работы» максимально быстро и на небольших расстояниях. Газонокосилке не столь важно, какой бензин вы зальете, поэтому приобрести топливо лучше на ближайшей к даче АЗС.