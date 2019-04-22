Три предмета, которые ни в коем случае нельзя хранить в багажнике

Багажник машины — настоящая пещера Али Бабы! Чего там только не найдешь, особенно, если до уборки не доходят руки. Баллончики и баночки, пол канистры бензина и ворох грязных тряпок, непонятные и уже не идентифицируемые сосуды со странными жидкостями и целая куча хлама, большая часть которого заслуживает скорейшего перемещения в мусорный бак. Львиная доля всего вышеперечисленного — абсолютно безвредна и просто занимает место. Но есть и предметы, которые нужно выложить. Причем, немедленно.

«В пластик и стекло не наливаем!»

На заправках, немного поломавшись, в пластиковую канистру нальют бензина. Более того, оглянувшись на «всевидящее око», запросто наполнят даже тонкостенную и подверженную деформации емкость от «незамерзайки» или минералки. Таким образом в багажник автомобиля попадает бомба замедленного действия. Раскалившись на солнцепеке, непригодную для транспортировки топлива тару начинают распирать пары легко воспламеняемой жидкости. Дальше рассказывать? Бензин нельзя перевозить в такой «упаковке»«! Металлические емкости или баки из специального полимера — вот единственный доступный вариант транспортировки. Но даже их нельзя долго хранить в багажнике: они не герметичны, пары топлива попадают из 'трюма» в салон и травят пассажиров.