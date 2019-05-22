Застрявший среди двух миров: длительный тест-драйв Mazda CX-9

Да, даже после очередного пришествия в 2017 году, нам выкатили, хоть и существенно похорошевшую, но все же не достаточно комфортную и тихую «девятку». Впрочем, растущий интерес к сегменту, новый мотор и российская сборка сделали свое дело — кроссовер стал более доступен и интересен, и, даже, обогнал по продажам в 2018 году конкурента Toyota Highlander. Но чтобы закрепить и развить успех Mazda решилась на текущее обновление, проведя дополнительную огранку своего флагманского кроссовера.

Для начала CX-9 расширили комплектации с трех до пяти, разумеется, включив в них новый опционал и уронив цену начальной Active, пусть даже на небольшие, но приятные 50 000 рублей. Не касаясь внешности, кроссовер оснастили камерами по кругу, благодаря которым стало удобней парковаться в условиях города. Остальные улучшения удобнее рассматривать из салона.

Комфортабельное, с плотной, но не жесткой набивкой водительское кресло приняло меня, как родственника, которого давно не видело, бережно приобняв боковой поддержкой. Да и я, признаться, почувствовал что-то родное, домашнее — передние кресла остались прежними, за исключением того, что теперь в них появился режим проветривания.